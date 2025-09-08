Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2940294129422943 Додано: Пон 08 вер, 2025 04:59 Re: Еміграція, заробітчанство Бетону должно понравиться.

В начале ролика 2 иммигранта.

Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.

Вроде как в Дубаях был.

Ну и здоровый добрый юмор.

Повідомлень: 17753 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30 До пана Арнольда треба відноситися з повагою: зараз досить вдало заробляє гроші в Європі.

Цілодобово по ТБ іде реклама садового інструменту від компанії ParkSide.

Впевнено рекламує шуруповерти та засоби обрізання гілок.

Навіть я «купився»: маю електричний подовжувач на 15 м.

Реклама чесна: якісні інструменти та все для дому в надширокому асортименті.

Прямо дивно: компанія продукує все на світі від звичайних шурупів по дереву (правда із незвичайним засобом для закручування - в кожну коробку додається «біта» особливої 8-и гранноі форми Н25) до подрібнювачів гілок та електричних ножівок.

Цікаво, що все це продається в LIDL.

akurt

News from Canada

(Або «Важкою вона є, царська каторга»)



З лютого 2024 року в Канаді живуть та працюють члени родини моєї племінниці: чоловік+жінка+двоє дітей 10 та 13 років).



Виповнився 1 рік як племінниця, після того як довго шукала роботу, почала працювати та працює в магазині Second Hand.

Ось свіжий погляд на життя.

(Нагадаю: ні вона, ні він не мали і не мають ніякої спеціальної освіти, ніякої професії, взагалі «університетів не кінчали»).



«Я пропрацювала вже рік у своєму теперішньому центрі і мені підняли зарплату на 32 центи на годину…



Якщо правду, то треба шукати нову роботу. Але мова моя краще не стала, доводі страшно йти на нову, та й умови не скрізь хороші.



Тут усі працюють так як ніде, втомлюєшся фізично на роботі на будь-якому місці, скрізь: тут виживають із персоналу всі соки.



Я за рік "вигоріла" на роботі, ніби я 5 років пропрацювала на цегельному заводі.



Вчитися дуже дорого і складно, тому більшість молоді місцевої НЕ навчаються, а працюють на важких роботах.

У нас на фірмі купа канадців, які там по 20-30 і більше років працюють на однакових позиціях та їм ОК.

Як прийшла касиром у 17 - так і пішла касиром у 72 ... не хочуть відповідальності та зростання…»



(Кінець цитат)



P.S. Чоловік працює «на доставці» в ті години, коли не лежить на канапі, покурючи індійські наддешеві цигарки (3,5 $ пачка) та протягуючи пиво з банки по 0,5$.

А дітям - рай, в школу бігають, підстрибуючи від задоволення… akurt

