Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.
14 годин в емердженсі в очікуванні, щоб отримати просто знеболюючі і відправитись додому, може пройде а не пройде то знов швидку викличете
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35

Еміграція, заробітчанство

барабашов написав:Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:24

  gonchik74 написав:
  барабашов написав:Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?😨

Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь)))

Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39

Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.
Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше.
Є комплексна послуга для тих, хто хоче вставити імплантати: зустрічають в аеропорту, поселяють в готель, вставляють.
Останні ціни не знаю, але за власним досвідом:
- лікування карієсу 1750 лір (рахуйте що це гривні, курс фактично 1:1).
- видалення «зуба мудрості» - 2000 лір;
- церконієва коронка - я ставив в січні 2024 - 100$ (правда, в мене була якась персональна знижка);
- імлант все під ключ орієнтир ціни 500€.

Звісно, за актуальність цін не відповідаю., давно не був в Анталії.
Але те, що ні жінка, ні я не скаржаться на стоматологів в Анталії: точно.

Для довідки: у Львові клініка Пародонт все мені надсилає запрошення - лікування карієсу 1750 гривень. Здається цілком нормальна ціна.
akurt
