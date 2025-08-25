Додано: Пон 25 сер, 2025 09:26

Еміграція, заробітчанство



News from France



Отак радієш-радієш, що дитина вступила на навчання в університет Франції, а глянув в календар: скоро початок навчального року.

Треба ж десь жити…

Береш в руки «піонерський горн» - дуєш в нього:

«Люди! Допоможіть вирішити питання з квартирою в оренду!»

А у відповідь від наших українців:

«Житло краще шукати напряму через господарів чи людей, що вже зняли і шукають собі сусідів в квартиру (colocataire). Обережно, є багато шахраїв!



Для агенцій потрібно мати солідне досьє, де офіційна зарплата в три рази більше, чим орендна плата плюс гаранта з високою зарплатою, який зможе заплатити за вас борг, в разі несплати.

Там на одну квартиру до десятка чи два кандидатур.



Зараз криза житла в Франції , бажаючих зняти більше, чим пропозицій.»



Трохи легше тому, хто мислив стратегічно:

Завтра зі Львова на Польшу виїжджають дідусь та бабуся того студента, що вчиться в Познані - на авто - привезуть онуку купу смаколиків в ту квартиру, де буде жити студент другого курсу, а квартиру купили дідусь та бабуся ЗАВЧАСНО, а з Польщі поїдуть ДО СЕБЕ В ІСПАНІЮ, де на їх чекає квартира, куплена років 7 тому за 170 000€.

Це невеличке курортне місто Calp - неподалік від міста Бенідорм.

Місто невеличке, а ціни «величкі» - приватна оселі стартує щ ціни в 400 000€.

Ну це для бідноти.

Сказали, що у віллах по 1 000 000€ живуть - ви думаєте хто?

Вгадали: українці…