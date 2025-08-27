RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:22

  slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.


В США сейчас 7-8% мортгидж, депо в районе 4% +\-.
Одно время думал что-то купить с прицелом на аренду тоже, но взвесив все плюсы и минусы решил что оно того не стоит.
Прошло уже чуть больше года на стокмаркете и даже учитывая сколько ошибок сделал, понял, что депо - совсем не интересно.
С недвигой там основной заработок - купить в мортгидж с минимальным взносом, сдавать и чтобы арендаторы оплачивали мортгидж. Так сейчас оно не работает совсем. В НЙ то, что стоит в аренде 2-2,5 куе, в мортгидж при 20% даунпейменте около 3 куе. При всем геморе и рисках. Плюс амортизация. Да, там естт еще бухгалтерские возможности списывать %% с налогооблагаемой базы, но тоже с ограничением.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:55

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.

Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.
Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.
Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.

Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.


Я не силен в теме дальнобоя - "за что купил, за то продал".
На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.
Американцы на даблюту, с бенефитами. Не густо - 6-8 куе в месяц.
"Наши" по 1099 до 20 куе имеют, но на износ работают.
Так что я не знаю как к ним демократы относятся. Тут скорей то, что траки - это самый быстрый способ для ньюкамеров начать зарабатывать по американски нормальные деньги. Речь не о ситуации на моменте, сейчас у них у всех ж)па.
Да, так вот, демократы любят иммигрантов - это их избиратель. Но тракеры-американцы - электорат респов большей частью. Это в среднем жители центральных штатов, где на месте работы не очень. На побережьях больше иммигрантов, чтот и понятно.
