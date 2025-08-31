Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2930293129322933 Додано: Нед 31 сер, 2025 08:23 akurt написав: Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:

«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».



Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.

Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.



Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.

Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.

Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект. Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8739 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6474 раз. Подякували: 21626 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 09:27 Сибарит написав: akurt написав: Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:

«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».



Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.

Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.



Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.

Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.

Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект. Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект.

А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб? А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб? Investor_K

Повідомлень: 10642 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 10:39 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно.

Тут нещодавно бачив рекламу від колишнього студента, який зі школи був призером олімпіад з математики, зараз вже отримав PhD в Словаччині і переїхав в США. А суть реклами в тому, що його компанія "оптимізує кредитний рейтинг" і допоможе отримати кращі умови кредитів і страховок. Раніше він рекламував якісь алгоритмічну торгівлю криптою... Тут нещодавно бачив рекламу від колишнього студента, який зі школи був призером олімпіад з математики, зараз вже отримав PhD в Словаччині і переїхав в США. А суть реклами в тому, що його компанія "оптимізує кредитний рейтинг" і допоможе отримати кращі умови кредитів і страховок. Раніше він рекламував якісь алгоритмічну торгівлю криптою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5605 З нами з: 29.07.22 Подякував: 892 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 11:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів. - купівля 2-о поверхового будинка побудови- зараз орієнтовна ціна будинка

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав. Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок BIGor

Повідомлень: 10124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1465 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 11:43 Investor_K написав: А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб? А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб?

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки. Попробовать выбрать объект дешевле.Обычно об этом говорят.Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8739 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6474 раз. Подякували: 21626 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 11:46 Investor_K написав: А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб? А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб?

Класне запитання!

Воно має відповідь, яка не явно оприлюднена була на прикладах із Франції та із США.

Почну з приклада не Франції, та не із США.

З України.

Мабуть в 3004 році гучномовці всієї України родкашкаали, що курс гривня/долар складає 4,00 за долар, але в НАЦБЛИЖЧІЙ перспективі курс гривні значно було укріплено та буде не більше 3 гривень да долар, а можливо в 2,5 гривні за долар,

О! Час стати багатим!

Аж два моїх приятелі взяли в кредит нові автівки Хюндац Туксон ціною в 25 000$.

Вони не були теоепнями: вони ретельно все зважили: вели напівлегальний торговий бізнес - наприклад, торгували тапочками або духами та розлучалося, що вони легко за гривню будуть купувати долари та гасити ДОЛАРОВИЙ КРЕДИТ.

Кредити на авто були в доларах США. На 5 років.

Був перший внесок від проданого старого авто, нехай 1/3.

Саме цікаве було після 5 років.

Всієї зарплатні не вистачало, щоби купити необхідну кількість доларів, шести кредит не було ніякої можливості, але вже через силу все ж було сплачено.

Реальні витрати на «покатаю дівчину на Хюндай Туксон» склали в одному з випадків 50 000$ (!!!).

Власник ледве дочекався закінчення роботи щ банком та продав ту білу за 12 000$.

Всім радив ніколи в Україні не брати нічого в кредит.



Тепер другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.

- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.

- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при миартовіц ціні в 170 000€ готові продати да 140 000€, бо співвласники роз варилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.

Заявка на іпотеку в банк. До заявки долають:

Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка. Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€,

Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.

Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом роль та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:

- виплата по іпотечні 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.

- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;

- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.

- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.

- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.

Разом необхідні мінімальні витрати складають:

1045 €.

В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.

Жінка їде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали да 100€ та взяли в лізинг КІА електричне да 650€ на місяць.

Як бачите, ніяких 20 спроб не треба.

Трета мати один калькулятор.



Те саме модна витягнути щ тих цифр, що я вчора оприлюднив:

- медіанний дохід майбутнього власника житла складає 5500$ на місяць;

- медіанна плата за іпотеку 1902 $.

Ти маєш 5500$? - Маю! Купуй житло в іпотеку та диви по-людськи! - Готовий!



Зауважу також, що в голову в США нікому не прийде вивчати питання іпотеки да климиснлю схемою / з першими надвеликими виплатами.

Це мені сказали наші в США:

- Нвкому в голову не приїде виплачувати іпотеку достроково або робити великий перший платіж.

Гроші можна використати більш раціонально / вкласти в акції або в Фінансиві фонди та отримати грошей стільки, що іпотека буде дитячим буркотінням!»

Сам цьому здивувався, але реально сказали наші на цю тему.

До речі на днях сказали, що поступово свої активи в акціях переводять в активи у Фінансових фондах.

А все чому?

- А більша стабільність! Класне запитання!Воно має відповідь, яка не явно оприлюднена була на прикладах із Франції та із США.Почну з приклада не Франції, та не із США.З України.Мабуть в 3004 році гучномовці всієї України родкашкаали, що курс гривня/долар складає 4,00 за долар, але в НАЦБЛИЖЧІЙ перспективі курс гривні значно було укріплено та буде не більше 3 гривень да долар, а можливо в 2,5 гривні за долар,О! Час стати багатим!Аж два моїх приятелі взяли в кредит нові автівки Хюндац Туксон ціною в 25 000$.Вони не були теоепнями: вони ретельно все зважили: вели напівлегальний торговий бізнес - наприклад, торгували тапочками або духами та розлучалося, що вони легко за гривню будуть купувати долари та гасити ДОЛАРОВИЙ КРЕДИТ.Кредити на авто були в доларах США. На 5 років.Був перший внесок від проданого старого авто, нехай 1/3.Саме цікаве було після 5 років.Всієї зарплатні не вистачало, щоби купити необхідну кількість доларів, шести кредит не було ніякої можливості, але вже через силу все ж було сплачено.Реальні витрати на «покатаю дівчину на Хюндай Туксон» склали в одному з випадків 50 000$ (!!!).Власник ледве дочекався закінчення роботи щ банком та продав ту білу за 12 000$.Всім радив ніколи в Україні не брати нічого в кредит.Тепер другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при миартовіц ціні в 170 000€ готові продати да 140 000€, бо співвласники роз варилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.Заявка на іпотеку в банк. До заявки долають:Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка. Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€,Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом роль та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:- виплата по іпотечні 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.Разом необхідні мінімальні витрати складають:1045 €.В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.Жінка їде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали да 100€ та взяли в лізинг КІА електричне да 650€ на місяць.Як бачите, ніяких 20 спроб не треба.Трета мати один калькулятор.Те саме модна витягнути щ тих цифр, що я вчора оприлюднив:- медіанний дохід майбутнього власника житла складає 5500$ на місяць;- медіанна плата за іпотеку 1902 $.Ти маєш 5500$? - Маю! Купуй житло в іпотеку та диви по-людськи! - Готовий!Зауважу також, що в голову в США нікому не прийде вивчати питання іпотеки да климиснлю схемою / з першими надвеликими виплатами.Це мені сказали наші в США:- Нвкому в голову не приїде виплачувати іпотеку достроково або робити великий перший платіж.Гроші можна використати більш раціонально / вкласти в акції або в Фінансиві фонди та отримати грошей стільки, що іпотека буде дитячим буркотінням!»Сам цьому здивувався, але реально сказали наші на цю тему.До речі на днях сказали, що поступово свої активи в акціях переводять в активи у Фінансових фондах.А все чому?- А більша стабільність! akurt

Повідомлень: 11223 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4015 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 12:03 akurt написав: ...

Гроші можна використати більш раціонально / вкласти в акції або в Фінансиві фонди та отримати грошей стільки, що іпотека буде дитячим буркотінням!»

Сам цьому здивувався, але реально сказали наші на цю тему.

До речі на днях сказали, що поступово свої активи в акціях переводять в активи у Фінансових фондах.

А все чому?

- А більша стабільність! ...Гроші можна використати більш раціонально / вкласти в акції або в!»Сам цьому здивувався, але реально сказали наші на цю тему.До речі на днях сказали, що поступово свої активи в акціях переводять в активи у Фінансових фондах.А все чому?- А більша стабільність!

ох ці ж фінансові фонди, які так легко перекривають іпотеку. щось типу Madoff Investment Securities? люди однакові всюди... ох ці ж фінансові фонди, які так легко перекривають іпотеку. щось типу Madoff Investment Securities?люди однакові всюди... Shaman

Повідомлень: 9594 З нами з: 29.09.19 Подякував: 775 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 12:36 BIGor написав: akurt написав: - купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів. - купівля 2-о поверхового будинка побудови- зараз орієнтовна ціна будинка

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав. Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок

не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі" не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі" flyman

Повідомлень: 40609 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1608 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2930293129322933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостейМодератори: Faceless