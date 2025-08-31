RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 08:23

  akurt написав:Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:
«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».

Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.
Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.

Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.
Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.
Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 09:27

А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб?
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно.

Тут нещодавно бачив рекламу від колишнього студента, який зі школи був призером олімпіад з математики, зараз вже отримав PhD в Словаччині і переїхав в США. А суть реклами в тому, що його компанія "оптимізує кредитний рейтинг" і допоможе отримати кращі умови кредитів і страховок. Раніше він рекламував якісь алгоритмічну торгівлю криптою...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;
- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:43

Попробовать выбрать объект дешевле.
Обычно об этом говорят.
Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:46

Класне запитання!
Воно має відповідь, яка не явно оприлюднена була на прикладах із Франції та із США.
Почну з приклада не Франції, та не із США.
З України.
Мабуть в 2004 році гучномовці всієї України розказували, що курс гривня/долар складає 4,00 за долар, але в НАЙБЛИЖЧІЙ перспективі курс гривні значно було укріплено та буде не більше 3 гривень да долар, а можливо в 2,5 гривні за долар,
О! Час стати багатим!
Аж два моїх приятелі взяли в кредит нові автівки Хюндай Туксон ціною в 25 000$.
Вони не були телепнями: вони ретельно все зважили: вели напівлегальний торговий бізнес - наприклад, торгували тапочками або духами та позлучалося, що вони легко за гривню будуть купувати долари та гасити ДОЛАРОВИЙ КРЕДИТ.
Кредити на авто були в доларах США. На 5 років.
Був перший внесок від проданого старого авто, нехай 1/3.
Саме цікаве було після 5 років.
Всієї зарплатні не вистачало, щоби купити необхідну кількість доларів, тягнути кредит не було ніякої можливості, але вже через силу все ж було сплачено.
Реальні витрати на «покатаю дівчину на Хюндай Туксон» склали в одному з випадків 50 000$ (!!!).
Власник ледве дочекався закінчення роботи щ банком та продав ту біду за 12 000$.
Всім радив ніколи в Україні не брати нічого в кредит.
Головне: нестабільна виручка від нелегальної діяльності та нестабільна непередбачувана валюта.

Тепер другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.
- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.
- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при стартовій ціні в 170 000€ готові продати за 140 000€, бо співвласники розсварилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.
Заявка на іпотеку в банк. До заявки додають:
Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка). Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€…
Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.
Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом випробувань та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:
- виплата по іпотеці 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.
- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;
- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.
- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.
- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.
Разом необхідні мінімальні витрати складають:
1045 €.
В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.
Жінка іде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали за 100€ - аби здихатися - та взяли в лізинг КІА електричне за 650€ на місяць.
Як бачите, ніяких 10 спроб не треба.
Трета мати один калькулятор.

Те саме модна витягнути з тих цифр, що я вчора оприлюднив щодо США:
- медіанний дохід майбутнього власника житла складає 5500$ на місяць;
- медіанна плата за іпотеку 1902 $.
Ти маєш 5500$? - Маю! Купуй житло в іпотеку та живи по-людськи! - Готовий!

Зауважу також, що в голову в США нікому не прийде вивчати питання іпотеки да класичною схемою - з першими надвеликими виплатами.
Це мені сказали наші в США:
- Нвкому в голову не прийде виплачувати іпотеку достроково або робити великий перший платіж.
Гроші можна використати більш раціонально / вкласти в акції або в Фінансові фонди та отримати грошей стільки, що іпотека буде дитячим буркотінням!»
Сам цьому здивувався, але реально сказали наші на цю тему.
До речі на днях сказали, що поступово свої активи в акціях переводять в активи у Фінансових фондах.
А все чому?
- А більша стабільність!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 сер, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:03

ох ці ж фінансові фонди, які так легко перекривають іпотеку. щось типу Madoff Investment Securities? 8) люди однакові всюди...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:36

не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі"
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:32

  rjkz написав:В США только аннуитет.
Банк хочет получить максимум как можно скорей.
Чел, прожив 5-10 лет в доме будет удивлен, что практически должен столько-же сколько и в начале платежей.
На данный момент, переплата по мортгиджу по сравнению с арендой, в зависимости от локации, около 10% в среднем по стране. Плюс-минус. Есть очень дорогие локации, где неадекватные цены на покупку, там может быть и в 2 раза.

Я чув, що зараз вже є люди в США, що повертаються з іпотеки в оренду. Одна з причин, що вказана вище. Люди беруть іпотеку, платять набагато більше як оренда, а житло в кінцевому випадку стає твоїм все рівно через 30 років.

Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басейном
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:36

$10K на побудову будинку в джунглях Філіпін

16000 австраліських доларів (10K USD) на побудову будинку в джунглях Філіпін (прокладання дороги, огорожа, хлів, будинок з прибудовами, колодязь, септик, автономна е.е. від акумулятора та сонячних панелей, сантехніка і т.д. і т.п.)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 сер, 2025 13:43, всього редагувалось 2 разів.
