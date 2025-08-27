RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:22

  slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.


В США сейчас 7-8% мортгидж, депо в районе 4% +\-.
Одно время думал что-то купить с прицелом на аренду тоже, но взвесив все плюсы и минусы решил что оно того не стоит.
Прошло уже чуть больше года на стокмаркете и даже учитывая сколько ошибок сделал, понял, что депо - совсем не интересно.
С недвигой там основной заработок - купить в мортгидж с минимальным взносом, сдавать и чтобы арендаторы оплачивали мортгидж. Так сейчас оно не работает совсем. В НЙ то, что стоит в аренде 2-2,5 куе, в мортгидж при 20% даунпейменте около 3 куе. При всем геморе и рисках. Плюс амортизация. Да, там естт еще бухгалтерские возможности списывать %% с налогооблагаемой базы, но тоже с ограничением.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:55

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.

Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.
Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.
Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.

Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.


Я не силен в теме дальнобоя - "за что купил, за то продал".
На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.
Американцы на даблюту, с бенефитами. Не густо - 6-8 куе в месяц.
"Наши" по 1099 до 20 куе имеют, но на износ работают.
Так что я не знаю как к ним демократы относятся. Тут скорей то, что траки - это самый быстрый способ для ньюкамеров начать зарабатывать по американски нормальные деньги. Речь не о ситуации на моменте, сейчас у них у всех ж)па.
Да, так вот, демократы любят иммигрантов - это их избиратель. Но тракеры-американцы - электорат респов большей частью. Это в среднем жители центральных штатов, где на месте работы не очень. На побережьях больше иммигрантов, чтот и понятно.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:33

  flyman написав:
  akurt написав:Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.
Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.
Арифметика тут така:
- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.
- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;
- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;
(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)
- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро;
- величина кредиту: 240 000 євро;
- перший внесок 20% або 48 000 євро;
- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);
- сума позики: 211 200 євро;
- відсоткова ставка: 3,4 відсотка;
- ціна кредиту: 80 160 євро;
- Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*

Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.

а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму?

Кстати - да
Чего это младший брат наших двух 5%-х львовско-ривненських штурмовиков-шаурмиков поехал с прекрасной Эрдогании в полуарабскую южную Францию за круасанами.
Забыл про защиту прелести во Львиве от залития паркета новыми бурятскими арендаторами(а то и владельцами)
Кто то писал тут что жабоеды по полторы тысячи на беженца(белого) платят. Минималку. Только подтверди что украинец и бежал от ФАБов. Правда?
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:44

О! Клас! Ще один красень, обділений долею, вирішив помацати мій шкіряний гаманець чорного кольору, куплений мабуть років 25 тому...
Так хоче чужих грошей, що злигався з філіппінським нареченим...
І це замість того, щоби ретельно молитися на цьому тижні:
Зображення
Відомо ж: Молитва - одна з основ світу. «Що робити людині, щоб стати мудрою, багатою, щоб у неї народився син? — Нехай просить милості у Того, кому належить усе: мудрість, багатство, діти», — навчають барабашова мудреці Талмуду в Трактаті Ніда, 70а.
Але не слухає своїх мудреців наш сумний барабашов... шастає по всіх гілках форуму та просить копійчину то там, то сям, то знову там і знову сям...
Я би дав нещасному якось монету, але по середах ображеним не подаю... :twisted:
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 сер, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.

Это немножко другая тема.
Вот именно работа на мелких грузовиках с обычными правами, в основном, удел тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет получить CDL.
На SEMI-траках водители работают по логбукам, которые строго контролируются.
И чинит самостоятельно мало кто, разве что оунеры на старой технике.
В продолжение темы, взгляд бывшего полицейского:

Позволю себе процитировать один комментарий:
Удивительно, штат с самым простым получением CDL выдумывает какие-то небылицы.... В Калифорнии одни из самых строгих экзаменов на СДЛ, в отличие от Флориды, куда все едут сдавать

Ну и немного экономики от себя.
Флорида - штат пенсионеров и отдыхающих. Там потребление значительно превышает производство. Соответственно, и грузов во Флориду значительно больше, чем из Флориды. Беря туда груз, компания должна быть готова к тому, что выходить в соседние штаты придется порожняком или за копейки. Соответственно, и стоят перевозки во Флориду значительно больше, чем в среднем по рынку. Если возникнет еще и дефицит водителей, которым не страшно туда ехать (вспоминаем, что работают, в основном, иммигранты), цены вообще взлетят до небес. Если не одумаются, Флорида очень скоро рискует обогнать Калифорнию по стоимости проживания.

Вдогонку подкатила веселуха:
https://www.youtube.com/shorts/eUKmuvz1VJo
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 00:11

лайфхак: підробляти сторожем від окупасів та опосумів

  барабашов написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.
Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.
Арифметика тут така:
- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.
- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;
- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;
(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)
- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро;
- величина кредиту: 240 000 євро;
- перший внесок 20% або 48 000 євро;
- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);
- сума позики: 211 200 євро;
- відсоткова ставка: 3,4 відсотка;
- ціна кредиту: 80 160 євро;
- Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*

Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.

а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму?

Кстати - да
Чего это младший брат наших двух 5%-х львовско-ривненських штурмовиков-шаурмиков поехал с прекрасной Эрдогании в полуарабскую южную Францию за круасанами.
Забыл про защиту прелести во Львиве от залития паркета новыми бурятскими арендаторами(а то и владельцами)
Кто то писал тут что жабоеды по полторы тысячи на беженца(белого) платят. Минималку. Только подтверди что украинец и бежал от ФАБов. Правда?

заодно можна підробляти сторожем від окупасів та опосумів та мати дах над головою
  flyman написав:заодно можна підробляти сторожем від окупасів та опосумів та мати дах над головою

О, нарешті в першому із 405 690 дописів давнього флудера, який засрав Фінансовий форум України, з"явилося слово з коренем слова "робота".
Шикарний серпень року 2025... Місяць реальних несподіванок...
