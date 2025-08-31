Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2932293329342935 Додано: Нед 31 сер, 2025 19:24 Сибарит написав: akurt написав: Хтось з учасників форуму якось написав - і я погоджуюся:

«Якщо житло куплено для себе, то воно не має ціни і не треба про його ціну думати щодня».



Інакше «болванів» буде 1/2 людства.

Количество болванов явно недооценено. Мы все время от времени попадаем в ситуации, в которых выглядим как болваны. Поэтому предлагаю признать количество болванов равным 100% и перестать делать на этом акцент, дабы не отвлекаться от сути дискуссии.

Верность утверждения, опять таки, зависит от степени оседлости. Наименее оно справедливо для Нью-Йорка, который для многих иммигрантов является перевалочной базой на пути в Америку.



Сама же история с неудачной покупкой квартиры - это, на мой взгляд, история о вреде целеустремлённости и о неумении пользования банковскими услугами. В какой-то мере, это ещё и история о свойственном нам неумении доверять.

Банк не стоит рассматривать исключительно как мешок с деньгами. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Если банк выкатывает условия кредитования хуже среднерыночных, это значит, что его эксперты видят проблему либо с предметом залога, либо с платежеспособностью клиента. В обоих случаях это стоит рассматривать как настоятельную рекомендацию отказаться от покупки.

В данном конкретном случае, чувак вместо того, чтобы взять в нормальном (с точки зрения банка) доме (а он рассматривал и такие), вместо того чтобы арендовать если нет с запасом "возможностей" (а в НЙ можно арендовать вечно на практически стартовых условиях, если объект аренды построен ранее 1995 года, в данном случае дом, в котором куплена квартира, построен в 1950-х годах), вместо того чтобы банально купить дом в ближнем НДж ( да на тот момент дом там стоил дешевле этой квартиры раза в 2, а на данный момент такой дом стоит не менее 600 куе), вместо того чтобы просто не купить 2бдрм вместо 3 бдрм ( у него 1 ребенок и более они не могут иметь детей и это было известно сразу). Но история еще и в том, что у чувака очень обостренное чувство собственной неполноценности - среди тех людей, с которыми они стартовали в США (а на момент покупки он прожил в США 9 лет) он думал, что его считают неудачником из-за того, что он меньше всех зарабатывает (опять-же, не рассказывай о своих доходах и проблемах и никто не будет об этом знать,если ты такой ранимый) ну и скорей всего решил выпендриться, в результате его жена вынуждена брать по 2 смены подряд, чтобы справляться с платежами. Так что он качественный и полноценный болван.

Откровенно говоря, количество идиотов намного больше чем "100%"

К ним добавляются люди, которые обращаются к разного рода проходимцам для "помощи" в оформлении анкеты на Гринкард Лоттери, гостевые визы В1/В2 и тп.

Как человек, заполнивший и отъездивший 2 турвизы во времена, когда еще не было ИИ и гугла в нынешнем виде, к тому-же не имевший на тот момент никакого уровня Инглиша, скажу что это вполне несложно. То-же относится к заявкам на Лотерею Гринкард. Откровенно говоря, вообще кажется невероятным, что такие люди в состоянии самостоятельно перейти улицу, не то, чтобы добраться до аэропорта.

13 річні дівчатка все доступніші для халамидника? 13 річні дівчатка все доступніші для халамидника?

Але я все ж думаю, що ми ще років 6-7 будемо читати про вологі мрії, Ночкіна сюди будуть заносити і виносити , багатіти думкою. А потім він отримає пенсійне посвідчення , прийде на ШРТ в касу, і там скажуть , що по 3 грн 56 коп (а пенсіонеру безкоштовно) квитків до Філіпін нема. Буде розбита вся життєва мрія. Проте на той час потенція повністю вже завʼ яне і пожовтіє. Скаже нам тут «не дуже то і хотілось».

Але я все ж думаю, що ми ще років 6-7 будемо читати про вологі мрії, Ночкіна сюди будуть заносити і виносити , багатіти думкою. А потім він отримає пенсійне посвідчення , прийде на ШРТ в касу, і там скажуть , що по 3 грн 56 коп (а пенсіонеру безкоштовно) квитків до Філіпін нема. Буде розбита вся життєва мрія. Проте на той час потенція повністю вже завʼ яне і пожовтіє. Скаже нам тут «не дуже то і хотілось». Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 сер, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 16059 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2477 раз. Профіль 4 4 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 19:47 Дюрі-бачі написав: Сибарит написав: Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно. Это ещё и, или даже в первую очередь, мощная экспертная организация, услугами которой можно пользоваться бесплатно.

Тут нещодавно бачив рекламу від колишнього студента, який зі школи був призером олімпіад з математики, зараз вже отримав PhD в Словаччині і переїхав в США. А суть реклами в тому, що його компанія "оптимізує кредитний рейтинг" і допоможе отримати кращі умови кредитів і страховок. Раніше він рекламував якісь алгоритмічну торгівлю криптою... Тут нещодавно бачив рекламу від колишнього студента, який зі школи був призером олімпіад з математики, зараз вже отримав PhD в Словаччині і переїхав в США. А суть реклами в тому, що його компанія "оптимізує кредитний рейтинг" і допоможе отримати кращі умови кредитів і страховок. Раніше він рекламував якісь алгоритмічну торгівлю криптою...



В данном конкретном случае Сибарит абсолютно прав.

Дело в том, что банк в США оценивает не только риски платежей, но и качество залога и на один объект может быть ставка скажем 5%, а на другой 8%.

И когда дело касается кооперативов, то это становится более выраженным, так как имеет значение не только техничесткое состояние дома, но и финансовое положение коопа.

Те ребята обращались в ЧЕйз (где у них был счет со 100 куе) и он им отказал именно в кредите на эттот дом, но предложение на Трамп Виллидж он им одобрил.

А Веллс Фарго дал...но с 7+%, что было очень дофига на тот момент, другие знакомые примерно в то-же время брали под 4,5% дом в НДж. Фактически, банки кричали "НЕ бери, болван!"

Вообще, тема недвиги мне близка еще с Киева и я ее начал изучать на новом месте, спустя несколько лет анализа рынка и всех финансовых аспектов, а также жизненных сценариев, прищел к выводу, что это не самый интересный актив.

После многочисленных расспросов людей, которые имеют многолетний опыт в этой сфере, пришел к выводу, что тема недвиги осталась в прошлом. Рано или поздно все заканчивается. Один мой знакомый сейчас продал все арендные квартиры в НЙ, оставил только ту, в которой живет. Я даже ездил смотреть как для перекупки его последнюю продаваемую квартиру.

Есть туристы, которые сильно надувают щеки, транслируя "опыт" почерпнутый из соцсетей, но это из разряда "слышал звон".

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів. - купівля 2-о поверхового будинка побудови- зараз орієнтовна ціна будинка

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав. Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок



Совершенно верно!

Это если просто учитывать инфляцию.

А если учитывать, что эти доллары могли быть инвестированы, то пройоп космический.

1-го декабря 1991 года акция Майкрософт стоила 2 доллара 57 центов.

В эту пятницу акция МС стоила 506 долларов 80 центов.

Но будем снисходительны, не все в 1991 году могли верить в МС, все-таки тогда 386-й был вершиной эволюции.

Возьмем СП500, который был основан еще в 1957 году и в который многие американцы традиционно инвестировали как в самый надежный, консервативный и ТОЛЬКО растущий.

в марте 1991 года он был 389.83 доллара. В эту пятницу на момент закрытия 6,460.26 доллара.

То есть, по самому консервативному сценарию, условно выдуманный человек, вместо покупки дома за 250 куе в 1991 году,на 250 куе покупает СП500, то имеет только на росте индекса 4,175,128.61 (Четыре МИЛЛИОНА,сто семьдесят пять тысяч 128 долларов и 61 цент) и это без учета дивидендов ( на данный момент примерно 1.86 доллара на один ИТФ (1\10 индекса, то есть 18.6 доллара на индекс) каждый квартал.

Кроме того, дом надо ремонтировать, надо платить налоги на владение и платить страховку. Ну и "мелочи" в виде потери денег при покупке и продаже.

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Банк хочет получить максимум как можно скорей.

Чел, прожив 5-10 лет в доме будет удивлен, что практически должен столько-же сколько и в начале платежей.

Я чув, що зараз вже є люди в США, що повертаються з іпотеки в оренду. Одна з причин, що вказана вище. Люди беруть іпотеку, платять набагато більше як оренда, а житло в кінцевому випадку стає твоїм все рівно через 30 років.



Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басейном Я чув, що зараз вже є люди в США, що повертаються з іпотеки в оренду. Одна з причин, що вказана вище. Люди беруть іпотеку, платять набагато більше як оренда, а житло в кінцевому випадку стає твоїм все рівно через 30 років.Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басейном



Есть одна блогерша Калифорнии.

Я так понимаю, ее муж взял этот дом, за него они платят 9 тысяч в месяц, аренда аналогичного дома - 4 куе в месяц.

Там есть такой момент, в мире очень много дурных денег, часть из которых, вкладываются в рилэстейт США в определенных локациях через подставных лиц.

В основном это из стран БВ, Китая и тп.

а) від людини, яка мешкає в орендованому та не може купити собі щось у власність в іпотеку.

Це НЕ недолік - і в цьому немає нічого поганого, я знаю багато українців, які вже по 10 та більше років живуть в США в орендованому. Є від них великі плюси жити в орендованому, є певні переваги - і живуть по 10 і більше років в оренді.

Просто це треба враховувати, читаючи тексти вище.

А то у автора роздумів виходить, що 2/3 найбагатшої країни світу, які мають власне житло, є на 100% ідіотами.



б) НЕ відповідають офіційній статистиці , яка щодо орендарів в США наводить наступні цифри (цитати):

"Хоча загальна частка домогосподарств, які орендували житло , зменшилася, кількість орендованих квартир зросла більш ніж на мільйон одиниць (з 43,3 мільйона до 44,6 мільйона).

І далі:

"Медіанна валова орендна плата (оренда плюс комунальні послуги) зросла в масштабах країни приблизно на 100 доларів, з 1246 до 1348 доларів на місяць. Багато округів з найвищою медіанною валовою орендною платою знаходяться в Каліфорнії (такі як округи Сан-Матео, Санта-Клара, Марін та Сан-Франциско), Вірджинії (такі як округи Арлінгтон, Лаудон та Ферфакс) або Нью-Йорку (такі як округи Нассау, Саффолк та Нью-Йорк)."



Наведено дані на кінець 2024 року.



Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сибарит написав: Investor_K написав: А якщо проблема у платоспроможності клієнта, як це визначити самому клієнту? Після 10 спроб?

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

