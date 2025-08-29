Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ця гілка є вкрай корисною для людей, які опинилися в вимушеній еміграції. Ми вже тут обговорювали питання про те, що робити нашим за кордоном: купувати житло, чи брати в оренду.
Довели, що остаточного і точного рішення немає. Залежить від багатьох чинників.
Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк. https://youtu.be/5Y6AzQVOWBk?si=kwEOqpgTh5ThBNwr Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми: - Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади. - середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$. - перший внесок на машинку всього 5% (!). - він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться. - школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка. - ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»
Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді. Тож рекомендую почитати саме коментарі.
P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton.
Цікаво той пан розказує, віддати 30 тис дол. дяді за 3 роки то погано, але віддати 840 000 дол. банку тільки за проценти і усілякі страховки за 30 років - то гуд
Загалом треба все рахувати, чи вигідно чи ні, можливо Канада це кредитний парадайз і там дуже вигідно, якщо люди за перший рік побрали житло. Цікаво також що в них з документами на життя? Чи є доки жити наступні 10 років?
На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье. Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт. На данный момент такого нет. Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла. Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать. Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно. Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив. Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры. Многие воспринимают мир конретно-образным способом. Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась.