Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2939294029412942 Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:27 Нью-Васюки Bolt написав: Цікаво, це буде якоюсь альтернативою для депо, ОВГЗ чи оренди.



https://censor.net/biz/news/3572328/v-u ... voyi-birji Цікаво, це буде якоюсь альтернативою для депо, ОВГЗ чи оренди.

Нью-Васюки Нью-Васюки flyman

Повідомлень: 40705 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1609 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:15 Еміграція, заробітчанство



News from France



Спілкуюся з українською діаспорою у Франціі.

Одна пані задає питання:



«…батьки їдуть до Франції, вони 70+, мама на колясці, тато теж погано ходить, інваліди. Знайомих не мають, чи можуть вони поїхати до центру розміщення в будь яке місто, або тільки до Парижа?»



Відповідь наші дали таку:

«У Парижі повний треш! У таборі нормальна людина, здорова людина не витримає! В Парижі зробили єдиний центр де поселяють - більше в містах не посилають… якщо маєте адрес і де жити то можна, щоб ви мали на увазі - за ними догляду не буде - ви мусите доглядати самі за своїми батьками і вони тут не зможуть оформити пенсії по інвалідності. Якщо ви будете мати субсидиарну захист, то можете оформляти батькам пенсію. Якщо ви з окупованих територій: Одеса Харків Миколаїв Дніпро Донецьк і ще 4 міста то можете спокійно оформляти «Субсидиарний захист» на 4 роки, але не можна 4 рокі їздити в Україну. Нехай щастить вам і вашим батькам».



Ех, важкі часи…

Моя мама все життя говорила: «Аби не було війни!» akurt

Повідомлень: 11246 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 14:50 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Щось позитивно зрушилося в Канаді: раптом Міграційна служба почала рухати тисячі заявок на надання Виду на проживання.

Причому таких заявок, які лежали без руху вже більше року.

Правда, поки що тільки провінція Манітоба (там, де Вінніпег).

Нашим людям здалося, що побачили світло в кінці тунелю: треба ж планувати життя далі трьох передбачених Програмою CUAET років… akurt

Повідомлень: 11246 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 15:40 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Щось позитивно зрушилося в Канаді: раптом Міграційна служба почала рухати тисячі заявок на надання Виду на проживання.

Причому таких заявок, які лежали без руху вже більше року.

Правда, поки що тільки провінція Манітоба (там, де Вінніпег).

Нашим людям здалося, що побачили світло в кінці тунелю: треба ж планувати життя далі трьох передбачених Програмою CUAET років… Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей Faceless

Модератор Повідомлень: 36575 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8239 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 17:40 Faceless написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Щось позитивно зрушилося в Канаді: раптом Міграційна служба почала рухати тисячі заявок на надання Виду на проживання.

Причому таких заявок, які лежали без руху вже більше року.

Правда, поки що тільки провінція Манітоба (там, де Вінніпег).

Нашим людям здалося, що побачили світло в кінці тунелю: треба ж планувати життя далі трьох передбачених Програмою CUAET років… Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей

Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів. Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів. BIGor

Повідомлень: 10135 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1469 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 19:31 BIGor написав: Faceless написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Щось позитивно зрушилося в Канаді: раптом Міграційна служба почала рухати тисячі заявок на надання Виду на проживання.

Причому таких заявок, які лежали без руху вже більше року.

Правда, поки що тільки провінція Манітоба (там, де Вінніпег).

Нашим людям здалося, що побачили світло в кінці тунелю: треба ж планувати життя далі трьох передбачених Програмою CUAET років… Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей

Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів. Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів.



Ой, да ладно.

В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия.

Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству.

Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался.

Но CUAET позволяет при определенных условиях получить PR, а PR - это дорога к гражданству.

В США мало того, что с работой итак огроменная ж)па надвигается и об этом уже вопять из всех электрочайников, так еще и Ю4Ю-шникам не продлевают ни статус ни разрешение на работу. Причем если хоть как-то можно протянуть разрешение на пребывание (не знаю насколько долго это получится), то работу пока без просвета.

ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах. А начиналось все очень бравурно - "Мы сняли супер-пупер дом/квартиру, взяли в кредит красненькую машинку, ездим в отпуск на Багамы/Гавайи/.../Флориду". И это было не умно. Никто никому ничего не гарантировал. Попали в США (большей частью это женщины и дети из Украины после начала полномасштабки, а мужчины - это либо заробитчане, которые на момент начала большой войны зарабитчанствовали в Европе, либо "просочились" через границу и очень небольшой %% семей легально выехавших с тремя и более детьми) - думайте что вам надо от этого. "Заробитчанство" или "эмиграция". И как это осуществить. Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит.

Если речь об эмиграции, то это основное чем надо заниматься, а машинкки и недвижка - потом, когда все решится.

Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее? Похвастаться абсолютно чужим людям в Интернете о мнимых успехах? Ой, да ладно.В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия.Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству.Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался.Но CUAET позволяет при определенных условиях получить PR, а PR - это дорога к гражданству.В США мало того, что с работой итак огроменная ж)па надвигается и об этом уже вопять из всех электрочайников, так еще и Ю4Ю-шникам не продлевают ни статус ни разрешение на работу. Причем если хоть как-то можно протянуть разрешение на пребывание (не знаю насколько долго это получится), то работу пока без просвета.ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах. А начиналось все очень бравурно - "Мы сняли супер-пупер дом/квартиру, взяли в кредит красненькую машинку, ездим в отпуск на Багамы/Гавайи/.../Флориду". И это было не умно. Никто никому ничего не гарантировал. Попали в США (большей частью это женщины и дети из Украины после начала полномасштабки, а мужчины - это либо заробитчане, которые на момент начала большой войны зарабитчанствовали в Европе, либо "просочились" через границу и очень небольшой %% семей легально выехавших с тремя и более детьми) - думайте что вам надо от этого. "Заробитчанство" или "эмиграция". И как это осуществить. Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит.Если речь об эмиграции, то это основное чем надо заниматься, а машинкки и недвижка - потом, когда все решится.Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее? Похвастаться абсолютно чужим людям в Интернете о мнимых успехах? rjkz

Повідомлень: 17751 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 22:22 rjkz написав: Ой, да ладно.

В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия.

Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству.

Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался.

Ой, да ладно.В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия.Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству.Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался.

Все красиво написано, але якщо ти не був в Канаді останні 100 років і не знаєш нічого про Програму CUAET , то навіщо взагалі висловлюватися та давати інформацію - невірну за основою.

На практиці вірне слово написав пан Faceless: у тих, хто подавав більше року тому документи (а там ціла купа неміряна і ще "бальна система") - тільки зараз взяли документи на розгляд.

Поки що єдина радість: то зовсім не було "світла в кінці тунелю", а це щось таки "блимнуло".

Родина моєї племіннці сказала, що їм НЕ світить:

- офіційно працює тільки жінка - і то продавець в Second Hand. Сказала: ну що поробиш: 3 роки + 3 роки поживемо в Канаді... Потім додому... Коли буде десь 43-48 років...



Родина, з якою я знайомий ще по Анталії, сказала, що так - дійсно - ті, ХТО подавали - взяли документи в розгляд, а вони і НЕ подавали... НЕ могли подати: там бальна система - маєш вищу освіту - маєш якийсь бал, знаєш мову - є якийсь бал, і так далі... за кожне досягнення в житті/знаннях/професії - певний бал - якщо ти набереш певну кількість балів, тільки тоді твої папірці візьмуть роздивлятися...

Це тільки (!) на МОЖЛИВЕ (!) отримання Виду на прожиття. Яке там громадянство...



ФАКТИЧНО НЕ ДАЄ КАНАДА ШЛЯХ ДО ГРОМАДЯНСТВА.

Тільки в кінці невизначеного тунеля ніби-то видно надпис, що він десь там попереду. Той шлях…

Правда, в тунель не сильно пускають зазирнути… Все красиво написано, але якщо ти не був в Канаді останні 100 років і не знаєш нічого про Програму CUAET , то навіщо взагалі висловлюватися та давати інформацію - невірну за основою.На практиці вірне слово написав пан: у тих, хто подавав більше року тому документи (а там ціла купа неміряна і ще "бальна система") - тільки зараз взяли документи на розгляд.Поки що єдина радість: тоне було "світла в кінці тунелю", а це щось таки "блимнуло".Родина моєї племіннці сказала, що їм НЕ світить:- офіційно працює тільки жінка - і то продавець в Second Hand. Сказала: ну що поробиш: 3 роки + 3 роки поживемо в Канаді... Потім додому... Коли буде десь 43-48 років...Родина, з якою я знайомий ще по Анталії, сказала, що так - дійсно - ті, ХТО подавали - взяли документи в розгляд, а вони і НЕ подавали...там бальна система - маєш вищу освіту - маєш якийсь бал, знаєш мову - є якийсь бал, і так далі... за кожне досягнення в житті/знаннях/професії - певний бал - якщо ти набереш певну кількість балів, тільки тоді твої папірці візьмуть роздивлятися...Це тільки (!) на МОЖЛИВЕ (!) отримання Виду на прожиття. Яке там громадянство...ФАКТИЧНО НЕ ДАЄ КАНАДА ШЛЯХ ДО ГРОМАДЯНСТВА.Тільки в кінці невизначеного тунеля ніби-то видно надпис, що він десь там попереду. Той шлях…Правда, в тунель не сильно пускають зазирнути… Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 вер, 2025 05:08, всього редагувалось 4 разів. akurt

Повідомлень: 11246 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 вер, 2025 05:41 rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав: Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей

Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів. Загалом в цій всій ситуації для емігрантів найгірше - бюрократія та непередбачуваність урядів.



Ой, да ладно.

В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия.

Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству.

Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался.

Но CUAET позволяет при определенных условиях получить PR, а PR - это дорога к гражданству.

В США мало того, что с работой итак огроменная ж)па надвигается и об этом уже вопять из всех электрочайников, так еще и Ю4Ю-шникам не продлевают ни статус ни разрешение на работу. Причем если хоть как-то можно протянуть разрешение на пребывание (не знаю насколько долго это получится), то работу пока без просвета.

ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах. А начиналось все очень бравурно - "Мы сняли супер-пупер дом/квартиру, взяли в кредит красненькую машинку, ездим в отпуск на Багамы/Гавайи/.../Флориду". И это было не умно. Никто никому ничего не гарантировал. Попали в США (большей частью это женщины и дети из Украины после начала полномасштабки, а мужчины - это либо заробитчане, которые на момент начала большой войны зарабитчанствовали в Европе, либо "просочились" через границу и очень небольшой %% семей легально выехавших с тремя и более детьми) - думайте что вам надо от этого. "Заробитчанство" или "эмиграция". И как это осуществить. Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит.

Если речь об эмиграции, то это основное чем надо заниматься, а машинкки и недвижка - потом, когда все решится.

Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее? Похвастаться абсолютно чужим людям в Интернете о мнимых успехах? Ой, да ладно.В Канаде, как для украинских беженцев от войны, САМЫЕ благоприятные условия.Я не знаю, может кто меня поправит, какая еще страна для беженцев от войны, дает путь к гражданству.Про финансовые плюшки не буду говорить, не интересовался.Но CUAET позволяет при определенных условиях получить PR, а PR - это дорога к гражданству.В США мало того, что с работой итак огроменная ж)па надвигается и об этом уже вопять из всех электрочайников, так еще и Ю4Ю-шникам не продлевают ни статус ни разрешение на работу. Причем если хоть как-то можно протянуть разрешение на пребывание (не знаю насколько долго это получится), то работу пока без просвета.ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах. А начиналось все очень бравурно - "Мы сняли супер-пупер дом/квартиру, взяли в кредит красненькую машинку, ездим в отпуск на Багамы/Гавайи/.../Флориду". И это было не умно. Никто никому ничего не гарантировал. Попали в США (большей частью это женщины и дети из Украины после начала полномасштабки, а мужчины - это либо заробитчане, которые на момент начала большой войны зарабитчанствовали в Европе, либо "просочились" через границу и очень небольшой %% семей легально выехавших с тремя и более детьми) - думайте что вам надо от этого. "Заробитчанство" или "эмиграция". И как это осуществить. Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит.Если речь об эмиграции, то это основное чем надо заниматься, а машинкки и недвижка - потом, когда все решится.Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее? Похвастаться абсолютно чужим людям в Интернете о мнимых успехах?



Я хочу немного прояснить для туристов и дилетантов. Порой это одни и те-же люди.

Потому как ...

Что могут сказать туристы о посещаемой стране?

Посмотрите налево посмотрите направо. Перед вами Собор Парижской Богоматери и Ефелевая башня.

Идеально для людей с конкретно-образным мышлением. Образ увидели и думать не надо.

Обычно, туристы - как вода которой моют фрукты. Протекли где-то рядом, ну прикоснулись они к фруктам. Иммигранты - вода, в которых эти фрукты варятся, когда готовится компот. ЧТо-то в эту воду попадает. И это требует времени.

Ну а местные - это те самые "фрукты", от которых можно чего-то набраться иммигрантам. Туристы эти фрукты увидели - и думают что все знают.

Может так будет понятней для людей с конкретно-образным мышлением.

Их пожалеть надо.

Да, так вот, как в США так и в Канаде существует некий путь к гражданству.

Повторюсь, туристы об этом обычно не в курсе.

В США есть разные формы виз, иммиграционных и нет. И есть гуманитарные программы, к которым относится Ю4Ю и ТПС.

Равно как и в Канаде.

И кто имеет намерение рано или поздно получить гражданство как США так и Канады, то путь только через PR (permanent resident). Соотвественно, документ, который подтверждает этот статус, в Канаде это карта PR и в США PR card (as known as Greencard). Как в США так и в Канаде есть определенный стаж пребывания в статусе permanent resident после которого можно подать петицию на получение гражданства. В СЩА после подачи петиции проходит некоторый срок (разный и зависит от многих факторов), после чего гринкардхолдера (не туриста, не Ю4Ю, ТПС, обладателей туристических, гумантарных, рабочих и прочих виз)вызывают на интервью (еще его называют экзаменом), на котором оцениваются ряд факторов, в том числе включающих знание государственного языка и историю государства.

После успешного прохождения оного, назначается дата присяги, после принятия которой, выдается СЕртификат о натурализации и впоследствии можно получать (а можно и не получать) паспотр гражданина США. Исключение (пока) - рождение на территории США и стать гражданином автоматически, когда хотя-бы один из родителей несовершеннолетнего ребенка становится гражданином США.

Это никак не поможет людям пребывающих на НЕ иммиграционных визах и программах, которыми в США являются в том числе ТПС и Ю4Ю. Они теоретически могут перейти на другую визу, но Трамп заблокировал любые смены статусов для этих программ, исключая брак с гражданином США и воссоединение с прямыми родственниками-гражданами (это тоже пытался перекрыть, но вроде пока работает). В Канаде-же открыт путь (хоть это и не просто и надо выполнить ряд условий, но туристы об этом не в курсе) для беженцев по CUAET к PR, а уж от PR к гражданству Канады.

Конкретно по Ю4Ю и CUAET разница в том, что в Канаде открыт (в условиями) путь к перманент резидент, а Ю4Ю - тупиковая временная программа, с которой одно время можно было открыть ТПС. ТПС - тоже тупиковый временный статус.

ТПС для латиноамерикаанских стран закрыли и ICE (иммиграционная полиция) массово и очень жестко выдворяет из страны его бывших обладателей.

А еще я слышал забавные истории как туристы оформляют анкеты на турвизы в США и лотереи Гринкард. Обычно этим занимаются мошенники. А их "клиенты" - люди, в дееспособности которых стоит серьезно сомневаться. Ибо это очень простые акеты, и кроме того...доверять не понятно кому свои персональные данные...ну такое.

Иногда таких ...лохов что-ли...может какое-то другое слово подойдет удачней, эти проходимцы отправляют в криминальные районы НЙ-ка на отдых. Например, Ракуэй, южный Квинс. Причем за весьма конский ценник, за который можно было-бы взять на эйрбиэндби дом в премиум локациях НЙ. Но какой тогда интерес туристам?

И тут очень важно, чтобы в их профессионализме никто не сомневался. Их "реноме" - это их хлеб ...пардон...наперстки.

А как можно поддержать свое реноме, если оно липовое?

Ну, например, обливать грязью окружающих. Так? Я хочу немного прояснить для туристов и дилетантов. Порой это одни и те-же люди.Потому как ...Что могут сказать туристы о посещаемой стране?Посмотрите налево посмотрите направо. Перед вами Собор Парижской Богоматери и Ефелеваябашня.Идеально для людей с конкретно-образным мышлением. Образ увидели и думать не надо.Обычно, туристы - как вода которой моют фрукты. Протекли где-то рядом, ну прикоснулись они к фруктам. Иммигранты - вода, в которых эти фрукты варятся, когда готовится компот. ЧТо-то в эту воду попадает. И это требует времени.Ну а местные - это те самые "фрукты", от которых можно чего-то набраться иммигрантам. Туристы эти фрукты увидели - и думают что все знают.Может так будет понятней для людей с конкретно-образным мышлением.Их пожалеть надо.Да, так вот, как в США так и в Канаде существует некий путь к гражданству.Повторюсь, туристы об этом обычно не в курсе.В США есть разные формы виз, иммиграционных и нет. И есть гуманитарные программы, к которым относится Ю4Ю и ТПС.Равно как и в Канаде.И кто имеет намерение рано или поздно получить гражданство как США так и Канады, то путь только через PR (permanent resident). Соотвественно, документ, который подтверждает этот статус, в Канаде это карта PR и в США PR card (as known as Greencard). Как в США так и в Канаде есть определенный стаж пребывания в статусе permanent resident после которого можно подать петицию на получение гражданства. В СЩА после подачи петиции проходит некоторый срок (разный и зависит от многих факторов), после чего гринкардхолдера (не туриста, не Ю4Ю, ТПС, обладателей туристических, гумантарных, рабочих и прочих виз)вызывают на интервью (еще его называют экзаменом), на котором оцениваются ряд факторов, в том числе включающих знание государственного языка и историю государства.После успешного прохождения оного, назначается дата присяги, после принятия которой, выдается СЕртификат о натурализации и впоследствии можно получать (а можно и не получать) паспотр гражданина США. Исключение (пока) - рождение на территории США и стать гражданином автоматически, когда хотя-бы один из родителей несовершеннолетнего ребенка становится гражданином США.Это никак не поможет людям пребывающих на НЕ иммиграционных визах и программах, которыми в США являются в том числе ТПС и Ю4Ю. Они теоретически могут перейти на другую визу, но Трамп заблокировал любые смены статусов для этих программ, исключая брак с гражданином США и воссоединение с прямыми родственниками-гражданами (это тоже пытался перекрыть, но вроде пока работает). В Канаде-же открыт путь (хоть это и не просто и надо выполнить ряд условий, но туристы об этом не в курсе) для беженцев по CUAET к PR, а уж от PR к гражданству Канады.Конкретно по Ю4Ю и CUAET разница в том, что в Канаде открыт (в условиями) путь к перманент резидент, а Ю4Ю - тупиковая временная программа, с которой одно время можно было открыть ТПС. ТПС - тоже тупиковый временный статус.ТПС для латиноамерикаанских стран закрыли и ICE (иммиграционная полиция) массово и очень жестко выдворяет из страны его бывших обладателей.А еще я слышал забавные истории как туристы оформляют анкеты на турвизы в США и лотереи Гринкард. Обычно этим занимаются мошенники. А их "клиенты" - люди, в дееспособности которых стоит серьезно сомневаться. Ибо это очень простые акеты, и кроме того...доверять не понятно кому свои персональные данные...ну такое.Иногда таких ...лохов что-ли...может какое-то другое слово подойдет удачней, эти проходимцы отправляют в криминальные районы НЙ-ка на отдых. Например, Ракуэй, южный Квинс. Причем за весьма конский ценник, за который можно было-бы взять на эйрбиэндби дом в премиум локациях НЙ. Но какой тогда интерес туристам?И тут очень важно, чтобы в их профессионализме никто не сомневался. Их "реноме" - это их хлеб ...пардон...наперстки.А как можно поддержать свое реноме, если оно липовое?Ну, например, обливать грязью окружающих. Так? rjkz

Повідомлень: 17751 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 вер, 2025 06:26 Re: Еміграція, заробітчанство

По Ю4Ю начались сдвиги.

Очень медленно, буквально по единицам в день, начали аппрувить репароль.

Теперь туристы могут важно звонить своим пациентам и говорить, что они "порешали вопрос, это было не просто, прилось задействовать важных людей на самом высоком уровне", и скоро им "фсЁ сделают".

Есть еще позитивные новости для Ю4Ю...но не все сразу.

Насколько я знаю, уже несколько тысяч ю4ю-шников не выдержали испытания паузой и безденежьем и выехали из США. Для них теперь это все неактуально.

Что интересно, даже не знаю как к этому относиться, росиянцам - просителям убежища, начали массово давать отказы и выдавать ордеры на ускоренную депортацию. Почему не знаю как к этому относиться? Дело в том, что в их числе как те, кто реально против режима уйла и против войны в Украине, так и те, кто просто решил поправить свои финансовые дела (при этом очень даже за уйло и за войну) так и откровенно лица, которых стоит проверить на принадлежность к спецслужбам рп. Уже были депортации, по прибытии на рашку, людей арестовывали прямо у трапа самолета. У меня есть примеры всех трех вариантов. Причем в 2-х последних я полностью уверен. Первый вариант - бывшая москвичка, правда уже гражданка, собирает и отправляет гуманитарку для военных госпиталей в Украине и для украинских военных, пребывающих на реабилитации в США. Но это - исключение из правил, обычно они ватные на всю голову, хотя пропорции и не такие как на рашке. Правда, и бывшие граждане Украины с ватой в голове тут в большей пропорции нежели в Украине. Свежие новости.По Ю4Ю начались сдвиги.Очень медленно, буквально по единицам в день, начали аппрувить репароль.Теперь туристы могут важно звонить своим пациентам и говорить, что они "порешали вопрос, это было не просто, прилось задействовать важных людей на самом высоком уровне", и скоро им "фсЁ сделают".Есть еще позитивные новости для Ю4Ю...но не все сразу.Насколько я знаю, уже несколько тысяч ю4ю-шников не выдержали испытания паузой и безденежьем и выехали из США. Для них теперь это все неактуально.Что интересно, даже не знаю как к этому относиться, росиянцам - просителям убежища, начали массово давать отказы и выдавать ордеры на ускоренную депортацию. Почему не знаю как к этому относиться? Дело в том, что в их числе как те, кто реально против режима уйла и против войны в Украине, так и те, кто просто решил поправить свои финансовые дела (при этом очень даже за уйло и за войну) так и откровенно лица, которых стоит проверить на принадлежность к спецслужбам рп. Уже были депортации, по прибытии на рашку, людей арестовывали прямо у трапа самолета. У меня есть примеры всех трех вариантов. Причем в 2-х последних я полностью уверен. Первый вариант - бывшая москвичка, правда уже гражданка, собирает и отправляет гуманитарку для военных госпиталей в Украине и для украинских военных, пребывающих на реабилитации в США. Но это - исключение из правил, обычно они ватные на всю голову, хотя пропорции и не такие как на рашке. Правда, и бывшие граждане Украины с ватой в голове тут в большей пропорции нежели в Украине. rjkz

Повідомлень: 17751 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2939294029412942 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор