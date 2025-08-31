Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2932293329342935 Додано: Нед 31 сер, 2025 20:08 BIGor написав: akurt написав: - купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів. - купівля 2-о поверхового будинка побудови- зараз орієнтовна ціна будинка

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав. Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок



Совершенно верно!

Это если просто учитывать инфляцию.

А если учитывать, что эти доллары могли быть инвестированы, то пройоп космический.

1-го декабря 1991 года акция Майкрософт стоила 2 доллара 57 центов.

В эту пятницу акция МС стоила 506 долларов 80 центов.

Но будем снисходительны, не все в 1991 году могли верить в МС, все-таки тогда 386-й был вершиной эволюции.

Возьмем СП500, который был основан еще в 1957 году и в который многие американцы традиционно инвестировали как в самый надежный, консервативный и ТОЛЬКО растущий.

в марте 1991 года он был 389.83 доллара. В эту пятницу на момент закрытия 6,460.26 доллара.

То есть, по самому консервативному сценарию, условно выдуманный человек, вместо покупки дома за 250 куе в 1991 году,на 250 куе покупает СП500, то имеет только на росте индекса 4,175,128.61 (Четыре МИЛЛИОНА,сто семьдесят пять тысяч 128 долларов и 61 цент) и это без учета дивидендов ( на данный момент примерно 1.86 доллара на один ИТФ (1\10 индекса, то есть 18.6 доллара на индекс) каждый квартал.

Кроме того, дом надо ремонтировать, надо платить налоги на владение и платить страховку. Ну и "мелочи" в виде потери денег при покупке и продаже.

Совершенно верно!

Это если просто учитывать инфляцию.

А если учитывать, что эти доллары могли быть инвестированы, то пройоп космический.

1-го декабря 1991 года акция Майкрософт стоила 2 доллара 57 центов.

В эту пятницу акция МС стоила 506 долларов 80 центов.

Но будем снисходительны, не все в 1991 году могли верить в МС, все-таки тогда 386-й был вершиной эволюции.

Возьмем СП500, который был основан еще в 1957 году и в который многие американцы традиционно инвестировали как в самый надежный, консервативный и ТОЛЬКО растущий.

в марте 1991 года он был 389.83 доллара. В эту пятницу на момент закрытия 6,460.26 доллара.

То есть, по самому консервативному сценарию, условно выдуманный человек, вместо покупки дома за 250 куе в 1991 году,на 250 куе покупает СП500, то имеет только на росте индекса 4,175,128.61 (Четыре МИЛЛИОНА,сто семьдесят пять тысяч 128 долларов и 61 цент) и это без учета дивидендов ( на данный момент примерно 1.86 доллара на один ИТФ (1\10 индекса, то есть 18.6 доллара на индекс) каждый квартал.

Кроме того, дом надо ремонтировать, надо платить налоги на владение и платить страховку. Ну и "мелочи" в виде потери денег при покупке и продаже.

Я уж не говорю, что взяв в мортгидж по самым сладким %% переплата будет около 2-х раз, по нынешним - в 3+ раза.

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки.

В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине.



В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Банк хочет получить максимум как можно скорей.

Чел, прожив 5-10 лет в доме будет удивлен, что практически должен столько-же сколько и в начале платежей.

На данный момент, переплата по мортгиджу по сравнению с арендой, в зависимости от локации, около 10% в среднем по стране. Плюс-минус. Есть очень дорогие локации, где неадекватные цены на покупку, там может быть и в 2 раза. В США только аннуитет.Банк хочет получить максимум как можно скорей.Чел, прожив 5-10 лет в доме будет удивлен, что практически должен столько-же сколько и в начале платежей.На данный момент, переплата по мортгиджу по сравнению с арендой, в зависимости от локации, около 10% в среднем по стране. Плюс-минус. Есть очень дорогие локации, где неадекватные цены на покупку, там может быть и в 2 раза.

Я чув, що зараз вже є люди в США, що повертаються з іпотеки в оренду. Одна з причин, що вказана вище. Люди беруть іпотеку, платять набагато більше як оренда, а житло в кінцевому випадку стає твоїм все рівно через 30 років.



Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басейном Я чув, що зараз вже є люди в США, що повертаються з іпотеки в оренду. Одна з причин, що вказана вище. Люди беруть іпотеку, платять набагато більше як оренда, а житло в кінцевому випадку стає твоїм все рівно через 30 років.Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басейном



Есть одна блогерша Калифорнии.

Я так понимаю, ее муж взял этот дом, за него они платят 9 тысяч в месяц, аренда аналогичного дома - 4 куе в месяц.

Там есть такой момент, в мире очень много дурных денег, часть из которых, вкладываются в рилэстейт США в определенных локациях через подставных лиц.

В основном это из стран БВ, Китая и тп.

Есть одна блогерша Калифорнии.

Я так понимаю, ее муж взял этот дом, за него они платят 9 тысяч в месяц, аренда аналогичного дома - 4 куе в месяц.

Там есть такой момент, в мире очень много дурных денег, часть из которых, вкладываются в рилэстейт США в определенных локациях через подставных лиц.

В основном это из стран БВ, Китая и тп.

Если ты не тот человек, которому арабский шейх дал 100500 млн, чтобы ты скупал для него недвигу в Калифорнии, то нефиг туда лезть. Ибо обычный чел просто просрет свою жизнь на выплату искусстевнно завышенных цен за старый курятник.

а) від людини, яка мешкає в орендованому та не може купити собі щось у власність в іпотеку.

Це НЕ недолік - і в цьому немає нічого поганого, я знаю багато українців, які вже по 10 та більше років живуть в США в орендованому. Є від них великі плюси жити в орендованому, є певні переваги - і живуть по 10 і більше років в оренді.

Просто це треба враховувати, читаючи тексти вище.

А то у автора роздумів виходить, що 2/3 найбагатшої країни світу, які мають власне житло, є на 100% ідіотами.



б) НЕ відповідають офіційній статистиці , яка щодо орендарів в США наводить наступні цифри (цитати):

"Хоча загальна частка домогосподарств, які орендували житло , зменшилася, кількість орендованих квартир зросла більш ніж на мільйон одиниць (з 43,3 мільйона до 44,6 мільйона).

І далі:

"Медіанна валова орендна плата (оренда плюс комунальні послуги) зросла в масштабах країни приблизно на 100 доларів, з 1246 до 1348 доларів на місяць. Багато округів з найвищою медіанною валовою орендною платою знаходяться в Каліфорнії (такі як округи Сан-Матео, Санта-Клара, Марін та Сан-Франциско), Вірджинії (такі як округи Арлінгтон, Лаудон та Ферфакс) або Нью-Йорку (такі як округи Нассау, Саффолк та Нью-Йорк)."



Наведено дані на кінець 2024 року.



Матеріали вище дуже цікаві та пізнавальні, але треба не забувати, що вони суто суб"єктивні:

а) від людини, яка мешкає в орендованому та не може купити собі щось у власність в іпотеку.

Це НЕ недолік - і в цьому немає нічого поганого, я знаю багато українців, які вже по 10 та більше років живуть в США в орендованому. Є від них великі плюси жити в орендованому, є певні переваги - і живуть по 10 і більше років в оренді.

Просто це треба враховувати, читаючи тексти вище.

А то у автора роздумів виходить, що 2/3 найбагатшої країни світу, які мають власне житло, є на 100% ідіотами.

б) НЕ відповідають офіційній статистиці, яка щодо орендарів в США наводить наступні цифри (цитати):

"Хоча загальна частка домогосподарств, які орендували житло, зменшилася, кількість орендованих квартир зросла більш ніж на мільйон одиниць (з 43,3 мільйона до 44,6 мільйона).

І далі:

"Медіанна валова орендна плата (оренда плюс комунальні послуги) зросла в масштабах країни приблизно на 100 доларів, з 1246 до 1348 доларів на місяць. Багато округів з найвищою медіанною валовою орендною платою знаходяться в Каліфорнії (такі як округи Сан-Матео, Санта-Клара, Марін та Сан-Франциско), Вірджинії (такі як округи Арлінгтон, Лаудон та Ферфакс) або Нью-Йорку (такі як округи Нассау, Саффолк та Нью-Йорк)."

Наведено дані на кінець 2024 року.

Джерело цифрового матеріалу: https://www.census.gov/newsroom/press-r ... nters.html

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки.

В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине.

Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ?



В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)

Це вже від кон'юнктури ринку залежить. Можливо там уже нікуди рости, або при рості нерухомості пропорційно ростуть і податки на неї. А може просто люди хочуть жити тут і зараз і їм все рівно що там буде в майбутньому, особливо через 30 років. Це більше Ржкс може розказати чи часто там піднімають оренду і чи легко це зробити орендодавцю.



П.с. Хтозна, може після закінчення війни і в Ужгороді/Мукачево будуть вже орендодавці бігати за орендарями, а останні в кінці місяця скажуть "даю або на 20% менше, або їду далі в Європу, все рівно роботи тут нема"). А таке може бути, от недавно розбили найбільший завод на Закарпатті, як говорять.



Це вже від кон'юнктури ринку залежить. Можливо там уже нікуди рости, або при рості нерухомості пропорційно ростуть і податки на неї. А може просто люди хочуть жити тут і зараз і їм все рівно що там буде в майбутньому, особливо через 30 років. Це більше Ржкс може розказати чи часто там піднімають оренду і чи легко це зробити орендодавцю.

П.с. Хтозна, може після закінчення війни і в Ужгороді/Мукачево будуть вже орендодавці бігати за орендарями, а останні в кінці місяця скажуть "даю або на 20% менше, або їду далі в Європу, все рівно роботи тут нема"). А таке може бути, от недавно розбили найбільший завод на Закарпатті, як говорять.

П.с.2. До речі, розглядав Ужгород для новобуду, але вклався в Мукачево в цьому місяці, бо мені здається там ще нема такої кількості будівництв як в Ужгороді, навіть пропорційно до населення (85/125 тис).



Очень зависит от самого здания, локации и типа лендлорда.

Например, в таких штатах как Калифорния, НЙ и несколько других, действует тн "рент-контрол", то есть, если здание построено до 1995 года и количество юнитов под аренду у лендлорда более чем 1, то он не имеет права поднимать более чем на 5% в год. Есть еще рент-стайбелайзд дома, там еще жестче ценовые права лендлорда.

Если кто-то здает что-то новое, то там все попроще, хотя тоже есть какие-то ограничения.

Мне недавно пришел лиз на новый год, там предлагается 2 опции - или с поднять на 55 долларов на следующий год или на 88 но это сразу на 2 года.

Кстати, если лендлорд поднимет цену более чем это разрешено регулейшн, то можно подать в суд и вернуть не только переплату но и весь рент за время оплаты завышенной цены как неправомерно начисленный.

Очень зависит от самого здания, локации и типа лендлорда.

Например, в таких штатах как Калифорния, НЙ и несколько других, действует тн "рент-контрол", то есть, если здание построено до 1995 года и количество юнитов под аренду у лендлорда более чем 1, то он не имеет права поднимать более чем на 5% в год. Есть еще рент-стайбелайзд дома, там еще жестче ценовые права лендлорда.

Если кто-то здает что-то новое, то там все попроще, хотя тоже есть какие-то ограничения.

Мне недавно пришел лиз на новый год, там предлагается 2 опции - или с поднять на 55 долларов на следующий год или на 88 но это сразу на 2 года.

Кстати, если лендлорд поднимет цену более чем это разрешено регулейшн, то можно подать в суд и вернуть не только переплату но и весь рент за время оплаты завышенной цены как неправомерно начисленный.

Но это локал ло, в каких-нибудь флоридах может быть другое законодательство, более лояльное к лендлордам.

Обычно об этом говорят.

Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки. Попробовать выбрать объект дешевле.Обычно об этом говорят.Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки.



В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине. В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине. Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ? Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ?



Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов.

Оно тоже когда-то так начиналось.

Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет.

Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире.

И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники.

И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога. Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов.Оно тоже когда-то так начиналось.Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет.Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире.И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники.И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога. rjkz

Попробовать выбрать объект дешевле.

Обычно об этом говорят.

Часто можно ещё до выбора объекта покупки подать документы в банк с запросом, на какую сумму кредита можно рассчитывать. На эту сумму и стоит ориентироваться, а не искать лазейки.



В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине. В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине. Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ? Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ?



Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов.

Оно тоже когда-то так начиналось.

Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет.

Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире.

И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники.

И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога.[/quote]Ну це ви вже дуже далеко дивитеся. Чи будуть такі форми співвласності взагалі, і чи будуть в них перетворюватися ОСББ, принаймні в перспективі десяти-двадцяти років - думаю скоріше фантастика. Навіть ОСББ досі не є превалюючою формою організації співвласників Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов.Оно тоже когда-то так начиналось.Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет.Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире.И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники.И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога.[/quote]Ну це ви вже дуже далеко дивитеся. Чи будуть такі форми співвласності взагалі, і чи будуть в них перетворюватися ОСББ, принаймні в перспективі десяти-двадцяти років - думаю скоріше фантастика. Навіть ОСББ досі не є превалюючою формою організації співвласників Faceless

Під 11%,річних ануітетом.

Тобто хто хотів міг відразу погасити.

Нам росписали кредит, щось на 10 років. То якраз перед війною було. Короче зараз квартиранти по 400 грн в платіжці від ОСББ за цей кредит платять. Теоретично, то ми мали би його платити, але квартиранти лишніх питань не задають, ну і добре. В будинку ОСББ робило термомодернізацію. На квартиру щось по 27 кг получилось.Під 11%,річних ануітетом.Тобто хто хотів міг відразу погасити.Нам росписали кредит, щось на 10 років. То якраз перед війною було.

І як вам, нормально спиться, совість не мучає? Головне власна вигода? Типовий український бидлячий менталітет, нам до цивілізації ще 200 років повзти з такими співвітчизниками. І як вам, нормально спиться, совість не мучає? Головне власна вигода? Типовий український бидлячий менталітет, нам до цивілізації ще 200 років повзти з такими співвітчизниками. Striker

