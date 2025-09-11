RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2942294329442945
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:49

Анекдот нормальний.

Я правда, бачу картинку так:
- помітним є прибуття наших в Анталію, попит на оренду квартир зростає в ціни також. Важливий момент: Туреччина не є членом ЄС, не надає такі «потоки», як в Європі, але - де можна - включає українцям «зелене світло». Добре жити тому, хто може жити, не працюючи. Наприклад, програмісти, ті, хто працює віддалено та ті, хто має пасивний дохід в Україні (грубо кажучі тим, хто заробляє на українцях та війні).

- останнім часом починає проявлятися інтерес наших до Франції. Цікаво, що всі хочуть жити в Парижі, або - на крайній випадок - у Версалі. На практиці серед країн ЄС у Франції менше всього є допомога матеріальна. Але люди приїжджають…
Серед важливого позитиву: безкоштовне навчання українців в університетах - ще і стипендію платять…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11260
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:13

  rjkz написав:"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.

Печально, да, и ситуация двоякая, потому что поощрять правизну в данных обстоятельствах опасно. Но ведь по сути-то, в чём они не правы? В том, что нет какого-либо выраженного отношения к убитой и к убийце как к личности? А откуда ему взяться-то? Кто их обоих, как личности, вообще знал-то?
А вот обстоятельства, приведшие к преступлению -- это для общества важно, это работа над ошибками, которая, если будет проделана, может предотвратить подобные преступления в будущем. Но только если именно это будет целью, а не, как обычно, снятие политических сливок с ситуации, а дальше -- трава не расти.
M-Audio
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 23.03.11
Подякував: 635 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:55

  M-Audio написав:
  rjkz написав:"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.

Печально, да, и ситуация двоякая, потому что поощрять правизну в данных обстоятельствах опасно. Но ведь по сути-то, в чём они не правы? В том, что нет какого-либо выраженного отношения к убитой и к убийце как к личности? А откуда ему взяться-то? Кто их обоих, как личности, вообще знал-то?
А вот обстоятельства, приведшие к преступлению -- это для общества важно, это работа над ошибками, которая, если будет проделана, может предотвратить подобные преступления в будущем. Но только если именно это будет целью, а не, как обычно, снятие политических сливок с ситуации, а дальше -- трава не расти.


То, что Вы написали - верно, я лишь отметил свое наблюдение.
Было выступление Трампа в связи с этим. Полюбопытствуйте. Основное - это вина демократов. Равно как и его, набившее оскомину, что если-бы он был президентом, то войны в Украине бы не было.
То есть, все сводится и используется исключительно для политической конъюктуры.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17754
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8674 раз.
Подякували: 5489 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:То есть, все сводится и используется исключительно для политической конъюктуры.

И, несмотря на это, я бы разделял циничность и черствость политиков вместе с обслуживающими их СМИ и общества.
Политики все и везде такие.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8811
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21645 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 19:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.
Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.
На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.
Она ничего не ожидала.
Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.
И все затихло.
Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.
И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.
"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.

Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так
https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing
"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"


Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10145
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 19:37

  BIGor написав:Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).

Щодо цієї дискусії: в квітні 2024 я перебував саме в тому штаті, де сталася ця жахлива подія - столиця штату - місто Шарлотт.
Там є цікавий квартал із будинків «Вікторіанської епохи» - це дуже красиві 2-о поверхові будинки десь 19-го сторіччя, всі з дерева (це на тему «з гімна та палок»). Вони зовні всі пофарбовані олійними фарбами різного кольору.
Я був на орендованому авто, припаркувалися просто на вулиці.
Далі почав вести себе дуже обережно:
- декілька разів озирнувся і подивився на авто;
- повернувся та перевірив, чи раптом я не забув зачинити двері (авто цікаве було: реагувало на ключ в кишені джинсів і багажник інколи відкривався просто сам);
- далі ми гуляли по вуличці приватних будинків і я бачив чорношкірого - можливо і місцевого - але явно він не міг бути мешканцем елітних будинків. На цього чорношкірого була підвищена увага.
Саме тоді і саме там я подумав, що якщо він спробує на нас напасти/кинутися, то я реально не маю ніякого захисту. На вулицях - крім нас - не було жодної людини.

Так що ось так, панове.
До речі щойно повідомили, що Трамп вимагає смертну кару для того злодія.

P.S. Заради справедливості:
а) зустрічався на протязі майже 2-х тижнів щ нашою діаспорою в двох цих штатах: Північна Кароліна та Південна Кароліна - жодна людина не сказала, що є або були проблеми на расовій основі.
б) звернув увагу на те, що там чорношкірі люди зовсім не такої антропології, до якої ми звикли в Європі, або в кіно. Реально якісь «інші». Свого часу в штаті Піденна Кароліна був перший та найбільший порт, в який прибували судна з рабами з Африки. Хто зна: можливо кращих та нормальних забирали та розвозили по всій країні, а «третій» сорт залишався. Не лайтеся, я умовно, бо реально скинулося на очі, що чорношкірі люди якісь «не такі»…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11260
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:10

  Сибарит написав:
  akurt написав:Мені дуже сподобалася відповідь від нашої українки. Гадаю всім буде пізнавально та цікаво:

Вот, вроде, и все правильно, но почему-то старый анекдот вспомнился :)

Сидит мужик с удочкой, рыбу ловит. Вдруг рядом с поплавком выныривает лягушка.
— Мужик, а, мужик, можно я вокруг поплавка поплаваю?
— Ну поплавай...
Лягуха немного поплавала...
— Мужик, а, мужик, а можно я на поплавке посижу?
— Ну посиди...
Лягуха немного посидела...
— Мужик, а, мужик, а как тебя зовут?
— Ну Коля...
Тут выныривает вторая лягуха.
— Мужик, а, мужик, можно вокруг поплавка поплавать?
Первая лягуха ей:
— Иди, иди отсюда нафиг!.. Правильно я говорю, дядя Коля?


Анекдот сьогодні отримав несподіване продовження.
Нагадаю: наша українка прожила на підставі «Тимчасового захисту» в Європі 3 (!) роки, не прижилася та хоче переїхати у Францію. Розпитує наших як та що зробити.
Як зʼясувалося, їй не підійшла Італія.
Форма географічна «не така», якийсь чобіт всього-навсього, і сьогодні заявила так:

«Так, можливо, Франція не ідеальна для всіх, але після Італії моя оцінка інша — для мене тут умови цілком прийнятні. Особливо в Парижі більше можливостей для навчання, роботи за спеціальністю і перспектив на громадянство.»

О як! «Особливо в Парижі»!
«А на меньшее я не согласен» (с)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11260
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:15

  BIGor написав:
  rjkz написав:Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.
Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.
На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.
Она ничего не ожидала.
Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.
И все затихло.
Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.
И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.
"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.

Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так
https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing
"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"


Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).

ось цей лівак професор
https://www.youtube.com/@profjiangclips/videos
каже, що США таки вернеться до "імперії білих із християнських цінностями", але не при Трампі, він лише "хороший цар"

і нас чекають "цікаві часи" при яких не радять жити китайці в свої приказці

і, звичайно, ніякого фукуямівського "кінця історії", а черговий виток спіралі
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40762
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:О як! «Особливо в Парижі»!
«А на меньшее я не согласен» (с)

Тяготение наших людей с столицам может стать темой отдельного большого исследования. Времена, когда у колхозников не было документов и их никуда не выпускали давно прошли, а желание вырваться все сохраняется. Как и столичный снобизм.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8811
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21645 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:25

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:Мені дуже сподобалася відповідь від нашої українки. Гадаю всім буде пізнавально та цікаво:

Вот, вроде, и все правильно, но почему-то старый анекдот вспомнился :)

Сидит мужик с удочкой, рыбу ловит. Вдруг рядом с поплавком выныривает лягушка.
— Мужик, а, мужик, можно я вокруг поплавка поплаваю?
— Ну поплавай...
Лягуха немного поплавала...
— Мужик, а, мужик, а можно я на поплавке посижу?
— Ну посиди...
Лягуха немного посидела...
— Мужик, а, мужик, а как тебя зовут?
— Ну Коля...
Тут выныривает вторая лягуха.
— Мужик, а, мужик, можно вокруг поплавка поплавать?
Первая лягуха ей:
— Иди, иди отсюда нафиг!.. Правильно я говорю, дядя Коля?


Анекдот сьогодні отримав несподіване продовження.
Нагадаю: наша українка прожила на підставі «Тимчасового захисту» в Європі 3 (!) роки, не прижилася та хоче переїхати у Францію. Розпитує наших як та що зробити.
Як зʼясувалося, їй не підійшла Італія.
Форма географічна «не така», якийсь чобіт всього-навсього, і сьогодні заявила так:

«Так, можливо, Франція не ідеальна для всіх, але після Італії моя оцінка інша — для мене тут умови цілком прийнятні. Особливо в Парижі більше можливостей для навчання, роботи за спеціальністю і перспектив на громадянство.»

О як! «Особливо в Парижі»!
«А на меньшее я не согласен» (с)
Особливо мова легко дається:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36583
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8241 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 2942294329442945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (299)
11.09.2025 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.