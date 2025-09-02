Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення.
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:25
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:28
Gastarbaiter
Навчитись не складно (відносно). Але вартість квитка туди до 100к. Довго потім відбивати
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:57
В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально )
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:04
але є один ньюанс для М2260
