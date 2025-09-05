RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 00:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Это как раз такой случай, о которых я писал выше - выгодней снимать такое жилье нежели покупать.
Китайцы и индусы (не знаю про арабов на К(анадском)РЖН) разогнали цены пока им это не запретили.
Ну как запретили? Запретили НЕ резидентам. Так фигли, там и резидентов с дурными деньгами хватает. Повторюсь, правда это не про Канаду (но думаю в случае с Канадой это тоже справедливо), а про США - Китай дает беспроцентные ссуды своим гражданам для экспансии в США. Индусы, не знаю или это правда, там у них какие-то формы внутренних займов среди своих, типа не помню как оно называлось когда-то "черная касса"? Типа "общака", в который все делают взносы и потом берут беспроцентные ссуды. ХЗ какой в этом смысл, но кто-ж их поймет.
На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 05:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Из новостей.
Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации.
При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги.
И что самое примечательное - по прогнозам, 2025 год будет первым годом с отрицательным значением прироста населения. Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 07:57

  Frant написав:Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.

Безотносительно коррупции, Я плохо понимаю, как киевские новострой могут быть элитными?
Построить большой человейник над оживленной шумной трассой или среди плотной застройки, где и без него ни подъехать, ни припарковаться, и обозвать его элитным - это за гранью добра и зла.
"Доступное" жилье за окружной комфортнее для проживания, чем эта элитка.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:16

  rjkz написав:На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.

Цікава думка... затворника в Нью Йорку...
А що насправді?

За даними з ОЛХ (розумію, що не атворитет, але звідки ж треба карти якісь цифри):
- Київ: 1 квартира за 13 790 000 доларів; 1000 (!) оголошень за ціною від 10 000 000 гиривнеь до 50 000 000 гривень.
- Дніпро - 126 оголошень про продаж дуже дорогих квартир, найдорожче житло за 39 265 000 гривень; часто в продажу квартири по 500 000...690 000 доларів.
- Львів - 237 оголошень про продаж дуже дорогих квартир - найдорожча більше за 36 000 000 гривень або 878 000 доларів.

"Не имеет смысла?" Угу... Зрозуміло...
Важко сказати, де пан rjkz бере дані - не хочеться ж думати, що висмоктує з пальця, але насправді щодо населення країни:
Зображення

Дані за рік 2025 та попередні роки в таблицях виглядають ось так:
Зображення

Джерело даних: https://www.worldometers.info/world-pop ... opulation/

P.S. Якщо подивитися в оригіналі всю табличку, то фраза нижче виглядає досить кумедно:
  rjkz написав: Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:15

Цікаво, це буде якоюсь альтернативою для депо, ОВГЗ чи оренди.

https://censor.net/biz/news/3572328/v-u ... voyi-birji
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:25

Прочитав.
Не знаю, чому але мені це нагадало таку новину:
"18 серпня 2025 року у Дніпрі відбулися установчі збори, під час яких було прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу громадської організації «Українське ядерне товариство».
На запитання до голови цього "товариства": "на пуркуa?" - голова товариства відповів так:
"Це найбільше в Україні професійне об’єднання фахівців, науковців та студентів, яке займається розвитком атомної енергетики та поширенням знань про безпечне використання ядерних технологій."
Кмітливий той хлопчик Віталька - який голова товариства - помічник-консультант депутата обласної ради у Дніпропетровській обласній раді...
