Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:15

Що цікаво, вони взагалі з багатостраждального Херсону, до цього вони більше року жили у Фінляндії, де їм зовсім безкоштовно видали 3-к квартиру «повний фарш» та ще й по 300€ на ніс кожному.
Спочатку їм дуже подобалося, потім фіни щось різко «розподобалися» та переїхали в Литву.
Я так здивований, але ось так…

Ну заради обʼєктивності, там сімейка ще та, із своїми досить великими тарганами…

З цікавого про 17-ти річну дівчину:
- вивчила за рік литовську мову (!).
- зараз же буде вчитися в школі, то домовилася, що буде продовжувати працювати в кафе за таким «хитрим» графіком:
- пʼятниця з 17 до 23 години.
- субота - цілий день 12 годин;
- неділя з 10 до 15 дня.
Ну, звісно, хочеться дівчині мати свої гроші: одяг, косметика, ну і так далі…

Хто зна, може заміж вийде за литовського хлопця…
Вже сказала, що в родині жити не хоче…
Поки що все, як в першій серії згаданого мною серіалу від Netflix…
Rivers of fate… Річки долі…
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Батько багато років був моряком - але ось це вигнали. Причина банальна: закінчився термін дії українського закордонного паспорта, а нового немає - з судна списали після останнього плавання.

Всюди в інтернетах радять мати 2 паспорта. Але навіть з цим - з інформації що я чув закордонний паспорт закордоном можна отримати.
