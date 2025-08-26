|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:21
akurt написав:
Геніальні слова:
« Як вище зауважив пан rjkz проблему безробіття не відчуває той хто має роботу і не зтикався з пошуком роботи».
Підтримую.
Під камінь, що лежить на узбіччі, вода, як відомо, не тече.
Особливо це стосується саме Еміграції та заробітчанства.
Сьогодні зранку після недільного відпочинку знову почала плакати моя племінниця, яка з лютого 2024 року мешкає в Канаді.
Працює, виховує двох дітей.
Та дивиться на чоловіка, який перетворився у неробу.
А такий був розумний, коли жив не в Канаді…
Такий розумний, просто «канхвєтка», який розумний…
А в еміграції слухає відому революційну пісню:
«Клюнув в дупу смажений когут!»
Ось справжня перевірка людини: ЕМІГРАЦІЯ!
Лежати на дивані можна і вдома, для цього не потрібно прикладати навіть мінімальних зусиль.
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:28
rjkz написав:
И вот получается, что будучи "легалом" получили права и на основании их потом СДЛ (надо иметь стаж обычных прав до получения СДЛ), потом статус "фсЁ", а права все еще действуют.
Я не специалист в этом вопросе, но краем уха правой пятки левой ноги слышал, что в некоторых демштатах можно БЫЛО получить права вообще без документов.
Не путайте процедуры получения прав и CDL. Они разные.
Получить обычные права действительно можно без разрешения на работу, как и без знания языка. Но вот для получения CDL такое разрешение необходимо, наличия обычных прав не достаточно. И это федеральное требование.
Стаж обычных прав не нужен. Достаточно факта их наличия. Люди приезжают и через месяц садятся на трак. При этом наличие иностранных прав и иностранного опыта в расчет не берется от слова вообще.
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:39
BIGor написав: Успіх написав:
Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили?
Років 10 тому двоюродній дядько в Австралії розказував, що мав 5 будинків під іпотеку, оренда покривала іпотечні оплати. А якщо взяти до уваги подорожчання нерухомості в часі, то залишається згадати вічне "думай головом а не ногом"
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:43
Bolt написав: akurt написав:
Геніальні слова:
« Як вище зауважив пан rjkz проблему безробіття не відчуває той хто має роботу і не зтикався з пошуком роботи».
Підтримую.
Під камінь, що лежить на узбіччі, вода, як відомо, не тече.
Особливо це стосується саме Еміграції та заробітчанства.
Сьогодні зранку після недільного відпочинку знову почала плакати моя племінниця, яка з лютого 2024 року мешкає в Канаді.
Працює, виховує двох дітей.
Та дивиться на чоловіка, який перетворився у неробу.
А такий був розумний, коли жив не в Канаді…
Такий розумний, просто «канхвєтка», який розумний…
А в еміграції слухає відому революційну пісню:
«Клюнув в дупу смажений когут!»
Ось справжня перевірка людини: ЕМІГРАЦІЯ!
Лежати на дивані можна і вдома, для цього не потрібно прикладати навіть мінімальних зусиль.
Думаю, причина інша: баба зекерувала що їде в Канаду, а хлоп: "Канада так Канада".
Дітей залишає під догляд найнятої няньки, чи "нероби", ювенальна юстиція їй не страшна, на ходу коня зупиняє і в хату палаючу заходить?
Додано: Вів 26 сер, 2025 15:00
Успіх написав:
Ви перед тим яу то тут постити, хочаб коменти почитали під тим відосом?! Тітка пішла шляхом широко відомого тут Альберта і займається напарюванням курсів по купівлі нерухомості в Бундесі в кредит. 😎
Bolt написав: Успіх написав:
Ви перед тим яу то тут постити, хочаб коменти почитали під тим відосом?! Тітка пішла шляхом широко відомого тут Альберта і займається напарюванням курсів по купівлі нерухомості в Бундесі в кредит. 😎
заздріть мовчки
Додано: Вів 26 сер, 2025 16:50
flyman написав: BIGor написав: Успіх написав:
Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили?
Років 10 тому двоюродній дядько в Австралії розказував, що мав 5 будинків під іпотеку, оренда покривала іпотечні оплати. А якщо взяти до уваги подорожчання нерухомості в часі, то залишається згадати вічне "думай головом а не ногом"
Ага, покривається в ідеальних умовах коли іпотека під 2-3% і коли плінтуси не жовтіють, а МОПи звичайно не становляться немодними. Я рахував, по Польщі ця схема "Кійосакі" не працює. До кожної іпотеки треба докидувати 40-50% з власного карману, ну або вклад власний 50%.
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:29
BIGor написав:
Ага, покривається в ідеальних умовах коли іпотека під 2-3% і коли плінтуси не жовтіють, а МОПи звичайно не становляться немодними. Я рахував, по Польщі ця схема "Кійосакі" не працює. До кожної іпотеки треба докидувати 40-50% з власного карману, ну або вклад власний 50%.
А хіба в РП початковий внесок 50%?
А що ПРЖН подешевшав?
А що оренда зменшилась?
Додано: Вів 26 сер, 2025 19:48
flyman написав: BIGor написав:
Ага, покривається в ідеальних умовах коли іпотека під 2-3% і коли плінтуси не жовтіють, а МОПи звичайно не становляться немодними. Я рахував, по Польщі ця схема "Кійосакі" не працює. До кожної іпотеки треба докидувати 40-50% з власного карману, ну або вклад власний 50%.
А хіба в РП початковий внесок 50%?
А що ПРЖН подешевшав?
А що оренда зменшилась?
Квартира з внеском 10% на 25 років - іпотечний платіж виходить умовно 6 тис., а оренда 3 тис. до податків/амортизації ітд. Тому як має квартирознімач платити іпотеку - загадка. Але якщо Ви забашляєте банку одразу 50% внеску - то буде іпотечний платіж 3 тис, і оренда 3 тис (бруто).
Додано: Вів 26 сер, 2025 20:03
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Ага, покривається в ідеальних умовах коли іпотека під 2-3% і коли плінтуси не жовтіють, а МОПи звичайно не становляться немодними. Я рахував, по Польщі ця схема "Кійосакі" не працює. До кожної іпотеки треба докидувати 40-50% з власного карману, ну або вклад власний 50%.
А хіба в РП початковий внесок 50%?
А що ПРЖН подешевшав?
А що оренда зменшилась?
Квартира з внеском 10% на 25 років - іпотечний платіж виходить умовно 6 тис., а оренда 3 тис. до податків/амортизації ітд. Тому як має квартирознімач платити іпотеку - загадка. Але якщо Ви забашляєте банку одразу 50% внеску - то буде іпотечний платіж 3 тис, і оренда 3 тис (бруто).
Це де це іпотека що 6 тис? Яка вартість об"єкта, який іпотечний %.
Ладно. Передивись відео. Потім продовжим.
