#<1 ... 2922292329242925 Додано: Вів 26 сер, 2025 14:21 akurt написав: Геніальні слова:

« Як вище зауважив пан rjkz проблему безробіття не відчуває той хто має роботу і не зтикався з пошуком роботи».

Підтримую.

Під камінь, що лежить на узбіччі, вода, як відомо, не тече.

Особливо це стосується саме Еміграції та заробітчанства.

Сьогодні зранку після недільного відпочинку знову почала плакати моя племінниця, яка з лютого 2024 року мешкає в Канаді.

Працює, виховує двох дітей.

Та дивиться на чоловіка, який перетворився у неробу.

А такий був розумний, коли жив не в Канаді…

Такий розумний, просто «канхвєтка», який розумний…

А в еміграції слухає відому революційну пісню:

«Клюнув в дупу смажений когут!»



Лежати на дивані можна і вдома, для цього не потрібно прикладати навіть мінімальних зусиль.

Я не специалист в этом вопросе, но краем уха правой пятки левой ноги слышал, что в некоторых демштатах можно БЫЛО получить права вообще без документов. И вот получается, что будучи "легалом" получили права и на основании их потом СДЛ (надо иметь стаж обычных прав до получения СДЛ), потом статус "фсЁ", а права все еще действуют.Я не специалист в этом вопросе, но краем уха правой пятки левой ноги слышал, что в некоторых демштатах можно БЫЛО получить права вообще без документов.

Не путайте процедуры получения прав и CDL. Они разные.

Получить обычные права действительно можно без разрешения на работу, как и без знания языка. Но вот для получения CDL такое разрешение необходимо, наличия обычных прав не достаточно. И это федеральное требование.



Не путайте процедуры получения прав и CDL. Они разные.

Получить обычные права действительно можно без разрешения на работу, как и без знания языка. Но вот для получения CDL такое разрешение необходимо, наличия обычных прав не достаточно. И это федеральное требование.

Стаж обычных прав не нужен. Достаточно факта их наличия. Люди приезжают и через месяц садятся на трак. При этом наличие иностранных прав и иностранного опыта в расчет не берется от слова вообще.

Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили? Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили?

« Як вище зауважив пан rjkz проблему безробіття не відчуває той хто має роботу і не зтикався з пошуком роботи».

Підтримую.

Під камінь, що лежить на узбіччі, вода, як відомо, не тече.

Особливо це стосується саме Еміграції та заробітчанства.

Сьогодні зранку після недільного відпочинку знову почала плакати моя племінниця, яка з лютого 2024 року мешкає в Канаді.

Працює, виховує двох дітей.

Та дивиться на чоловіка, який перетворився у неробу.

А такий був розумний, коли жив не в Канаді…

Такий розумний, просто «канхвєтка», який розумний…

А в еміграції слухає відому революційну пісню:

«Клюнув в дупу смажений когут!»



Думаю, причина інша: баба зекерувала що їде в Канаду, а хлоп: "Канада так Канада".

Ви перед тим яу то тут постити, хочаб коменти почитали під тим відосом?! Тітка пішла шляхом широко відомого тут Альберта і займається напарюванням курсів по купівлі нерухомості в Бундесі в кредит. 😎 Ви перед тим яу то тут постити, хочаб коменти почитали під тим відосом?! Тітка пішла шляхом широко відомого тут Альберта і займається напарюванням курсів по купівлі нерухомості в Бундесі в кредит. 😎

Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили? Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили?

Років 10 тому двоюродній дядько в Австралії розказував, що мав 5 будинків під іпотеку, оренда покривала іпотечні оплати. А якщо взяти до уваги подорожчання нерухомості в часі, то залишається згадати вічне "думай головом а не ногом" Років 10 тому двоюродній дядько в Австралії розказував, що мав 5 будинків під іпотеку, оренда покривала іпотечні оплати. А якщо взяти до уваги подорожчання нерухомості в часі, то залишається згадати вічне "думай головом а не ногом"

А хіба в РП початковий внесок 50%?

А що ПРЖН подешевшав?

