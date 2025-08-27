slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
В США сейчас 7-8% мортгидж, депо в районе 4% +\-.
Одно время думал что-то купить с прицелом на аренду тоже, но взвесив все плюсы и минусы решил что оно того не стоит.
Прошло уже чуть больше года на стокмаркете и даже учитывая сколько ошибок сделал, понял, что депо - совсем не интересно.
С недвигой там основной заработок - купить в мортгидж с минимальным взносом, сдавать и чтобы арендаторы оплачивали мортгидж. Так сейчас оно не работает совсем. В НЙ то, что стоит в аренде 2-2,5 куе, в мортгидж при 20% даунпейменте около 3 куе. При всем геморе и рисках. Плюс амортизация. Да, там естт еще бухгалтерские возможности списывать %% с налогооблагаемой базы, но тоже с ограничением.