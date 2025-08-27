Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
Власна валюта, власний популізм, власна інфляція, власні ставки на іпотеку. З іншого боку власна економіка росте, а не стагнує як в зоні євро. Якщо ВВП за рік росте на 3%, а інфляція 6%, то це краще чим ріст ВВП 0%, а інфляція 3%.
slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
Зараз депозити в середньому біля 3,5% до оподаткування. Але і іпотека не 6%, а біля 7,5-8%, я скидував вище таблицю. Інфляція щось біля 3%.
slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
В Польше тоже были ставки около 3,5-4,5% до ковида. А потом пошли все эти вертолетные деньги, постоянное повышение минималки, война - и инфляция стала двузначной. Соответственно, и учетную ставку Национальный банк пока держит высоко. В еврозоне такой инфляции не было.
rjkz написав:Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.
Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче. Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты. Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.
Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.
Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції. Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро. Арифметика тут така: - ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м. - присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі; - оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро; (Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.) - повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро; - величина кредиту: 240 000 євро; - перший внесок 20% або 48 000 євро; - термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років); - сума позики: 211 200 євро; - відсоткова ставка: 3,4 відсотка; - ціна кредиту: 80 160 євро; - Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*
Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.
akurt написав:Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції. Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро. Арифметика тут така: - ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м. - присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі; - оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро; (Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.) - повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро; - величина кредиту: 240 000 євро; - перший внесок 20% або 48 000 євро; - термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років); - сума позики: 211 200 євро; - відсоткова ставка: 3,4 відсотка; - ціна кредиту: 80 160 євро; - Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*
Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.
а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму?
Формула дуже проста: (обсяг мозку (якщо такий взагалі є) в кубічних сантиметрах) х (2 євро). Щотижнево. Все за "Методом Лагранжа", який тут озвучував пан флайман.
P.S. Зараз спілкуюся з паном Тарасом - мешканцем Анталії - мандрує Грузією, в Батумі - ще не розкрив секрет, чи хоче саме там щось купити - в тому місті, де письменник флайман - вже біля 430 000 (!) дурнуватих пустопорожніх повідомлень на форумі - що тільки не зробиш, аби не працювати - колись планував купити на 42-му поверсі квартирку. В Батумі... Здається, тоді мова йшла про інвестицію в сумі не більше 30 000 доларів.
Надіслав мені пане Тарас фото з обмінного пункта: Коментар його до фото такий: "10 років тому курс в цій країні до ліри був 1 до 1... досі вважаєте, що в Туреччині все ок? Просто перевіряю)"
Я в Грузії останній раз був в 2022 році - саме в Батумі - їздив чисто, щоби подивитися: куди флайман буде вкладати гроші - він хотів в Батумі. Курс тоді не пам"ятаю. Взагалі щорічно з 2010 по 2017 роки катався на лижах в Гудаурі... Свій репортаж про відвідування Батумі в 2022 птут оприлюднював.
Але воно не вклалося ні в Батумі, ні в Анталію, і в Філіппіни, ні в Польщу, ні в Нікарагуа, ні в Гондурас, ні в Монголію, ні в омріяну - колись тут рота не закривав - так нахвалював - Болгарію - нікуди - окрім кинутою Богом недобудови Бучі та покинутої Богом недобудови Жулян. Бува... Слава Богу - перехрестимося - не у всіх...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 сер, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Саме цікаве, що пан Тарас задумав... Жовнір не простий - не відомий всім "молодий" з Філіппін. Він прилетів в Грузію з Дубая. А взагалі останні років 5-6 жив в Анталії. Це щось задумав... Цікаво, цікаво... Він на Туреччину дуже ображений останні 2 роки: там створив з української діаспори величезний бізнес - взявся здавати в оренду не менше 10 чи 20 квартир замість власників - по Договору з ними. Плюс дві свої. Плюс як "чорний рієлтор"... А турки з 2022 року наклали на той бізнес справжню "покуту" (покута - покарання за вчинений злочин; в даному випадку ніхто з тих українців - власників за здачу в короткострокову оренду квартир за баснословними цінами НЕ платив податків). Лається жорстко. Навіть розлучився з четвертою вже по рахунку жінкою.
Але і з Дубаєм якось не склалося... хоча прожив там 2 місяці та спілкувався з нашими з тієї ж серії: "чорні" чи не чорні - я ж їх не знаю - рієлтори.
Альтернативщик написав:BIGor Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих) Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних
Это американский банк в Польще?
Іспанський, але продали австрійцям.
Santander есть и в США, не знал что он испанский. Хотя тут и Popular есть, вроде французский. Хорошие %% давал по депо, намного больше чем мой Чейз. Но я имел дело у Украине с их дочкой укрссибом и помня какие они на всю голову конченые...