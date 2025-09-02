Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2935293629372938> Додано: Пон 01 вер, 2025 21:52 Дюрі-бачі, ... я не знаю... так пишуть...



Про "квітку" сподобалося... Thanks!



Друге питання від пана Дюрі-бачі має мабуть таку відповідь.



Є країни, які досить легко знижують соціальну напругу щодо житла за рахунок так званого "соціального житла".

Це квартири в НОВИХ будинках, які побудовано за рахунок мерії, або старих, але їх реконструйовано за рахунок мерії та утримуються орендарями за мінімально можливою ціною.



Я неодноразово бачив такі будинки у Франції, мандруючи з нашими українцями.

Це можуть бути 5-ти поверхові будинки без колони або скульптур, без "модних МОПів" але цілком пристойні - інколи з балконами та майже завжди - в центрі (!) міст.



Також - в залежності від можливостей мерії це можуть бути квартири в:

- старовинних замах або їх залишках. Цікавий варіант, бо я бачив двійку квартир площею в 100-200 кв. м в яких живе 1 - 2 людини саме в частинах замку 16-го сторіччя - в тих частинах, що зберіглися.

- в квартирах, які подарували мерії (реально таке буває: колишні мешканці, які в силу різних причин виїхали в інші регіони). Такі квартири ремонтують - дивився 2-о поверховий будинок - на першому поверсі зробили бібліотеку та туристичний центр - а на другому поверсі дуже пристойна 3-к квартира з чудовим видом на ліс та пагорби. В мерії сказали, що витратили на ремонт 150 000 євро.



Ціна на оренду таких квартир установлена мінімальна - 450 євро на місяць.

Мінімалка у Франції - якщо не помиляюся - 1250 євро на місяць.



Знаю особисто випадок - сам був біля будинка, коли виселявся француз, який прожив в такій квартирі 26 (!!!!!) років. Приїхала вантажівка, яка забирала з квартири геть всі речі - безкоштовно (!) все забирала - від стільців до холодильника - потім сортують та продають майже за копійки в спеціальних магазинах, які нагадують наші раніше "Комісійні".

Інші орендарі квартир там можуть купити стільці від 5 євро, ліжка від 40 євро, холодильник від 50 євро. Посуд від 1 євро за комплект тарілок або виделок/ложок/кастрюль та сковорідок.

Увагу можуть привернути наприклад колекції вінілових платівок (! При мені НАШІ купували - я навіть спитав: чи є в них програвач платівок - є!) або побутова техніка (кавоварки від 5 євро).

Це все є необхідним, бо квартири завжди здаються ПОРОЖНІМИ.



За даними з мережі:

Цей сектор, на який припадає понад 20% від загального житлового фонду, є найбільшим в Австрії, Данії та Нідерландах.

Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія та Велика Британія мають сектор соціального орендного житла помірного розміру (від 10 до 19% від загального фонду). Дані за 16 квітня 2024 р.

Джерело:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/e ... -stock.pdf



P.S. Приклад будинка з соціальними житлом, мимо якого я часто проіжджаю то в супермаркет, то на СТО. В одній з 3-к квартир мешкає наша пані із сином-студентом та мамою.

Пусть весь рейтинг вразнобой, но США должны быть на первом месте 😁



Додано: Вів 02 вер, 2025 00:31

Еміграція, заробітчанство

News from UK

News from UK



За повідомленнями з Великої Британії, перебування українців продовжено до осені 2028 (!) року.

Цікаво, що не так давно Велика Британія продовжила без всяких умов перебування українців у порівнянні з попереднім 3-річним терміном ще на 1,5 роки.

Ну а тепер нове продовження - до осені 2028 року.



Ті самі джерела вважають, що за Великою Британією «підтягнеться» і Європейський союз.

Пусть весь рейтинг вразнобой, но США должны быть на первом месте 😁



Додано: Вів 02 вер, 2025 01:52

не знаю или это имеется ввиду, но в США очень много зданий, которыми владеют лендлорды исключительно для сдачи в рент.



не знаю или это имеется ввиду, но в США очень много зданий, которыми владеют лендлорды исключительно для сдачи в рент.

То есть, условно, в здании 100 квартир, все 100 сдаются в рент и ни на каких условиях лендлорд не продаст ни одной кому-тто в собственность.

Бизнес продать может. Так, одна из компаний, с которой я столкнулся в свое время, владела несколькими десятками домов, но сейчас у них только несколько.

Остальные продали. Одной или нескольким другим компаниям - не в курсе. Одну из купивших компаний знаю, на следующей неделе надо будет ехать в их офис в Манхеттене.

Спасибо!

Именно их и имел в виду.

Спасибо!

Именно их и имел в виду.

Додано: Вів 02 вер, 2025 04:20

И да и нет.



И да и нет.

Там другая и совсем давняя история.

Дело в том, что есть очень крупные игроки на этом рынке и есть рыбка помельче.

У крупных игроков есть старый и, как правило, семейный бизнес.

Многие такие компании существуют десятилетия и столетия.

Например, есть организация (типа клуба) женщин-владелиц таких домов.

Помимо такого рода признака, для состояния в этом "клубе", они еще и требуют происхождения фамилий с колониальных времен, отслеживания родословной и тп.

Это семьи некогда известных и влиятельных людей, которые оставили свой след в истории США.

Есть династии, владеющие многими и многими многоквартирными домамми.

И они приумножают свои активы следующим нехитрым образом.

Схема, по которой они работают не имеет права быть остановлена ибо они тут-же начинают очень линять на налоги.

Под существующий арендный бизнес берется банковский лон, на который покупается очередной объект недвижимости и таким образом создается фиктивный (но вполне законный) убыток, в связи с чем не платятся налоги, а порой можно выцыганить возврат налогов.

Бизнес этот сродни сдаче хрущевок в аренду, ибо первые дома попали в собственность много-много лет назад и давно себя окупили. То есть, нет фактически требования к окупаемости инвестиции. Есть задача в продуцировании кэш-флоу.

Есть компании помоложе. Например, один из "гуру" этого бизнеса, ведет очень публичную жизнь, всячески рекламирует себя, предлагает участвовать в его проектах мелких акционеров. Ведет себя как шоумен...кого-то напоминает... По факту, его акционеры имеют очень скромный выхлоп в районе 3-4% годовых. Это может дать и обычный сэйвинг аккаунт, СД даст чуть больше, СП500 еще больше.

Как-то в одном из интервью, он проговорился, что первый миллион получил от своей мамы, которая много работала на обычной наемной работе и методично вкладывалась в СП500. Вот с этого стартанул его "бизнес". Где-то он теряет, где-то зарабатывает, но фактически его бизнес в чем-то напоминает МММ.

Есть еще, особенно в НЙ, где довольно высокая стоимость земли высокая рентная плата, такая тема - выкуп частных домов с землей и постройка доходных домов на этой земле после сноса дома. Не всегда это решение оптимальное, но тут уж сами инвесторы считают свои возможности и предпочтения. Некоторые продают поквартирно, некоторые пускают в рент. Но тут нужны очень серьезные возможности или низкий интерес рейт кредитования.

Очень много денег вливается извне с дурных денег из Китая и БВ. Китай дает беспроцентные ссуды своим согражданам для инвестиций в РН США, на БВ есть масса источников беспроцентных денег да и сами условные "шейхи" не прочь закинуть несколько десятков миллионов в РН США.

Но это ведь не про конкурентные условия, правда? И да и нет.Там другая и совсем давняя история.Дело в том, что есть очень крупные игроки на этом рынке и есть рыбка помельче.У крупных игроков есть старый и, как правило, семейный бизнес.Многие такие компании существуют десятилетия и столетия.Например, есть организация (типа клуба) женщин-владелиц таких домов.Помимо такого рода признака, для состояния в этом "клубе", они еще и требуют происхождения фамилий с колониальных времен, отслеживания родословной и тп.Это семьи некогда известных и влиятельных людей, которые оставили свой след в истории США.Есть династии, владеющие многими и многими многоквартирными домамми.И они приумножают свои активы следующим нехитрым образом.Схема, по которой они работают не имеет права быть остановлена ибо они тут-же начинают очень линять на налоги.Под существующий арендный бизнес берется банковский лон, на который покупается очередной объект недвижимости и таким образом создается фиктивный (но вполне законный) убыток, в связи с чем не платятся налоги, а порой можно выцыганить возврат налогов.Бизнес этот сродни сдаче хрущевок в аренду, ибо первые дома попали в собственность много-много лет назад и давно себя окупили. То есть, нет фактически требования к окупаемости инвестиции. Есть задача в продуцировании кэш-флоу.Есть компании помоложе. Например, один из "гуру" этого бизнеса, ведет очень публичную жизнь, всячески рекламирует себя, предлагает участвовать в его проектах мелких акционеров. Ведет себя как шоумен...кого-то напоминает... По факту, его акционеры имеют очень скромный выхлоп в районе 3-4% годовых. Это может дать и обычный сэйвинг аккаунт, СД даст чуть больше, СП500 еще больше.Как-то в одном из интервью, он проговорился, что первый миллион получил от своей мамы, которая много работала на обычной наемной работе и методично вкладывалась в СП500. Вот с этого стартанул его "бизнес". Где-то он теряет, где-то зарабатывает, но фактически его бизнес в чем-то напоминает МММ.Есть еще, особенно в НЙ, где довольно высокая стоимость земли высокая рентная плата, такая тема - выкуп частных домов с землей и постройка доходных домов на этой земле после сноса дома. Не всегда это решение оптимальное, но тут уж сами инвесторы считают свои возможности и предпочтения. Некоторые продают поквартирно, некоторые пускают в рент. Но тут нужны очень серьезные возможности или низкий интерес рейт кредитования.Очень много денег вливается извне с дурных денег из Китая и БВ. Китай дает беспроцентные ссуды своим согражданам для инвестиций в РН США, на БВ есть масса источников беспроцентных денег да и сами условные "шейхи" не прочь закинуть несколько десятков миллионов в РН США.Но это ведь не про конкурентные условия, правда? rjkz

Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.

Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.

Додано: Вів 02 вер, 2025 10:01

Кешфлоу перпетум мобілє.

