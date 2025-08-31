Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2932293329342935 Додано: Нед 31 сер, 2025 19:24 Сибарит написав: akurt написав: Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:

«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».



Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.

Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.



Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.

Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.

Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект. Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.Таким образом, за несколько попыток можно выбрать беспроблемный объект.

В данном конкретном случае, чувак вместо того, чтобы взять в нормальном (с точки зрения банка) доме (а он рассматривал и такие), вместо того чтобы арендовать если нет с запасом "возможностей" (а в НЙ можно арендовать вечно на практически стартовых условиях, если объект аренды построен ранее 1995 года, в данном случае дом, в котором куплена квартира, построен в 1950-х годах), вместо того чтобы банально купить дом в ближнем НДж ( да на тот момент дом там стоил дешевле этой квартиры раза в 2, а на данный момент такой дом стоит не менее 600 куе), вместо того чтобы просто не купить 2бдрм вместо 3 бдрм ( у него 1 ребенок и более они не могут иметь детей и это было известно сразу). Но история еще и в том, что у чувака очень обостренное чувство собственной неполноценности - среди тех людей, с которыми они стартовали в США (а на момент покупки он прожил в США 9 лет) он думал, что его считают неудачником из-за того, что он меньше всех зарабатывает (опять-же, не рассказывай о своих доходах и проблемах и никто не будет об этом знать,если ты такой ранимый) ну и скорей всего решил выпендриться, в результате его жена вынуждена брать по 2 смены подряд, чтобы справляться с платежами. Так что он качественный и полноценный болван.

Откровенно говоря, количество идиотов намного больше чем "100%"

К ним добавляются люди, которые обращаются к разного рода проходимцам для "помощи" в оформлении анкеты на Гринкард Лоттери, гостевые визы В1/В2 и тп.

Как человек, заполнивший и отъездивший 2 турвизы во времена, когда еще не было ИИ и гугла в нынешнем виде, к тому-же не имевший на тот момент никакого уровня Инглиша, скажу что это вполне несложно. То-же относится к заявкам на Лотерею Гринкард. Откровенно говоря, вообще кажется невероятным, что такие люди в состоянии самостоятельно перейти улицу, не то, чтобы добраться до аэропорта.

А уж то, как аферисты впоследствии поступают с персональными данными людей, которым они "помогали" - навалом. И аферистов этих как грязи, особенно сейчас, когда общение свелось к соцсетям и резко выросли возможности таких персонажей. В данном конкретном случае, чувак вместо того, чтобы взять в нормальном (с точки зрения банка) доме (а он рассматривал и такие), вместо того чтобы арендовать если нет с запасом "возможностей" (а в НЙ можно арендовать вечно на практически стартовых условиях, если объект аренды построен ранее 1995 года, в данном случае дом, в котором куплена квартира, построен в 1950-х годах), вместо того чтобы банально купить дом в ближнем НДж ( да на тот момент дом там стоил дешевле этой квартиры раза в 2, а на данный момент такой дом стоит не менее 600 куе), вместо того чтобы просто не купить 2бдрм вместо 3 бдрм ( у него 1 ребенок и более они не могут иметь детей и это было известно сразу). Но история еще и в том, что у чувака очень обостренное чувство собственной неполноценности - среди тех людей, с которыми они стартовали в США (а на момент покупки он прожил в США 9 лет) он думал, что его считают неудачником из-за того, что он меньше всех зарабатывает (опять-же, не рассказывай о своих доходах и проблемах и никто не будет об этом знать,если ты такой ранимый) ну и скорей всего решил выпендриться, в результате его жена вынуждена брать по 2 смены подряд, чтобы справляться с платежами. Так что он качественный и полноценный болван.Откровенно говоря, количество идиотов намного больше чем "100%"К ним добавляются люди, которые обращаются к разного рода проходимцам для "помощи" в оформлении анкеты на Гринкард Лоттери, гостевые визы В1/В2 и тп.Как человек, заполнивший и отъездивший 2 турвизы во времена, когда еще не было ИИ и гугла в нынешнем виде, к тому-же не имевший на тот момент никакого уровня Инглиша, скажу что это вполне несложно. То-же относится к заявкам на Лотерею Гринкард. Откровенно говоря, вообще кажется невероятным, что такие люди в состоянии самостоятельно перейти улицу, не то, чтобы добраться до аэропорта.А уж то, как аферисты впоследствии поступают с персональными данными людей, которым они "помогали" - навалом. И аферистов этих как грязи, особенно сейчас, когда общение свелось к соцсетям и резко выросли возможности таких персонажей. rjkz

Повідомлень: 17728 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8669 раз. Подякували: 5485 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 19:30 Hotab написав: akurt

13 річні дівчатка все доступніші для халамидника? 13 річні дівчатка все доступніші для халамидника?

Але я все ж думаю, що ми ще років 6-7 будемо читати про вологі мрії, Ночкіна сюди будуть носити, багатіти думкою. А потім він отримає пенсійне посвідчення , прийде на ШРТ в касу, і там скажуть , що по 3 грн 56 коп (а пенсіонеру безкоштовно) квитків до Філіпін нема. Буде розбита вся життєва мрія. Проте на той час потенція повністю вже завʼ яне і пожовтіє. Скаже нам тут «не дуже то і хотілось». Але я все ж думаю, що ми ще років 6-7 будемо читати про вологі мрії, Ночкіна сюди будуть носити, багатіти думкою. А потім він отримає пенсійне посвідчення , прийде на ШРТ в касу, і там скажуть , що по 3 грн 56 коп (а пенсіонеру безкоштовно) квитків до Філіпін нема. Буде розбита вся життєва мрія. Проте на той час потенція повністю вже завʼ яне і пожовтіє. Скаже нам тут «не дуже то і хотілось». Hotab Повідомлень: 16059 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2475 раз. Профіль 4 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2932293329342935 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: mixei і 2 гостейМодератори: Faceless