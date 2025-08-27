Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman Идеальный для банка первый взнос 20% Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс первый взнос 180 000 злотых процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение) Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.
А відео про Німеччину, 10% початковий внесок (на першу квартиру збирала 2 роки, 13К євро), іпотека 3% (крайня 3.5%), виплата по іпотеці рівна оренді (в якій живуть), а в інших оренда перекриває виплату (перший рік невеликий плюс в 70 євро і з кожним роком плюс збільшується). Але аудитор великої четвірки перекинув стрілки на Польщу.
Авторка відео купувала квартиру вартістю 120 000 евро в 2019 році, тому 13 000(разом з оплатами) і дорівнює 10% першого внеска по іпотеці.
Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к
до чого тут Польща (і планування міжвоєнних будинків з г і палок), якщо обговорюється відео про інвестстратегію в нерухомість Німеччини (відео)?
до чого тут Польща (і планування міжвоєнних будинків з г і палок), якщо обговорюється відео про інвестстратегію в нерухомість Німеччини (відео)?
Краков ще вранці був в Польщі, і згадується в цитаті. А що ви там обговорюєте то ваші проблеми
до чого тут Польща (і планування міжвоєнних будинків з г і палок), якщо обговорюється відео про інвестстратегію в нерухомість Німеччини (відео)?
В рейхе тоже надо знать где брать. Хомяк вон писал что наберёт себе в дерёвне под КарлМарксШтадтом шикарных домов доХонекерных времён дешевле чем такой же шлак в частном секторе Борщаги. Кому он их сдавать дороже ипотеки собирался и не надо ли их перед этих недорого(дешевле входа в бетон или хотя бы паритет) откапиталить руками новых цыганоГэДэРовцев - не уточнял. В ФРГ в сёлах народ живёт и даже жирует. но на свежих G63 и S580 почему то не ездит. Ездят на аудюхах гольф класса. Хотя домик в 500-700куе становится нормой.
