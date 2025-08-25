Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2921292229232924 Додано: Пон 25 сер, 2025 21:21 Успіх написав:

Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили? Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили? BIGor

Додано: Пон 25 сер, 2025 21:27 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Заценіть новину дня.

Серед українців Франції сьогодні розповсюджено оголошення від пана Сергія, він походженням взагалі-то з славетної Тернівки, але останні роки мешкав в Запоріжжі.

Текст від пана Сергія:

«Вітаємо всіх!!!

Їдемо до Парижа назавжди!!! Потребуємо квартиру з паркуванням на тривалий термін, якщо хтось може — допоможіть, будь ласка, зняти!

Будемо в Парижі 25 серпня.

Вони будуть кімнату знімати?



ПС давно не було історій з Парижу - "знімаю кімнату 10 м2 на 5 поверсі без ліфта з загальним санвузлом за 1000 Євро". Вони будуть кімнату знімати?ПС давно не було історій з Парижу - "знімаю кімнату 10 м2 на 5 поверсі без ліфта з загальним санвузлом за 1000 Євро". BIGor

Додано: Пон 25 сер, 2025 21:47 Перечитайте ще раз текст пастора із Запоріжжя українською.

Я вважаю, що це шедевр!

"Трепещи, мерзкий горбун Квазимодо! Больше тебе не спрятаться на темных этажах Собора Парижской Богоматери!» (с) [Віктор Марі Гюго]

Я вважаю, що це шедевр!



“Трепещи, мерзкий горбун Квазимодо! Больше тебе не спрятаться на темных этажах Собора Парижской Богоматери!» (с) [Віктор Марі Гюго] akurt

