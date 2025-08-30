rjkz написав:На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.
Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.
На данный момент такого нет.
Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.
Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.
Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно.
Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.
Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.
Многие воспринимают мир конретно-образным способом.
Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась.
чисто технічне зауваження щодо ануїтету, якщо після цього пишемо про аналізувати цифри. так от - взаємовідносини клієнт-банк що при рівномірному погашенні, що при ануїтеті - однакові, й ефективна річна ставка теж однакова. це вже обговорювали, але як написали вище, не треба очікувати від усіх здатності це зрозуміти