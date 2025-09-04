Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это как раз такой случай, о которых я писал выше - выгодней снимать такое жилье нежели покупать. Китайцы и индусы (не знаю про арабов на К(анадском)РЖН) разогнали цены пока им это не запретили. Ну как запретили? Запретили НЕ резидентам. Так фигли, там и резидентов с дурными деньгами хватает. Повторюсь, правда это не про Канаду (но думаю в случае с Канадой это тоже справедливо), а про США - Китай дает беспроцентные ссуды своим гражданам для экспансии в США. Индусы, не знаю или это правда, там у них какие-то формы внутренних займов среди своих, типа не помню как оно называлось когда-то "черная касса"? Типа "общака", в который все делают взносы и потом берут беспроцентные ссуды. ХЗ какой в этом смысл, но кто-ж их поймет. На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.
Из новостей. Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации. При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги. И что самое примечательное - по прогнозам, 2025 год будет первым годом с отрицательным значением прироста населения. Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
Трамп перестал пускать мигрантов из Мексики. Вот и население перестало расти
akurt написав:Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади. - середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$. - перший внесок на машинку всього 5% (!). - він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться. - школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині…
Frant написав:Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.
Безотносительно коррупции, Я плохо понимаю, как киевские новострой могут быть элитными? Построить большой человейник над оживленной шумной трассой или среди плотной застройки, где и без него ни подъехать, ни припарковаться, и обозвать его элитным - это за гранью добра и зла. "Доступное" жилье за окружной комфортнее для проживания, чем эта элитка.