Що цікаво, вони взагалі з багатостраждального Херсону, до цього вони більше року жили у Фінляндії, де їм зовсім безкоштовно видали 3-к квартиру «повний фарш» та ще й по 300€ на ніс кожному.
Спочатку їм дуже подобалося, потім фіни щось різко «розподобалися» та переїхали в Литву.
Я так здивований, але ось так…
Ну заради обʼєктивності, там сімейка ще та, із своїми досить великими тарганами…
З цікавого про 17-ти річну дівчину:
- вивчила за рік литовську мову (!).
- зараз же буде вчитися в школі, то домовилася, що буде продовжувати працювати в кафе за таким «хитрим» графіком:
- пʼятниця з 17 до 23 години.
- субота - цілий день 12 годин;
- неділя з 10 до 15 дня.
Ну, звісно, хочеться дівчині мати свої гроші: одяг, косметика, ну і так далі…
Хто зна, може заміж вийде за литовського хлопця…
Вже сказала, що в родині жити не хоче…
Поки що все, як в першій серії згаданого мною серіалу від Netflix…
Rivers of fate… Річки долі…