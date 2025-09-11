Застрелили головного антивакцинатора і апологета теорії змов?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 вер, 2025 17:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 11 вер, 2025 18:18
Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".
На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония.
Додано: Чет 11 вер, 2025 18:42
Убийство Кирка?
Так это вроде как политическое убийство.
И именно это и будет.
Хотя обе стороны заявили об осуждении.
Народ, сейчас происходят очень хреновые процессы.
Часть из них происходят на территории США, часть за ее пределами.
Просматривается определенная связь между ними.
И если Украине уже фактически "хуже некуда", то всем остальным еще ого-го как есть куда. Только и Украине как минимум от этого лучше не станет.
США проигрывают на международной арене.
Собственно, это то, чего я боялся от Трампа.
Он заигрывает с врагами и противопоставил себя союзникам.
Это еще хуже, чем то, о чем я писал до выборов в США.
Я ожидал от него изоляционизма. Все пошло по еще более худщему сценарию.
Китай не прогнулся под его "тарифы", но продемонстрировал готовность к ЛЮБОМУ сценарию противостояния. К дитаторскому союзу примкнула Индия. Да, закупка росийской нефти - это плохо. Только ведь можно было предложить ей американскую по интересной цене. И это тоже был вариант. Но Трамп сыграл в своей прямолинейно-деБиЛьной манере.
То-же самое касается ЕС и Канады.
И если ЕС дипломатично жует сопли, то Канада начала бойкотировать США во многих проявлениях.
Итак, что мы имеем?
Консолидированную "ось зла" и разосравшийся "коллективный Запад".
Очень хреновый расклад на пороге глобальной войны.
И в это время в США хрен знает что творится и как всегда американцы не обращают внимания на то, что происходит в мире.
Очень плохо, что американцы практически не играют в шахматы.
Может научились-бы думать дальше чем на один ход вперед.
Да, насчет рынка труда, о котором я пишу изнутри, хотя некоторые туристы что-то там пытаются мычать из-за океана.
Вчера разговаривал с одной трамписткой. Если раньше все было однозначно "При Трампе все зашибись", то вчера была выдвинута новая теория "На рынке труда была ж)опа при Байдене, просто они искажали цифры". Экономисты-же считают, что ситуация была не фонтан, но тарифы Трампа ее просто обваливают.
Если раньше непросто было найти работу "белым воротничкам", то сейчас начались массовые увольнения на промпредприятиях и без работы остаются "синие воротнички". Условному пламеру теперь будет в спину дышать бывший сборщик на конвеере Форда.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|