Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я правда, бачу картинку так: - помітним є прибуття наших в Анталію, попит на оренду квартир зростає в ціни також. Важливий момент: Туреччина не є членом ЄС, не надає такі «потоки», як в Європі, але - де можна - включає українцям «зелене світло». Добре жити тому, хто може жити, не працюючи. Наприклад, програмісти, ті, хто працює віддалено та ті, хто має пасивний дохід в Україні (грубо кажучі тим, хто заробляє на українцях та війні).
- останнім часом починає проявлятися інтерес наших до Франції. Цікаво, що всі хочуть жити в Парижі, або - на крайній випадок - у Версалі. На практиці серед країн ЄС у Франції менше всього є допомога матеріальна. Але люди приїжджають… Серед важливого позитиву: безкоштовне навчання українців в університетах - ще і стипендію платять…
rjkz написав:"Черный убил белую! Либеральные СМИ молчат! Где реакция либеральных СМИ? Судья до этого несколько раз отпускала этого черного. Судью под суд!" То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми. В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали. Печально.
Печально, да, и ситуация двоякая, потому что поощрять правизну в данных обстоятельствах опасно. Но ведь по сути-то, в чём они не правы? В том, что нет какого-либо выраженного отношения к убитой и к убийце как к личности? А откуда ему взяться-то? Кто их обоих, как личности, вообще знал-то? А вот обстоятельства, приведшие к преступлению -- это для общества важно, это работа над ошибками, которая, если будет проделана, может предотвратить подобные преступления в будущем. Но только если именно это будет целью, а не, как обычно, снятие политических сливок с ситуации, а дальше -- трава не расти.
rjkz написав:"Черный убил белую! Либеральные СМИ молчат! Где реакция либеральных СМИ? Судья до этого несколько раз отпускала этого черного. Судью под суд!" То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми. В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали. Печально.
Печально, да, и ситуация двоякая, потому что поощрять правизну в данных обстоятельствах опасно. Но ведь по сути-то, в чём они не правы? В том, что нет какого-либо выраженного отношения к убитой и к убийце как к личности? А откуда ему взяться-то? Кто их обоих, как личности, вообще знал-то? А вот обстоятельства, приведшие к преступлению -- это для общества важно, это работа над ошибками, которая, если будет проделана, может предотвратить подобные преступления в будущем. Но только если именно это будет целью, а не, как обычно, снятие политических сливок с ситуации, а дальше -- трава не расти.
То, что Вы написали - верно, я лишь отметил свое наблюдение. Было выступление Трампа в связи с этим. Полюбопытствуйте. Основное - это вина демократов. Равно как и его, набившее оскомину, что если-бы он был президентом, то войны в Украине бы не было. То есть, все сводится и используется исключительно для политической конъюктуры.
rjkz написав:Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним. Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное. На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный. Она ничего не ожидала. Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было. И все затихло. Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку. И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать. "Черный убил белую! Либеральные СМИ молчат! Где реакция либеральных СМИ? Судья до этого несколько раз отпускала этого черного. Судью под суд!" То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми. В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали. Печально.
Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.
"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"
Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).
BIGor написав:Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).
Щодо цієї дискусії: в квітні 2024 я перебував саме в тому штаті, де сталася ця жахлива подія - столиця штату - місто Шарлотт. Там є цікавий квартал із будинків «Вікторіанської епохи» - це дуже красиві 2-о поверхові будинки десь 19-го сторіччя, всі з дерева (це на тему «з гімна та палок»). Вони зовні всі пофарбовані олійними фарбами різного кольору. Я був на орендованому авто, припаркувалися просто на вулиці. Далі почав вести себе дуже обережно: - декілька разів озирнувся і подивився на авто; - повернувся та перевірив, чи раптом я не забув зачинити двері (авто цікаве було: реагувало на ключ в кишені джинсів і багажник інколи відкривався просто сам); - далі ми гуляли по вуличці приватних будинків і я бачив чорношкірого - можливо і місцевого - але явно він не міг бути мешканцем елітних будинків. На цього чорношкірого була підвищена увага. Саме тоді і саме там я подумав, що якщо він спробує на нас напасти/кинутися, то я реально не маю ніякого захисту. На вулицях - крім нас - не було жодної людини.
Так що ось так, панове. До речі щойно повідомили, що Трамп вимагає смертну кару для того злодія.