Это как раз такой случай, о которых я писал выше - выгодней снимать такое жилье нежели покупать. Китайцы и индусы (не знаю про арабов на К(анадском)РЖН) разогнали цены пока им это не запретили. Ну как запретили? Запретили НЕ резидентам. Так фигли, там и резидентов с дурными деньгами хватает. Повторюсь, правда это не про Канаду (но думаю в случае с Канадой это тоже справедливо), а про США - Китай дает беспроцентные ссуды своим гражданам для экспансии в США. Индусы, не знаю или это правда, там у них какие-то формы внутренних займов среди своих, типа не помню как оно называлось когда-то "черная касса"? Типа "общака", в который все делают взносы и потом берут беспроцентные ссуды. ХЗ какой в этом смысл, но кто-ж их поймет. На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.
Из новостей. Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации. При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги. И что самое примечательное - по прогнозам, 2025 год будет первым годом с отрицательным значением прироста населения. Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
Frant написав:Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.
Безотносительно коррупции, Я плохо понимаю, как киевские новострой могут быть элитными? Построить большой человейник над оживленной шумной трассой или среди плотной застройки, где и без него ни подъехать, ни припарковаться, и обозвать его элитным - это за гранью добра и зла. "Доступное" жилье за окружной комфортнее для проживания, чем эта элитка.
rjkz написав:На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.
Цікава думка... затворника в Нью Йорку... А що насправді?
За даними з ОЛХ (розумію, що не атворитет, але звідки ж треба карти якісь цифри): - Київ: 1 квартира за 13 790 000 доларів; 1000 (!) оголошень за ціною від 10 000 000 гиривнеь до 50 000 000 гривень. - Дніпро - 126 оголошень про продаж дуже дорогих квартир, найдорожче житло за 39 265 000 гривень; часто в продажу квартири по 500 000...690 000 доларів. - Львів - 237 оголошень про продаж дуже дорогих квартир - найдорожча більше за 36 000 000 гривень або 878 000 доларів.
P.S. Якщо подивитися в оригіналі всю табличку, то фраза нижче виглядає досить кумедно:
rjkz написав: Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
Прочитав. Не знаю, чому але мені це нагадало таку новину: "18 серпня 2025 року у Дніпрі відбулися установчі збори, під час яких було прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу громадської організації «Українське ядерне товариство». На запитання до голови цього "товариства": "на пуркуa?" - голова товариства відповів так: "Це найбільше в Україні професійне об’єднання фахівців, науковців та студентів, яке займається розвитком атомної енергетики та поширенням знань про безпечне використання ядерних технологій." Кмітливий той хлопчик Віталька - який голова товариства - помічник-консультант депутата обласної ради у Дніпропетровській обласній раді...