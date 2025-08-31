Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2930293129322933 Додано: Нед 31 сер, 2025 08:23 akurt написав: Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:

«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».



Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.

Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.



Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.

Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.

Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект. Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8737 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6474 раз. Подякували: 21626 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2930293129322933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор