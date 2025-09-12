Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2945294629472948 Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.

14 годин в емердженсі в очікуванні, щоб отримати просто знеболюючі і відправитись додому, може пройде а не пройде то знов швидку викличете

барабашов написав: Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?

Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

gonchik74 написав: барабашов написав: Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?😨

Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь))) Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь)))

Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.

Повідомлень: 7093 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39 Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.

Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше.

Є комплексна послуга для тих, хто хоче вставити імплантати: зустрічають в аеропорту, поселяють в готель, вставляють.

Останні ціни не знаю, але за власним досвідом:

- лікування карієсу 1750 лір (рахуйте що це гривні, курс фактично 1:1).

- видалення «зуба мудрості» - 2000 лір;

- церконієва коронка - я ставив в січні 2024 - 100$ (правда, в мене була якась персональна знижка);

- імлант все під ключ орієнтир ціни 500€.



Звісно, за актуальність цін не відповідаю., давно не був в Анталії.

Але те, що ні жінка, ні я не скаржаться на стоматологів в Анталії: точно.



Для довідки: у Львові клініка Пародонт все мені надсилає запрошення - лікування карієсу 1750 гривень. Здається цілком нормальна ціна. akurt

