Сибарит написав:
Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.
Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.
Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.
Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.
Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект.
В данном конкретном случае, чувак вместо того, чтобы взять в нормальном (с точки зрения банка) доме (а он рассматривал и такие), вместо того чтобы арендовать если нет с запасом "возможностей" (а в НЙ можно арендовать вечно на практически стартовых условиях, если объект аренды построен ранее 1995 года, в данном случае дом, в котором куплена квартира, построен в 1950-х годах), вместо того чтобы банально купить дом в ближнем НДж ( да на тот момент дом там стоил дешевле этой квартиры раза в 2, а на данный момент такой дом стоит не менее 600 куе), вместо того чтобы просто не купить 2бдрм вместо 3 бдрм ( у него 1 ребенок и более они не могут иметь детей и это было известно сразу). Но история еще и в том, что у чувака очень обостренное чувство собственной неполноценности - среди тех людей, с которыми они стартовали в США (а на момент покупки он прожил в США 9 лет) он думал, что его считают неудачником из-за того, что он меньше всех зарабатывает (опять-же, не рассказывай о своих доходах и проблемах и никто не будет об этом знать,если ты такой ранимый) ну и скорей всего решил выпендриться, в результате его жена вынуждена брать по 2 смены подряд, чтобы справляться с платежами. Так что он качественный и полноценный болван.
Откровенно говоря, количество идиотов намного больше чем "100%"
К ним добавляются люди, которые обращаются к разного рода проходимцам для "помощи" в оформлении анкеты на Гринкард Лоттери, гостевые визы В1/В2 и тп.
Как человек, заполнивший и отъездивший 2 турвизы во времена, когда еще не было ИИ и гугла в нынешнем виде, к тому-же не имевший на тот момент никакого уровня Инглиша, скажу что это вполне несложно. То-же относится к заявкам на Лотерею Гринкард. Откровенно говоря, вообще кажется невероятным, что такие люди в состоянии самостоятельно перейти улицу, не то, чтобы добраться до аэропорта.
А уж то, как аферисты впоследствии поступают с персональными данными людей, которым они "помогали" - навалом. И аферистов этих как грязи, особенно сейчас, когда общение свелось к соцсетям и резко выросли возможности таких персонажей.