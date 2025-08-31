Investor_K написав:
А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб?
Класне запитання!
Воно має відповідь, яка не явно оприлюднена була на прикладах із Франції та із США.
Почну з приклада не Франції, та не із США.
З України.
Мабуть в 3004 році гучномовці всієї України родкашкаали, що курс гривня/долар складає 4,00 за долар, але в НАЦБЛИЖЧІЙ перспективі курс гривні значно було укріплено та буде не більше 3 гривень да долар, а можливо в 2,5 гривні за долар,
О! Час стати багатим!
Аж два моїх приятелі взяли в кредит нові автівки Хюндац Туксон ціною в 25 000$.
Вони не були теоепнями: вони ретельно все зважили: вели напівлегальний торговий бізнес - наприклад, торгували тапочками або духами та розлучалося, що вони легко за гривню будуть купувати долари та гасити ДОЛАРОВИЙ КРЕДИТ.
Кредити на авто були в доларах США. На 5 років.
Був перший внесок від проданого старого авто, нехай 1/3.
Саме цікаве було після 5 років.
Всієї зарплатні не вистачало, щоби купити необхідну кількість доларів, шести кредит не було ніякої можливості, але вже через силу все ж було сплачено.
Реальні витрати на «покатаю дівчину на Хюндай Туксон» склали в одному з випадків 50 000$ (!!!).
Власник ледве дочекався закінчення роботи щ банком та продав ту білу за 12 000$.
Всім радив ніколи в Україні не брати нічого в кредит.
Тепер другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.
- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.
- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при миартовіц ціні в 170 000€ готові продати да 140 000€, бо співвласники роз варилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.
Заявка на іпотеку в банк. До заявки долають:
Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка. Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€,
Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.
Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом роль та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:
- виплата по іпотечні 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.
- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;
- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.
- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.
- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.
Разом необхідні мінімальні витрати складають:
1045 €.
В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.
Жінка їде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали да 100€ та взяли в лізинг КІА електричне да 650€ на місяць.
Як бачите, ніяких 20 спроб не треба.
Трета мати один калькулятор.
Те саме модна витягнути щ тих цифр, що я вчора оприлюднив:
- медіанний дохід майбутнього власника житла складає 5500$ на місяць;
- медіанна плата за іпотеку 1902 $.
Ти маєш 5500$? - Маю! Купуй житло в іпотеку та диви по-людськи! - Готовий!
Зауважу також, що в голову в США нікому не прийде вивчати питання іпотеки да климиснлю схемою / з першими надвеликими виплатами.
Це мені сказали наші в США:
- Нвкому в голову не приїде виплачувати іпотеку достроково або робити великий перший платіж.
Гроші можна використати більш раціонально / вкласти в акції або в Фінансиві фонди та отримати грошей стільки, що іпотека буде дитячим буркотінням!»
Сам цьому здивувався, але реально сказали наші на цю тему.
До речі на днях сказали, що поступово свої активи в акціях переводять в активи у Фінансових фондах.
А все чому?
- А більша стабільність!