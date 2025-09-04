|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 вер, 2025 00:27
Это как раз такой случай, о которых я писал выше - выгодней снимать такое жилье нежели покупать.
Китайцы и индусы (не знаю про арабов на К(анадском)РЖН) разогнали цены пока им это не запретили.
Ну как запретили? Запретили НЕ резидентам. Так фигли, там и резидентов с дурными деньгами хватает. Повторюсь, правда это не про Канаду (но думаю в случае с Канадой это тоже справедливо), а про США - Китай дает беспроцентные ссуды своим гражданам для экспансии в США. Индусы, не знаю или это правда, там у них какие-то формы внутренних займов среди своих, типа не помню как оно называлось когда-то "черная касса"? Типа "общака", в который все делают взносы и потом берут беспроцентные ссуды. ХЗ какой в этом смысл, но кто-ж их поймет.
На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.
rjkz
Повідомлень: 17744
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8671 раз.
- Подякували: 5486 раз.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 05:32
Из новостей.
Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации.
При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги.
И что самое примечательное - по прогнозам, 2025 год будет первым годом с отрицательным значением прироста населения. Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
