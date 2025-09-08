RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 04:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Бетону должно понравиться.
В начале ролика 2 иммигранта.
Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.
Вроде как в Дубаях был.
Ну и здоровый добрый юмор.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30

До пана Арнольда треба відноситися з повагою: зараз досить вдало заробляє гроші в Європі.
Цілодобово по ТБ іде реклама садового інструменту від компанії ParkSide.
Впевнено рекламує шуруповерти та засоби обрізання гілок.
Навіть я «купився»: маю електричний подовжувач на 15 м.
Реклама чесна: якісні інструменти та все для дому в надширокому асортименті.
Прямо дивно: компанія продукує все на світі від звичайних шурупів по дереву (правда із незвичайним засобом для закручування - в кожну коробку додається «біта» особливої 8-и гранноі форми Н25) до подрібнювачів гілок та електричних ножівок.
Цікаво, що все це продається в LIDL.
Так що колишній губернатор Каліфорнії та зірка екранів час не марнує!
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:42

Еміграція, заробітчанство

News from Canada
(Або «Важкою вона є, царська каторга»)

З лютого 2024 року в Канаді живуть та працюють члени родини моєї племінниці: чоловік+жінка+двоє дітей 10 та 13 років).

Виповнився 1 рік як племінниця, після того як довго шукала роботу, почала працювати та працює в магазині Second Hand.
Ось свіжий погляд на життя.
(Нагадаю: ні вона, ні він не мали і не мають ніякої спеціальної освіти, ніякої професії, взагалі «університетів не кінчали»).

«Я пропрацювала вже рік у своєму теперішньому центрі і мені підняли зарплату на 32 центи на годину…

Якщо правду, то треба шукати нову роботу. Але мова моя краще не стала, доводі страшно йти на нову, та й умови не скрізь хороші.

Тут усі працюють так як ніде, втомлюєшся фізично на роботі на будь-якому місці, скрізь: тут виживають із персоналу всі соки.

Я за рік "вигоріла" на роботі, ніби я 5 років пропрацювала на цегельному заводі.

Вчитися дуже дорого і складно, тому більшість молоді місцевої НЕ навчаються, а працюють на важких роботах.
У нас на фірмі купа канадців, які там по 20-30 і більше років працюють на однакових позиціях та їм ОК.
Як прийшла касиром у 17 - так і пішла касиром у 72 ... не хочуть відповідальності та зростання…»

(Кінець цитат)

P.S. Чоловік працює «на доставці» в ті години, коли не лежить на канапі, покурючи індійські наддешеві цигарки (3,5 $ пачка) та протягуючи пиво з банки по 0,5$.
А дітям - рай, в школу бігають, підстрибуючи від задоволення…
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 10:46

Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться".
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:22

Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться".


Шопаделать.
"Актер одной роли".
Зато Шварцу зашло.
Когда-то он на баскетбольной площадке возле КПИ (если я не ошибаюсь) ботана изображал.
Как-бы пока прет, то эти пранки и делает.
И я так понимаю неплохо зарабатывает на контенте и теперь на своем бренде.
В целом, чувак некисло тягает железо, и в целом много чего физически может.
Ну и лучше быть в такой форме, и вести здоровый образ жизни чем наоборот.
Так-же как некогда в видеосалонах пример Шварца в свое время мотивировал многих идти в спортзал, китайские боевики привели к популяризации восточных единоборств. В НЙ подростки или в Роблокс/Майнкрафт по домам рубятся или, если родители компами не обеспечили, дурь курят (так и хочется написать "за гаражами", но нет, в открытую. Черные в основном).
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Удивительные вещи в мире происходят:
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... em-grivnya
