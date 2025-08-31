Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.
Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.
Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.
Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.
Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект.