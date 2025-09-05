Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спілкуюся з українською діаспорою у Франціі. Одна пані задає питання:
«…батьки їдуть до Франції, вони 70+, мама на колясці, тато теж погано ходить, інваліди. Знайомих не мають, чи можуть вони поїхати до центру розміщення в будь яке місто, або тільки до Парижа?»
Відповідь наші дали таку: «У Парижі повний треш! У таборі нормальна людина, здорова людина не витримає! В Парижі зробили єдиний центр де поселяють - більше в містах не посилають… якщо маєте адрес і де жити то можна, щоб ви мали на увазі - за ними догляду не буде - ви мусите доглядати самі за своїми батьками і вони тут не зможуть оформити пенсії по інвалідності. Якщо ви будете мати субсидиарну захист, то можете оформляти батькам пенсію. Якщо ви з окупованих територій: Одеса Харків Миколаїв Дніпро Донецьк і ще 4 міста то можете спокійно оформляти «Субсидиарний захист» на 4 роки, але не можна 4 рокі їздити в Україну. Нехай щастить вам і вашим батькам».
Ех, важкі часи… Моя мама все життя говорила: «Аби не було війни!»