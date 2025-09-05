RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:27

Нью-Васюки

  Bolt написав:Цікаво, це буде якоюсь альтернативою для депо, ОВГЗ чи оренди.

https://censor.net/biz/news/3572328/v-u ... voyi-birji

Нью-Васюки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:15

Еміграція, заробітчанство

News from France

Спілкуюся з українською діаспорою у Франціі.
Одна пані задає питання:

«…батьки їдуть до Франції, вони 70+, мама на колясці, тато теж погано ходить, інваліди. Знайомих не мають, чи можуть вони поїхати до центру розміщення в будь яке місто, або тільки до Парижа?»

Відповідь наші дали таку:
«У Парижі повний треш! У таборі нормальна людина, здорова людина не витримає! В Парижі зробили єдиний центр де поселяють - більше в містах не посилають… якщо маєте адрес і де жити то можна, щоб ви мали на увазі - за ними догляду не буде - ви мусите доглядати самі за своїми батьками і вони тут не зможуть оформити пенсії по інвалідності. Якщо ви будете мати субсидиарну захист, то можете оформляти батькам пенсію. Якщо ви з окупованих територій: Одеса Харків Миколаїв Дніпро Донецьк і ще 4 міста то можете спокійно оформляти «Субсидиарний захист» на 4 роки, але не можна 4 рокі їздити в Україну. Нехай щастить вам і вашим батькам».

Ех, важкі часи…
Моя мама все життя говорила: «Аби не було війни!»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11244
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
