Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2927292829292930 Додано: Чет 28 сер, 2025 22:55



News from Canada



Ця гілка є вкрай корисною для людей, які опинилися в вимушеній еміграції.

Ми вже тут обговорювали питання про те, що робити нашим за кордоном: купувати житло, чи брати в оренду.



Довели, що остаточного і точного рішення немає.

Залежить від багатьох чинників.



Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.

https://youtu.be/5Y6AzQVOWBk?si=kwEOqpgTh5ThBNwr

Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:

- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.

- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.

- перший внесок на машинку всього 5% (!).

- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.

- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.

- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»



Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.

Тож рекомендую почитати саме коментарі.



P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaЦя гілка є вкрай корисною для людей, які опинилися в вимушеній еміграції.Ми вже тут обговорювали питання про те, що робити нашим за кордоном: купувати житло, чи брати в оренду.Довели, що остаточного і точного рішення немає.Залежить від багатьох чинників.Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.- перший внесок на машинку всього 5% (!).- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.Тож рекомендую почитати саме коментарі.P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton. akurt

Повідомлень: 11216 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4012 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 сер, 2025 23:47 Re: Еміграція, заробітчанство всього 7000 песо

flyman

Повідомлень: 40598 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1608 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:12

"Навчи дурного Богу молитися - він і лоба розіб"є!"



Пан flyman на роздоріжжі:

- ліворуч підеш - хочеться оженитися на дівчині з Філіппін. Крусуня 13 років...

- праворуч підеш - треба оженитися на цій азіатській власниці гамака...



- прямо підеш... Прямо... прямо - там проблеми....

Тому бери заміж саме цю: видно, що знайшов тьотку досвідчену і в придане має гамак... Мама-полтавчанка казали:Панна роздоріжжі:- ліворуч підеш - хочеться оженитися на дівчині з Філіппін. Крусуня 13 років...- праворуч підеш - треба оженитися на цій азіатській власниці гамака...- прямо підеш... Прямо... прямо - там проблеми....Тому бери заміж саме цю: видно, що знайшов тьотку досвідчену і в придане має гамак... akurt

Повідомлень: 11216 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4012 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:09 akurt написав: Еміграція, заробітчанство.



Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.

https://youtu.be/5Y6AzQVOWBk?si=kwEOqpgTh5ThBNwr

Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:

- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.

- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.

- перший внесок на машинку всього 5% (!).

- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.

- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.

- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»



Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.

Тож рекомендую почитати саме коментарі.



P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton. Еміграція, заробітчанство.Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.- перший внесок на машинку всього 5% (!).- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.Тож рекомендую почитати саме коментарі.P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton.

Цікаво той пан розказує, віддати 30 тис дол. дяді за 3 роки то погано, але віддати 840 000 дол. банку тільки за проценти і усілякі страховки за 30 років - то гуд



Загалом треба все рахувати, чи вигідно чи ні, можливо Канада це кредитний парадайз і там дуже вигідно, якщо люди за перший рік побрали житло. Цікаво також що в них з документами на життя? Чи є доки жити наступні 10 років? Цікаво той пан розказує, віддати 30 тис дол. дяді за 3 роки то погано, але віддати 840 000 дол. банку тільки за проценти і усілякі страховки за 30 років - то гудЗагалом треба все рахувати, чи вигідно чи ні, можливо Канада це кредитний парадайз і там дуже вигідно, якщо люди за перший рік побрали житло. Цікаво також що в них з документами на життя? Чи є доки жити наступні 10 років? BIGor

Повідомлень: 10122 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1463 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:11

https://youtu.be/2DT7wyHs_-g?si=X9tPzyfqbV-l_ZlB 2 роки життя в машині💪 Bolt Повідомлень: 3603 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:14 А хто саме заважає?



Мабуть, головне в житті - якщо є бажання «просрати» все на світі - слухати порад безхатньо-безсімейно-безродинно-безробітного хВахівця з далекої від вас - перехрестіться - Бучі.

А чому б і ні?



Як писав поет чи письменник (я забув хто це вперше сформулював):

«В житті завжди є місце подвигу!»



Чому не Ви?

Щось давно ніхто не відвідував «Маріанську впадину» десь в Тихому океані.

Чому першим - з паном flyman’oм - на дно соціально-економічного життя - не опустится саме вам?

І саме з цією заспаною/застарілою - як кажуть у нас у Львові «цьоткою»? Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 сер, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11216 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4012 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:20

Правда! Тримайся флаймана - Ы буде тобі Щастя!

Я не помилився, застосувавши букву «Ы».

Vadim_ написав: Краще з такою красунею бідною у гамаці ніж з жирною волосатою українкою у палаці... Краще з такою красунею бідною у гамаці ніж з жирною волосатою українкою у палаці...

Жінці не показуй: буде бити сильно мокрою підлоговою ганчіркою по шиї до суботи.



Це ми тут лояльні, розуміємо… А ха-ха-ха!Правда! Тримайся флаймана - Ы буде тобі Щастя!Я не помилився, застосувавши букву «Ы».Жінці не показуй: буде бити сильно мокрою підлоговою ганчіркою по шиї до суботи.Це ми тут лояльні, розуміємо… akurt

Повідомлень: 11216 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4012 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 00:02 Vadim_ написав: akurt написав: А ха-ха-ха!

Правда! Тримайся флаймана - Ы буде тобі Щастя!

Я не помилився, застосувавши букву «Ы».

Vadim_ написав: Краще з такою красунею бідною у гамаці ніж з жирною волосатою українкою у палаці... Краще з такою красунею бідною у гамаці ніж з жирною волосатою українкою у палаці...

Жінці не показуй: буде бити сильно мокрою підлоговою ганчіркою по шиї до суботи.



Це ми тут лояльні, розуміємо… А ха-ха-ха!Правда! Тримайся флаймана - Ы буде тобі Щастя!Я не помилився, застосувавши букву «Ы».Жінці не показуй: буде бити сильно мокрою підлоговою ганчіркою по шиї до суботи.Це ми тут лояльні, розуміємо…

Я не про ваші теорії

вона у мене піддана Си Я не про ваші теоріївона у мене піддана Си Vadim_

Повідомлень: 3929 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 00:44 BIGor написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство.



Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.

https://youtu.be/5Y6AzQVOWBk?si=kwEOqpgTh5ThBNwr

Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:

- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.

- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.

- перший внесок на машинку всього 5% (!).

- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.

- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.

- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»



Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.

Тож рекомендую почитати саме коментарі.



P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton. Еміграція, заробітчанство.Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.- перший внесок на машинку всього 5% (!).- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.Тож рекомендую почитати саме коментарі.P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton.

Цікаво той пан розказує, віддати 30 тис дол. дяді за 3 роки то погано, але віддати 840 000 дол. банку тільки за проценти і усілякі страховки за 30 років - то гуд



Загалом треба все рахувати, чи вигідно чи ні, можливо Канада це кредитний парадайз і там дуже вигідно, якщо люди за перший рік побрали житло. Цікаво також що в них з документами на життя? Чи є доки жити наступні 10 років? Цікаво той пан розказує, віддати 30 тис дол. дяді за 3 роки то погано, але віддати 840 000 дол. банку тільки за проценти і усілякі страховки за 30 років - то гудЗагалом треба все рахувати, чи вигідно чи ні, можливо Канада це кредитний парадайз і там дуже вигідно, якщо люди за перший рік побрали житло. Цікаво також що в них з документами на життя? Чи є доки жити наступні 10 років?



На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.

Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.

На данный момент такого нет.

Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.

Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.

Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно.

Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.

Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.

Многие воспринимают мир конретно-образным способом.

Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась. На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.На данный момент такого нет.Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно.Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.Многие воспринимают мир конретно-образным способом.Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась. rjkz

Повідомлень: 17724 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8665 раз. Подякували: 5482 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 01:16 akurt написав: Як писав поет чи письменник (я забув хто це вперше сформулював):

«В житті завжди є місце подвигу!»

Як писав поет чи письменник (я забув хто це вперше сформулював):«В житті завжди є місце подвигу!»

А потом кто-то мудрый добавил:

"Но лучше держаться подальше от этого места" А потом кто-то мудрый добавил:"Но лучше держаться подальше от этого места" Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8732 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6473 раз. Подякували: 21622 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2927292829292930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless