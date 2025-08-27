RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:03

  slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.

Власна валюта, власний популізм, власна інфляція, власні ставки на іпотеку.
З іншого боку власна економіка росте, а не стагнує як в зоні євро.
Якщо ВВП за рік росте на 3%, а інфляція 6%, то це краще чим ріст ВВП 0%, а інфляція 3%.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:33

  slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.

Зараз депозити в середньому біля 3,5% до оподаткування. Але і іпотека не 6%, а біля 7,5-8%, я скидував вище таблицю. Інфляція щось біля 3%.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 13:29

  slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.

В Польше тоже были ставки около 3,5-4,5% до ковида. А потом пошли все эти вертолетные деньги, постоянное повышение минималки, война - и инфляция стала двузначной. Соответственно, и учетную ставку Национальный банк пока держит высоко. В еврозоне такой инфляции не было.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 13:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.

Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.
Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.
Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.

Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 13:35

Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.
Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.
Арифметика тут така:
- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.
- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;
- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;
(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)
- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро;
- величина кредиту: 240 000 євро;
- перший внесок 20% або 48 000 євро;
- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);
- сума позики: 211 200 євро;
- відсоткова ставка: 3,4 відсотка;
- ціна кредиту: 80 160 євро;
- Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*

Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.
на собачу будку в іпотеку вистачить?

а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму?
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:02

Формула дуже проста:
(обсяг мозку (якщо такий взагалі є) в кубічних сантиметрах) х (2 євро). Щотижнево.
Все за "Методом Лагранжа", який тут озвучував пан флайман.

P.S. Зараз спілкуюся з паном Тарасом - мешканцем Анталії - мандрує Грузією, в Батумі - ще не розкрив секрет, чи хоче саме там щось купити - в тому місті, де письменник флайман - вже біля 430 000 (!) дурнуватих пустопорожніх повідомлень на форумі - що тільки не зробиш, аби не працювати - колись планував купити на 42-му поверсі квартирку. В Батумі...
Здається, тоді мова йшла про інвестицію в сумі не більше 30 000 доларів.

Надіслав мені пане Тарас фото з обмінного пункта:
Зображення
Коментар його до фото такий:
"10 років тому курс в цій країні до ліри був 1 до 1... досі вважаєте, що в Туреччині все ок? Просто перевіряю)"

Я в Грузії останній раз був в 2022 році - саме в Батумі - їздив чисто, щоби подивитися: куди флайман буде вкладати гроші - він хотів в Батумі. Курс тоді не пам"ятаю. Взагалі щорічно з 2010 по 2017 роки катався на лижах в Гудаурі...
Свій репортаж про відвідування Батумі в 2022 птут оприлюднював.

Але воно не вклалося ні в Батумі, ні в Анталію, і в Філіппіни, ні в Польщу, ні в Нікарагуа, ні в Гондурас, ні в Монголію, ні в омріяну - колись тут рота не закривав - так нахвалював - Болгарію - нікуди - окрім кинутою Богом недобудови Бучі та покинутої Богом недобудови Жулян.
Бува...
Слава Богу - перехрестимося - не у всіх...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 сер, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Надіслав мені пане Тарас фото з обмінного пункта:

Спреды весьма впечатляют!
Особенно по фубле
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:31

Саме цікаве, що пан Тарас задумав...
Жовнір не простий - не відомий всім "молодий" з Філіппін.
Він прилетів в Грузію з Дубая.
А взагалі останні років 5-6 жив в Анталії.
Це щось задумав... Цікаво, цікаво...
Він на Туреччину дуже ображений останні 2 роки: там створив з української діаспори величезний бізнес - взявся здавати в оренду не менше 10 чи 20 квартир замість власників - по Договору з ними.
Плюс дві свої. Плюс як "чорний рієлтор"...
А турки з 2022 року наклали на той бізнес справжню "покуту" (покута - покарання за вчинений злочин; в даному випадку ніхто з тих українців - власників за здачу в короткострокову оренду квартир за баснословними цінами НЕ платив податків).
Лається жорстко. Навіть розлучився з четвертою вже по рахунку жінкою.

Але і з Дубаєм якось не склалося... хоча прожив там 2 місяці та спілкувався з нашими з тієї ж серії: "чорні" чи не чорні - я ж їх не знаю - рієлтори.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:10

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних


Это американский банк в Польще?

Іспанський, але продали австрійцям.


Santander есть и в США, не знал что он испанский.
Хотя тут и Popular есть, вроде французский. Хорошие %% давал по депо, намного больше чем мой Чейз.
Но я имел дело у Украине с их дочкой укрссибом и помня какие они на всю голову конченые...
