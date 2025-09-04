Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2938293929402941 Додано: П'ят 05 вер, 2025 00:27 Re: Еміграція, заробітчанство Это как раз такой случай, о которых я писал выше - выгодней снимать такое жилье нежели покупать.

Китайцы и индусы (не знаю про арабов на К(анадском)РЖН) разогнали цены пока им это не запретили.

Ну как запретили? Запретили НЕ резидентам. Так фигли, там и резидентов с дурными деньгами хватает. Повторюсь, правда это не про Канаду (но думаю в случае с Канадой это тоже справедливо), а про США - Китай дает беспроцентные ссуды своим гражданам для экспансии в США. Индусы, не знаю или это правда, там у них какие-то формы внутренних займов среди своих, типа не помню как оно называлось когда-то "черная касса"? Типа "общака", в который все делают взносы и потом берут беспроцентные ссуды. ХЗ какой в этом смысл, но кто-ж их поймет.

На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла. rjkz

Из новостей.

Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации.

При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги.

И что самое примечательное - по прогнозам, 2025 год будет первым годом с отрицательным значением прироста населения. Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские). rjkz

Re: Еміграція, заробітчанство

Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации.

При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги.

Трамп перестал пускать мигрантов из Мексики.

Вот и население перестало расти

Трамп перестал пускать мигрантов из Мексики.

Вот и население перестало расти Трамп перестал пускать мигрантов из Мексики.Вот и население перестало расти Frant

Але у них якось на диво дешеве житло...

Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... 2=Winnipeg

Ельфи у них будують, чи що? 😁

Чи то укр.корупція так вплинула на наші ціни?

А як у них там з кавалірками?

Практикують? 🤔😂😹

- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.

- перший внесок на машинку всього 5% (!).

- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.

- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.- перший внесок на машинку всього 5% (!).- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині…



Але у них якось на диво дешеве житло...

Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... 2=Winnipeg



Ельфи у них будують, чи що? 😁

Чи то укр.корупція так вплинула на наші ціни?



А як у них там з кавалірками?

Практикують? 🤔😂😹 Але у них якось на диво дешеве житло...Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:Ельфи у них будують, чи що? 😁Чи то укр.корупція так вплинула на наші ціни?А як у них там з кавалірками?Практикують? 🤔😂😹

Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.



Коррупция - фундамент аграрного государства.



Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.

Коррупция - фундамент аграрного государства.

По моим наблюдениям, она вернулась на уровень 2013, как во времена Януковича

Повідомлень: 23283 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1773 раз. Подякували: 2584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 вер, 2025 07:57 Frant написав: Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции. Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.

Безотносительно коррупции, Я плохо понимаю, как киевские новострой могут быть элитными?

Построить большой человейник над оживленной шумной трассой или среди плотной застройки, где и без него ни подъехать, ни припарковаться, и обозвать его элитным - это за гранью добра и зла.

Безотносительно коррупции, Я плохо понимаю, как киевские новострой могут быть элитными?

Построить большой человейник над оживленной шумной трассой или среди плотной застройки, где и без него ни подъехать, ни припарковаться, и обозвать его элитным - это за гранью добра и зла.

"Доступное" жилье за окружной комфортнее для проживания, чем эта элитка.

