Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Як вам "інцедент в Юта"?
Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?

Застрелили головного антивакцинатора і апологета теорії змов?
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:18

  BIGor написав:
  rjkz написав:Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.
Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.
На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.
Она ничего не ожидала.
Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.
И все затихло.
Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.
И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.
"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.

Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так
https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing
"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"


Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).


Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".
На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:42

  flyman написав:
  rjkz написав:
Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.
Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.
На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.
Она ничего не ожидала.
Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.
И все затихло.
Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.
И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.
"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.

Як вам "інцедент в Юта"?
Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?


Убийство Кирка?
Так это вроде как политическое убийство.
И именно это и будет.
Хотя обе стороны заявили об осуждении.
Народ, сейчас происходят очень хреновые процессы.
Часть из них происходят на территории США, часть за ее пределами.
Просматривается определенная связь между ними.
И если Украине уже фактически "хуже некуда", то всем остальным еще ого-го как есть куда. Только и Украине как минимум от этого лучше не станет.
США проигрывают на международной арене.
Собственно, это то, чего я боялся от Трампа.
Он заигрывает с врагами и противопоставил себя союзникам.
Это еще хуже, чем то, о чем я писал до выборов в США.
Я ожидал от него изоляционизма. Все пошло по еще более худщему сценарию.
Китай не прогнулся под его "тарифы", но продемонстрировал готовность к ЛЮБОМУ сценарию противостояния. К дитаторскому союзу примкнула Индия. Да, закупка росийской нефти - это плохо. Только ведь можно было предложить ей американскую по интересной цене. И это тоже был вариант. Но Трамп сыграл в своей прямолинейно-деБиЛьной манере.
То-же самое касается ЕС и Канады.
И если ЕС дипломатично жует сопли, то Канада начала бойкотировать США во многих проявлениях.
Итак, что мы имеем?
Консолидированную "ось зла" и разосравшийся "коллективный Запад".
Очень хреновый расклад на пороге глобальной войны.
И в это время в США хрен знает что творится и как всегда американцы не обращают внимания на то, что происходит в мире.
Очень плохо, что американцы практически не играют в шахматы.
Может научились-бы думать дальше чем на один ход вперед.
Да, насчет рынка труда, о котором я пишу изнутри, хотя некоторые туристы что-то там пытаются мычать из-за океана.
Вчера разговаривал с одной трамписткой. Если раньше все было однозначно "При Трампе все зашибись", то вчера была выдвинута новая теория "На рынке труда была ж)опа при Байдене, просто они искажали цифры". Экономисты-же считают, что ситуация была не фонтан, но тарифы Трампа ее просто обваливают.
Если раньше непросто было найти работу "белым воротничкам", то сейчас начались массовые увольнения на промпредприятиях и без работы остаются "синие воротнички". Условному пламеру теперь будет в спину дышать бывший сборщик на конвеере Форда.
