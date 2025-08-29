|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 сер, 2025 00:02
Vadim_ написав: akurt написав:
А ха-ха-ха!
Правда! Тримайся флаймана - Ы буде тобі Щастя!
Я не помилився, застосувавши букву «Ы».
Vadim_ написав:
Краще з такою красунею бідною у гамаці ніж з жирною волосатою українкою у палаці...
Жінці не показуй: буде бити сильно мокрою підлоговою ганчіркою по шиї до суботи.
Це ми тут лояльні, розуміємо…
Я не про ваші теорії
вона у мене піддана Си
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3933
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему