Ця жахлива подія і відео обійшло увесь світ. Всі співчувають, а вже співчувати пізно...
На відео добре видно, що загибла проігнорувала звичайні правила безпеки. Вони однакові в кожній країні, наприклад в Україні хто скоїв злочин? "35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий". Де потерпіла 15-ти річна школярка линдала? Біля кладовища... О 18:30... https://life.pravda.com.ua/society/u-ha ... zQkbDAkaDA.
Так само і на відео про загиблу бачимо, що повністю знехтувала безпекою: порожній вагон, сідає ззаду підозріла особа - ніякої ренакції - не припиняючи загибла говорити по телефону... На жаль, порушила Правила безпеки. Шкода. Жахливо.
Тут згадую дві речі: 1) Ми з жінкою помалу - бо натовп - рухаємося до входу в паризьке кабаре "Мулен руж". Невідомо як між жінкою та мною раптом (!) - де й взявся - вперся 2-о метрового зросту чорношкірий - я опинився не за жінкою, а за ним! Дивлюся - а він уважніше мене дивиться на сережки жінки. Уважно роздивляється та наче й приміряється вже зірвати - можливо разом з вухами. Сережки не містили діамантів - прості фіаніти - але звичайна людина може подумати, що то діаманти та вирвати разом з шиєю... Відтіснили того збоченця.
2) В 2023 році в жовтні я був у справах в США - і треба було попасти із серця Силіконової долини - San Jose - в San Francisco. Були різні методи - а мені дуже хотілося покататися на американському диві - не смійтеся - звичайна електричка. Це в США доволі рідкісний вид транспорту. Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько). Так ось, НАШІ ледве мене відмовили їхати саме так - краще коротшою трасою на станцію на півдні Сан Францисько - а там краще зустрінуть на авто. Це хоч їхати за мною вдвічі далі для них та їхати через все місто з напруженими трафіком... А чому: ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! Наші не могли уявити, як це я поїду обраними вже маршрутом один в електричці.... "Цього НЕ можна робити! Там кримінал! Нормальні люди в електричках НЕ їздять!"
akurt написав:Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).
Самі місцеві просто натякають що Окленд небезпечний район
Здивував хлопець з родини, яку я особисто відправляв в Канаду в 2022 році, в листопаді. Взагалі виїхали остаточно з України влітку 2021 року. В Анталії жили в орендованій досить непоганій квартирі і неподалік від моря. Батьки займалися клінінгом квартир. Працювали нелегально. Але досить успішно.
Відправляв я їх з Анталії. Повинен був відправляти: якщо би не впустили в літак з улюбленим песиком, я мусив би його забрати…
Повернувся на «старе» місто роботи - в «будівництво». Місто Вінніпег. Провінція Манітоба. Мета: можна більше заробляти. З цієї фірми звільнився сам ще 1,5 роки тому. Сказав, що в його бригаді з 8 чоловіків «всі сильно піднялися в зарплатні», фірма розвивається.
Спитав я, скільки може заробляти? Спочатку була класична стандартна відповідь для Канади: залежить від того, яка особисто у тебе буде «ставка» погодинної оплати. Зараз він може виходити на 3 000 С$ на місяць. Згодом більше. Здається, раніше в нього було 1500…2000.
Етапи великого трудового шляху (зауважу, що хлопець роботящий: з 15 років в Україні працював на мийці автівок, третій курс університету кинув в 2021 році): - листопад 2022 - січень 2023 - доставка багатіям піци на ровері або пішки; - січень 2023 - лютий 2024 - робота в будівельній компанії, в бригаді. Вершина творчості: будували дах аеропорту в якомусь поселенні ескімосів за Полярним колом. Було важко та холодно. - березень 2024 - березень 2025 - робота в теплі, в автосалоні КІА - підготовка авто на продаж для клієнта. Під час роботи в автосалоні купив в кредит нове авто. - квітень 2025 - серпень 2025 робота в компанії, яка забезпечує мешканців будинка газовими балонами. Сам за кермом мікроавтобуса. - вересень 2025 - повернення в свою бригаду.
Документи на отримання Виду на прожиття намагався (!) подати ще в 2023 році, але не підходив за «бальною системою»: практично ніяких балів не зміг набрати: освіти немає, кваліфікації з ліцензією не має. Мову англійську вивчив. Водійське посвідчення канадське з «нуля» отримав. Але цього сильно замало…
Живе в квартирі, яку орендує разом з батьками (тато+мама+молодший брат+песик). Платить за оренду кімнати в тій квартирі 500 С$. В цілому оренда квартири складає 1300.
Мій наказ оженитися на дочці канадського графа ще не виконав. Сказав, що графінь тут немає. Дочки є, але в основном «чорненькі». Як бачите: Канада має свої недоліки…
Час минає напрочуд швидко: здається тільки вчора допомагав родині українців продати своє авто, яке опинилося з відомих причин в Туреччині (а продати важко, бо не існує прямої процедури продажу авто іноземної реєстрації, ввезеного на митну територію Туреччини без розмитнення), а виявилося, що було це в листопаді року 2023. Навіть не 2024. Родина українців заїхала в США за програмою U4U. Термін дії дозвільних документів: до грудня 2025 року - і час вже думати про продовження та отримання так званого «репароля». Готуються, живуть. Мають авто. Зі мною говорив якраз за кермом свого авто… особливих успіхів або досягнень немає. Живуть як живеться…
Чоловік сказав, що жінці в США дуже подобається і здивував мене фразою від корінного американця, який йому сказав: «If it’s good for your wife, it’s good for life!»
Прикольно. Не чув я раніше такого. Але правда!
Заповіт від трипільців: "Чого хоче жінка, того хоче Бог" Від турків такого не почуєш.
В українську діаспору у Франції надійшов лист від родини наших українців, які до цього жили в іншій країні. Як вони написали: «…прожили три роки та хочемо змінити країну проживання на Францію. Чи приймуть нас? Причина: ми не змогли адаптуватися»…
Мені дуже сподобалася відповідь від нашої українки. Гадаю всім буде пізнавально та цікаво:
«А чого ви впевнені, що ви у Франції гарно адаптуєтесь і знайдете гарну роботу? Гарна робота - це освіта. (!) Це робота за спеціальністю! Вчитель, лікар, медична сестра, токар, інженер.....і таке інше… Чи ви думаєте, що, помив поли чотири години вдень, насиплять французи купу грошей? А саме головне - ідеальне (!) знання французької мови, підтверджене дипломами. І ще - на перших порАх, а скільки вони будуть ті «перші пОри», ніхто не знає, треба мати свої власні кошти і не малі. Бо поки настануть «нормальні пОри» вони вас закидають тонною документів, без них нікуди. Вже тут ніяких плЮшок немає)))…»
BIGor написав:Насправді США доволі небезпечна країна, дикий випадок
Бачте, пан BIGor, поняття «доволі небезпечна краіна» доволі широке: «Тіла дітей із ножовими пораненнями виявив місцевий житель. Незабаром правоохоронці затримали ймовірного вбивцю, що утік із місця події. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, колишній вчитель загиблих» Вчитель… Це не США.
akurt написав:Мені дуже сподобалася відповідь від нашої українки. Гадаю всім буде пізнавально та цікаво:
Вот, вроде, и все правильно, но почему-то старый анекдот вспомнился
Сидит мужик с удочкой, рыбу ловит. Вдруг рядом с поплавком выныривает лягушка. — Мужик, а, мужик, можно я вокруг поплавка поплаваю? — Ну поплавай... Лягуха немного поплавала... — Мужик, а, мужик, а можно я на поплавке посижу? — Ну посиди... Лягуха немного посидела... — Мужик, а, мужик, а как тебя зовут? — Ну Коля... Тут выныривает вторая лягуха. — Мужик, а, мужик, можно вокруг поплавка поплавать? Первая лягуха ей: — Иди, иди отсюда нафиг!.. Правильно я говорю, дядя Коля?
У США вбили 23-річну біженку Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі. ВIДЕО 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з’явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.
У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі.
"Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької? Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
"Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.
Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України. Джерело: https://censor.net/ua/v3572844
Дика історія, бо в США БЛМ - і те що нігер вбив білу дівчину - замовчувалося у СМІ, самі нігери почали збирати для вбивці гроші на адвоката в розмірі 1 00 000 дол США - дівчину вбили ще 23 серпня - а СМІ тільки прокинулись. Надіюсь як дойшло до Трампа - судова система сша не зможе вбивцю випустити і по старим традиціям його казнять на ел. стільці.
Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним. Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное. На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный. Она ничего не ожидала. Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было. И все затихло. Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку. И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать. "Черный убил белую! Либеральные СМИ молчат! Где реакция либеральных СМИ? Судья до этого несколько раз отпускала этого черного. Судью под суд!" То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми. В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали. Печально.