Спілкуюся з українською діаспорою у Франціі. Одна пані задає питання:
«…батьки їдуть до Франції, вони 70+, мама на колясці, тато теж погано ходить, інваліди. Знайомих не мають, чи можуть вони поїхати до центру розміщення в будь яке місто, або тільки до Парижа?»
Відповідь наші дали таку: «У Парижі повний треш! У таборі нормальна людина, здорова людина не витримає! В Парижі зробили єдиний центр де поселяють - більше в містах не посилають… якщо маєте адрес і де жити то можна, щоб ви мали на увазі - за ними догляду не буде - ви мусите доглядати самі за своїми батьками і вони тут не зможуть оформити пенсії по інвалідності. Якщо ви будете мати субсидиарну захист, то можете оформляти батькам пенсію. Якщо ви з окупованих територій: Одеса Харків Миколаїв Дніпро Донецьк і ще 4 міста то можете спокійно оформляти «Субсидиарний захист» на 4 роки, але не можна 4 рокі їздити в Україну. Нехай щастить вам і вашим батькам».
Ех, важкі часи… Моя мама все життя говорила: «Аби не було війни!»
Щось позитивно зрушилося в Канаді: раптом Міграційна служба почала рухати тисячі заявок на надання Виду на проживання. Причому таких заявок, які лежали без руху вже більше року. Правда, поки що тільки провінція Манітоба (там, де Вінніпег). Нашим людям здалося, що побачили світло в кінці тунелю: треба ж планувати життя далі трьох передбачених Програмою CUAET років…
Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей
Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів.
Ой, да ладно. В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия. Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству. Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался. Но CUAET позволяет при определенных условиях получить PR, а PR - это дорога к гражданству. В США мало того, что с работой итак огроменная ж)па надвигается и об этом уже вопять из всех электрочайников, так еще и Ю4Ю-шникам не продлевают ни статус ни разрешение на работу. Причем если хоть как-то можно протянуть разрешение на пребывание (не знаю насколько долго это получится), то работу пока без просвета. ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах. А начиналось все очень бравурно - "Мы сняли супер-пупер дом/квартиру, взяли в кредит красненькую машинку, ездим в отпуск на Багамы/Гавайи/.../Флориду". И это было не умно. Никто никому ничего не гарантировал. Попали в США (большей частью это женщины и дети из Украины после начала полномасштабки, а мужчины - это либо заробитчане, которые на момент начала большой войны зарабитчанствовали в Европе, либо "просочились" через границу и очень небольшой %% семей легально выехавших с тремя и более детьми) - думайте что вам надо от этого. "Заробитчанство" или "эмиграция". И как это осуществить. Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит. Если речь об эмиграции, то это основное чем надо заниматься, а машинкки и недвижка - потом, когда все решится. Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее? Похвастаться абсолютно чужим людям в Интернете о мнимых успехах?