Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Та ніби за три роки не жалілися ще.В договорі написано, що орендар сплачує всі комунальні платежі.
Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.
Bolt написав:Зараз всі зводять кінці з кінцями.
Дуже смішно. Порівняти тих, у кого немає свого житла і треба велику частину заробітку віддати лорду з тим, у кого є пара власних квартир. Вам можна в депутати йти, ті також зводять кінці з кінцями, ніяк не нажеруться.
Striker написав:Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.
А давайте посмотрим на это немного с другого ракурса. Эта прибавка в счёте - плата за утепление. Если утепление сделано правильно, это должно было серьезно уменьшить плату за отопление, которое нынче стоит весьма недешево. Т.о. арендатор платит дополнительную сумму, но экономит на основной. Арендодатель же за некоторое время компенсирует затраты на утепление и получит более качественный объект. Я вижу тут вин-вин.
В принципе так и есть, зимой за 68 квадратов до 600 грн за отопление, раньше было до 1400
Bolt написав:Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ. Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏
А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏
утепленням хто користується, чи не квартиранти, яким будуть менші витрати на комфотну темперетуру житла?
Ех, часи наші сумні… Бува працює людина шеф-поваром в одному з найпрестижніших ресторацій Києва - старається. Клієнти в захваті. Живе скромно: в Ірпені. Працює наполегливо - в буквальному смислі слова - над створенням родини - дуже швидко троє діточок народилося - і раптом під градом російських ракет ледве встигає виїхати за кордон, покинувши все - в тому числі пошкоджений приватний будинок в тій Ірпені, який не встиг і закінчити…
Живе більше двох років в Анталії, ми зустрічаємося на річці Богачай, де він напрочуд дивно та вдало ловить таку рибу, яку іншим рибалкам не насниться. Час іде… а рідний брат вже 15 років в США - все кличе та кличе, умовляє взяти якийсь там невідомий ануітет та не слухати балачки про те, що «Шеф-повар! навіть в ОСББ все пропало!»
Я особисто допомагаю йому в деяких питаннях - та 15 червня минулого року з Анталії через Хельсінки прибуває в США. НЕ скиглить. Як прийнято в США, працює на двох роботах. Готувати їжу та накривати стіл - це друга робота. Це у кожний weekend. Старається: запрошують працювати то на весілля, то на день народження накрити стіл… Получається… свіже фото… Класика: професіонал завжди знайде де заробити гроші.
Faceless написав: В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта. Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине.
Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ?
Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов. Оно тоже когда-то так начиналось. Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет. Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире. И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники. И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога.
Ну це ви вже дуже далеко дивитеся. Чи будуть такі форми співвласності взагалі, і чи будуть в них перетворюватися ОСББ, принаймні в перспективі десяти-двадцяти років - думаю скоріше фантастика. Навіть ОСББ досі не є превалюючою формою організації співвласників[/quote]
Так и в НЙ это не "превалююча". Есть кондо, есть рентал. Только и коопы, которые также активно как в свое время ОСББ насаждались в 50-е-60-е (потом уже нет) есть. И больше их не создают. Там такая коррупция, причем формально законная, что с ней никто не пытается бороться. И вот эта отрыжка как-то существует, но не распространяется уже много лет.