Наші люди говорять, що головна найважча проблема для новоприбулих, це житло: - житло Франція НЕ надає ніяке. В найкращому випадку поселять в барак для біженців; важкі умови, невідомий термін; - орендувати практично неможливо, бо орендодавці вимагають твердих гарантій оплати.
Історія почалася років 20 тому. Колективу деяких працівників доручили організувати концерт художньої самодіяльності. Один з художніх номерів на сцені змусив мою щелепу реально впасти вниз: на сцену вискочив хлопець років 20 в незвичному костюмі в обтяжку «під колір оголеного тіла», а на тому костюмі були нашиті червоні серця. Був неймовірно цікавий танок. Було дуже несподівано.
Аналогом може бути таке: Ви - майстер ремонтно-інструментальних майстерень (написав так, бо перше в моєму житті місце роботи було саме там), у вашому підпорядкуванні звичайний токар, який працює зранку до вечора - поруч книжка «Допуски и посадки» - і раптом саме він на сцені в такому костюмі і з таким танцем!
Пройшли роки і доля звела мене та його з його жінкою за кордоном. Він вже давно сам не танцює. Він створює неймовірні дизайнерські костюми для танців професійними артистами. Дивуюся фантазії, дизайну, матеріалам, з яких все це вони із жінкою на замовлення продюсерів шоу для вибагливих глядачів виготовляють… Неймовірно. Ось такі професії бувають. Знайде людина собі роботу в будь-якій країні.
P.S. Фото його костюмів, створених ним та його жінкою для всіляких шоу, не оприлюднюю для збереження авторських прав. Ну і щоби вас не шокувати незвичним професійним талантом, за яке платять гроші не тільки продюсери шоу, але і глядачі…
P.P.S. Не забуваємо, що сказав Карл Маркс своєму приятелю Фрідріху Енгельсу: «Багатство – це наявність товарів, які можна продати. Товаром може бути все, що завгодно: від речей до професійних якостей. Головний критерій – можливість на цьому заробити.»
Цікаво, наш активний дописувач rjkz згадає про цю особливу дату чи ні? Мій колишній підлеглий - класний працівник, який зараз мешкає в Нью Йорку - реально згадав. Насправді без жартів сусіда rjkz - згадав та надіслав мені такий постер. Прямо з Нью Йорку…
BIGor написав:А я впевнений що вона вивчила хочаб до B1. Давайте йти від оберненого - чи можна в Італії вижити без знання італійської 3 роки? Я скажу що ніяк.
Знаю декілька прикладів, коли люди роками живуть у інших країнах і не вчать мову. Якісь базові слова щоб щось купити в магазині, звісно, знають. Добий день, дякую, плачу готівкою, до побачення. Але не більше того.
У США вбили 23-річну біженку Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі. ВIДЕО 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з’явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.
У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі.
"Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької? Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
"Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.
Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України. Джерело: https://censor.net/ua/v3572844
Дика історія, бо в США БЛМ - і те що нігер вбив білу дівчину - замовчувалося у СМІ, самі нігери почали збирати для вбивці гроші на адвоката в розмірі 1 00 000 дол США - дівчину вбили ще 23 серпня - а СМІ тільки прокинулись. Надіюсь як дойшло до Трампа - судова система сша не зможе вбивцю випустити і по старим традиціям його казнять на ел. стільці.
Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним. Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное. На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный. Она ничего не ожидала. Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было. И все затихло. Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку. И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать. "Черный убил белую! Либеральные СМИ молчат! Где реакция либеральных СМИ? Судья до этого несколько раз отпускала этого черного. Судью под суд!" То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми. В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали. Печально.
Як вам "інцедент в Юта"? Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?
Ну так, звісно таке життя наврятчи назвеш нормальним життям. Існуванням - так.