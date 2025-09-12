Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2945294629472948> Додано: Чет 11 вер, 2025 17:57 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Як вам "інцедент в Юта"?

Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?

Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"? Як вам "інцедент в Юта"?Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?

Застрелили головного антивакцинатора і апологета теорії змов? Застрелили головного антивакцинатора і апологета теорії змов? BIGor

Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.

На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.

Она ничего не ожидала.

Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.

И все затихло.

Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.

И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.

"Черный убил белую!

Либеральные СМИ молчат!

Где реакция либеральных СМИ?

Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.

Судью под суд!"

То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.

В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.



Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так

https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing

"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"



Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд). Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав такЯ давно казав -, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).



Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".

На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония. Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония. rjkz

Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.

Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.

На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.

Она ничего не ожидала.

Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.

И все затихло.

Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.

И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.

"Черный убил белую!

Либеральные СМИ молчат!

Где реакция либеральных СМИ?

Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.

Судью под суд!"

То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.

В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.

Як вам "інцедент в Юта"?

Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"? Як вам "інцедент в Юта"?Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?



Убийство Кирка?

Так это вроде как политическое убийство.

И именно это и будет.

Хотя обе стороны заявили об осуждении.

Народ, сейчас происходят очень хреновые процессы.

Часть из них происходят на территории США, часть за ее пределами.

Просматривается определенная связь между ними.

И если Украине уже фактически "хуже некуда", то всем остальным еще ого-го как есть куда. Только и Украине как минимум от этого лучше не станет.

США проигрывают на международной арене.

Собственно, это то, чего я боялся от Трампа.

Он заигрывает с врагами и противопоставил себя союзникам.

Это еще хуже, чем то, о чем я писал до выборов в США.

Я ожидал от него изоляционизма. Все пошло по еще более худщему сценарию.

Китай не прогнулся под его "тарифы", но продемонстрировал готовность к ЛЮБОМУ сценарию противостояния. К дитаторскому союзу примкнула Индия. Да, закупка росийской нефти - это плохо. Только ведь можно было предложить ей американскую по интересной цене. И это тоже был вариант. Но Трамп сыграл в своей прямолинейно-деБиЛьной манере.

То-же самое касается ЕС и Канады.

И если ЕС дипломатично жует сопли, то Канада начала бойкотировать США во многих проявлениях.

Итак, что мы имеем?

Консолидированную "ось зла" и разосравшийся "коллективный Запад".

Очень хреновый расклад на пороге глобальной войны.

И в это время в США хрен знает что творится и как всегда американцы не обращают внимания на то, что происходит в мире.

Очень плохо, что американцы практически не играют в шахматы.

Может научились-бы думать дальше чем на один ход вперед.

Да, насчет рынка труда, о котором я пишу изнутри, хотя некоторые туристы что-то там пытаются мычать из-за океана.

Вчера разговаривал с одной трамписткой. Если раньше все было однозначно "При Трампе все зашибись", то вчера была выдвинута новая теория "На рынке труда была ж)опа при Байдене, просто они искажали цифры". Экономисты-же считают, что ситуация была не фонтан, но тарифы Трампа ее просто обваливают.

News from USA



В якій ситуації зраз перебувають наші українці, які опинилися в силу війни в США?

Головними питаннями - зрозуміло - є житло та робота.



1. Ситуація на ринку іпотечних кредитів.

Середня процентна ставка за 30-річною іпотекою в США минулого тижня впала до 6,49 відсотка, що є найнижчим рівнем з жовтня 2024 року, тоді як кількість заявок зросла на 9,2 відсотка.

Віце-президент MBA Джоел Кан зазначив, що ставки по іпотеці падають другий тиждень поспіль, оскільки дохідність облігацій падає на тлі даних, що свідчать про послаблення ринку праці.



Джерело даних: https://www.mba.org/



2. Ринок праці.

Загальна кількість зайнятих поза сільським господарством у серпні мало змінилася (+22 000) і майже не змінилася з квітня, повідомило сьогодні Бюро статистики праці США (BLS).

Рівень безробіття, який становив 4,3 відсотка, також мало змінився у серпні. Зростання кількості робочих місць в охороні здоров'я було частково компенсовано втратами у федеральному уряді та в гірничодобувній промисловості, розробці кар'єрів та видобутку нафти й газу.



Серед основних груп працівників рівень безробіття для дорослих чоловіків (4,1 відсотка), дорослих жінок (3,8 відсотка), підлітків (13,9 відсотка), білих (3,7 відсотка), чорношкірих (7,5 відсотка), азіатів (3,6 відсотка) та латиноамериканців (5,3 відсотка) у серпні майже не змінився або взагалі не змінився.

Зайнятість майже не змінилася за місяць в інших основних галузях , включаючи будівництво, роздрібну торгівлю, транспорт та складське господарство, інформацію, фінансову діяльність, професійні та бізнес-послуги, відпочинок та гостинність, а також інші послуги.

У серпні в охороні здоров'я було створено 31 000 робочих місць, що нижче середньомісячного приросту в 42 000 за попередні 12 місяців. Зайнятість продовжувала зростати протягом місяця в амбулаторних медичних послугах (+13 000), закладах догляду за людьми похилого віку та стаціонарному догляді (+9 000), а також лікарнях (+9 000).

Зайнятість у сфері соціальної допомоги продовжувала зростати в серпні (+16 000), що відображає продовження зростання зайнятості в індивідуальних та сімейних послугах (+16 000).



News from USA

В якій ситуації зраз перебувають наші українці, які опинилися в силу війни в США?

Головними питаннями - зрозуміло - є житло та робота.

1. Ситуація на ринку іпотечних кредитів.

Середня процентна ставка за 30-річною іпотекою в США минулого тижня впала до 6,49 відсотка, що є найнижчим рівнем з жовтня 2024 року, тоді як кількість заявок зросла на 9,2 відсотка.

Віце-президент MBA Джоел Кан зазначив, що ставки по іпотеці падають другий тиждень поспіль, оскільки дохідність облігацій падає на тлі даних, що свідчать про послаблення ринку праці.

Джерело даних: https://www.mba.org/

2. Ринок праці.

Загальна кількість зайнятих поза сільським господарством у серпні мало змінилася (+22 000) і майже не змінилася з квітня, повідомило сьогодні Бюро статистики праці США (BLS).

Рівень безробіття, який становив 4,3 відсотка, також мало змінився у серпні. Зростання кількості робочих місць в охороні здоров'я було частково компенсовано втратами у федеральному уряді та в гірничодобувній промисловості, розробці кар'єрів та видобутку нафти й газу.

Серед основних груп працівників рівень безробіття для дорослих чоловіків (4,1 відсотка), дорослих жінок (3,8 відсотка), підлітків (13,9 відсотка), білих (3,7 відсотка), чорношкірих (7,5 відсотка), азіатів (3,6 відсотка) та латиноамериканців (5,3 відсотка) у серпні майже не змінився або взагалі не змінився.

Зайнятість майже не змінилася за місяць в інших основних галузях , включаючи будівництво, роздрібну торгівлю, транспорт та складське господарство, інформацію, фінансову діяльність, професійні та бізнес-послуги, відпочинок та гостинність, а також інші послуги.

У серпні в охороні здоров'я було створено 31 000 робочих місць, що нижче середньомісячного приросту в 42 000 за попередні 12 місяців. Зайнятість продовжувала зростати протягом місяця в амбулаторних медичних послугах (+13 000), закладах догляду за людьми похилого віку та стаціонарному догляді (+9 000), а також лікарнях (+9 000).

Зайнятість у сфері соціальної допомоги продовжувала зростати в серпні (+16 000), що відображає продовження зростання зайнятості в індивідуальних та сімейних послугах (+16 000).

Джерело свіжих (серпень 2025) даних: https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

"мастер сделки"(с) хули))) "мастер сделки"(с) хули)))



Сарказм принят.

У меня были по бизнесу много сделок в Украине, но было несколько, скажем так, "прекрасных" (ТМ Трамп).

Практически все сделки - поиск взаимовыгодного компромисса.

На "прекрасные" сделки ушли годы переговоров.

Сделки в США делаются довольно быстро.

И то, что я видел, делаются в трамповском стиле, довольно топорно.

Причем не суть важно кто платит деньги.

Сарказм принят.

У меня были по бизнесу много сделок в Украине, но было несколько, скажем так, "прекрасных" (ТМ Трамп).

Практически все сделки - поиск взаимовыгодного компромисса.

На "прекрасные" сделки ушли годы переговоров.

Сделки в США делаются довольно быстро.

И то, что я видел, делаются в трамповском стиле, довольно топорно.

Причем не суть важно кто платит деньги.

"Самое главное слово в Инглише - Я".

Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:30

Знаю декілька прикладів, коли люди роками живуть у інших країнах і не вчать мову. Якісь базові слова щоб щось купити в магазині, звісно, знають. Добий день, дякую, плачу готівкою, до побачення. Але не більше того.

Я так делаю ) Но правда жена уже сдала испанский на Б2, тоесть во все гос службы она ходит (школа, больница и тд). А мне хватает английского так как туристический район и 2/3 говорят на нем.

