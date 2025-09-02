Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сибарит написав:Оптимизация налогов - это святое 😁 Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей. Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе.
В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально )
В ИСпании низкие % и строиться много нового жилья в туристических местах. В США все старое и ...ну такой пример. Был я в прошлом году в отпуске, городок - Кэп Мей на юге НДж. Дома - исключительно колониальной эпохи, но все поддерживаются в отличном состоянии. Население городка в турсезон вырастает в 4 раза. В остальное время там живут местные местные, которые могут себе позволить жить не работая и очень небольшой % тех, кто имеет хоть какую-то работу. Домики стоят миллионы. Но не продаются. Верней, очень редко что-то выходит на маркет. Дома там передаются по наследству и перекупаются соседями, друзьями и знакомыми. Это люди верхнего среднего класса и выше. За неделю я там видел 2 черных семьи (весьма благопристойно выглядевших), испанцев только в виде обслуги номеров и не разу не чувствовал запах дури. Завтрак в местных кафешках/ресторанах обходился около 100 долларов на семью, обед и ужин - 200+. Номера тоже очень дорогие, полторы тысячи за ночь - не редкость. Основная публика - белые американцы и европейцы. Строить новое жилье там запрещено и собственно негде. Есть другая вариация. Например, есть южный Квинс в НЙ - Рокуэй и Фар-Рокуэй. Там можно строить и строится туристическое жилье, но очень-очень многоквартирное и этим занимаются очень крупные компании. Правда публика там совсем другая. Это черные районы, где белым не рады. Это не значит, что там белых убивают, хотя такое случается, там черных тоже убивают, так что все в порядке, о расизме не идет речь. Дурью там пахнет перманентно. Нормальные людит туда не едут. Разве что по незнанию или им впарит кто-то. Купаться там опасно - дно резко уходит вниз буквально с первых метров и постоянно отбойные течения. Хотя несколько лет назад начали строить вал в океане, чтобы снизить опасность затопления (ах, да, тм постоянные наводнения, во времена Сэнди, затопило капитально, снесло частные дома и много людей погибло), которые там постоянно происходят, этот вал может как-то повлияет на отбойные течения. Постоянно нападения акул.
акули не мають расових забобонів та притрумуються діверсіті у меню?
Будете смеяться, но нападения происходят на "русских". Дело в том, что американцы как-то не понимают прикола в плавании в соленом океане с отбойными течениями. А туда иногда заносит "русских", хотя это могут быть и "наші українці" (ТМ). Их там немного, но они лезут в воду. Я тоже туда там залазил и едва не утащило меня в океан. Но быстро поумнел. Там есть несколько билдингов, заселенных в том числе русскоязычными пенсами по секшн 8. Но они в курсе, что из дома надо выходить в случае крайней необходимости, а океан не лезть. Поэтому акулы там нападают в основном на туристов. А туристы, которые лезут в воду - это "русские" туристы. Вообще жуткое место. Мы там очутились после приезда. Не могли понять, 1200 за 1бдрм в отлично построенном доме, прямо на берегу океана. Потом как поняли куда попали, то мгновенно свалили еще до истечения первого месяца. Я потом чуть больше года еще туда ездил иногда по работе. Ж)па мира, до Манхеттена оттуда добираться почти 2 часа на метро и больше часа на машине. Это бедные районы с очень высоким крайм ренком. Скажем так, 2-бдрм 2 санузла 1200 сквфит стоила года 2-3 назад 144 куе. Это южный Квинс. В южном Бруклине, который тоже считается очень недорогим, это стоило около 380-400 куе (из-за большого метража и второго санузла, 1000сквфит и 1 горшок - примерно 300-350 куе). Туда (я имею ввиду южный Квинс, Ракуэй и Фар-Ракуэй) идет А-трейн с севера Манхеттена. Это Гарлем. В Квинсе он "раз-два-яется" в самом конце, часть поездов идет на Мотт Эвеню, часть идет на Озон-Парк. Так сказать, из Гарлема Манхеттена в "гарлем" Квинса.
Сьогодні несподівано є підтвердження слів одного з учасників нашої гілки, який оселився в Румунії. Він моряк, можливо зараз в поході (здається нічого не писав вже 2 чи 3 місяця), але писав правду, яку підтверджують інші джерела, причому слово в слово і цифра в цифру: - оренда нормальної квартири 400€; - практично миттєво отримуєш «Тимчасовий захист»; - відразу отримуєш дозвіл на роботу. Посилання на його канал буде нижче.
Від себе додам, що яку країну я люблю та поважаю, так це «Королівство Румунія». За всю історію правителями були всього 4 короля - але за те які! Перший король був з німців та саме він ввів назву “Romania”, як країни, де живуть нащадки вихідців з Риму (“Rome”), а саме племʼя «Даки». Останній король Михай Перший («король-комсомолець») був скинутий «совєтами» після Другої світової війни (як тільки надумав одружитися та зміцнити королівство) та прожив у вигнанні до віку в 96 років! Я мандрував дорогами Румунії, лісами, горами, каньйонами та печерами багато разів і сміливо можу рекомендувати тим, хто ще не визначився. Звертаю увагу на лояльне відношення до українців. Румуни живуть не жирно, але цілком пристойно! Посилання на свіжу думку: https://www.facebook.com/share/r/1B2eMN ... tid=wwXIfr
Що треба для того, щоб жити у Румуніі жирно?
В мене кум моряк, орендує в Констанці квартиру за 700€, правда він десь 6кує в місяць заробляє(незалежно чи в рейсі чи ні) стармех.