Особливо мова легко дається:)

Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана. Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана. BIGor

Faceless написав: Особливо мова легко дається:)

Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана.

Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана. Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана. Я не впевнений, що пані таки опанувала італійську за ті три роки Я не впевнений, що пані таки опанувала італійську за ті три роки Faceless

Наші люди говорять, що головна найважча проблема для новоприбулих, це житло:



Наші люди говорять, що головна найважча проблема для новоприбулих, це житло:

- житло Франція НЕ надає ніяке. В найкращому випадку поселять в барак для біженців; важкі умови, невідомий термін;

- орендувати практично неможливо, бо орендодавці вимагають твердих гарантій оплати.



Так що: «Париж, Париж…»

https://youtu.be/gaxPDcrOU8U?si=0a8tKBn0HScNv3sL І я такої думки.Наші люди говорять, що головна найважча проблема для новоприбулих, це житло:- житло Франція НЕ надає ніяке. В найкращому випадку поселять в барак для біженців; важкі умови, невідомий термін;- орендувати практично неможливо, бо орендодавці вимагають твердих гарантій оплати.Так що: «Париж, Париж…»

News from (назву країни збережу в таємниці)



News from (назву країни збережу в таємниці)



Історія почалася років 20 тому. Колективу деяких працівників доручили організувати концерт художньої самодіяльності.

Один з художніх номерів на сцені змусив мою щелепу реально впасти вниз: на сцену вискочив хлопець років 20 в незвичному костюмі в обтяжку «під колір оголеного тіла», а на тому костюмі були нашиті червоні серця.

Був неймовірно цікавий танок.

Було дуже несподівано.



Аналогом може бути таке: Ви - майстер ремонтно-інструментальних майстерень (написав так, бо перше в моєму житті місце роботи було саме там), у вашому підпорядкуванні звичайний токар, який працює зранку до вечора - поруч книжка «Допуски и посадки» - і раптом саме він на сцені в такому костюмі і з таким танцем!



Пройшли роки і доля звела мене та його з його жінкою за кордоном.

Він вже давно сам не танцює.

Він створює неймовірні дизайнерські костюми для танців професійними артистами.

Дивуюся фантазії, дизайну, матеріалам, з яких все це вони із жінкою на замовлення продюсерів шоу для вибагливих глядачів виготовляють…

Неймовірно.

Ось такі професії бувають. Знайде людина собі роботу в будь-якій країні.



P.S. Фото його костюмів, створених ним та його жінкою для всіляких шоу, не оприлюднюю для збереження авторських прав. Ну і щоби вас не шокувати незвичним професійним талантом, за яке платять гроші не тільки продюсери шоу, але і глядачі…



P.P.S. Не забуваємо, що сказав Карл Маркс своєму приятелю Фрідріху Енгельсу: «Багатство – це наявність товарів, які можна продати. Товаром може бути все, що завгодно: від речей до професійних якостей. Головний критерій – можливість на цьому заробити.» akurt

