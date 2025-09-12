Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2945294629472948 Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.

14 годин в емердженсі в очікуванні, щоб отримати просто знеболюючі і відправитись додому, може пройде а не пройде то знов швидку викличете Faceless

Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь)))

Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь))) Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь)))

Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.

Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.

Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше, якісніше та ефективніше…

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? BIGor

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Ваш кеп каже:

На тривалість життя впливають також:

екологія

Стреси

Харчові звички

Шкідливі звички

Підтримка фізичної активності



Медицина більшості людей в нашій країні може бути і не треба- помруть ще до першого звернення в лікарню

Ваш кеп каже:

На тривалість життя впливають також:

екологія

Стреси

Харчові звички

Шкідливі звички

Підтримка фізичної активності



Медицина більшості людей в нашій країні може бути і не треба- помруть ще до першого звернення в лікарню

Особливо десь в селах, де ветеринар ближче ніж сімейний лікар

Думаю більше впливають харчові звички. І бухають менше

Думаю більше впливають харчові звички. І бухають менше

Загалом окрім стоматології є й інший досвід спілкування з медичною махіною що в Італії що в Гіспанії. І на їх фоні ми виглядаємо ну ду-у-у-у-же непогано

Це цікаве питання, яке має просту відповідь.



Це цікаве питання, яке має просту відповідь.



Я щоденно спілкуюся з одногрупником.

Він одночасно найвідоміший в Україні фахівець з дуже вузьких питань будівництва і садовод.

Він мені щодня розказує, якою отрутою бризкає виноград, якою горіхи, якою груші, якою рози.

Отрути надзвичайно ефективні: завалять і слона, а не те, що гусінь.

Так ось за його порадою я шукав у Франції хоч щось з переліку жахливих унікально-ефективних отрут.

Немає нічого.

Все заборонено для застосування!

Є в продажу якихось два дитячих засоби і все.





Ну і друге, чим всі пишаються.

Свинина. Всі пишаються дешевою свининою.

Ага.

В мене приятель Леонід спочатку торгував на ринку свининою. Яку сам не їв, мені не давав і дітям заповідав не їсти. Звісно і сам тих свиней не вирощував ніколи. Блокнотик: в ньому адреси телефони та імена «хіміків»…

Вся свинина вирощена на хімікатах.

Свиня від хімікатів розбухає до «товарного виду» за 6 місяців. Це при тому, що її треба вирощувати на нормальному харчуванні не менше 1 року.



Торгівля отруєним мʼясом йшла так добре, що відкрив магазин (а раніше мав прилавок).

Потім відкрив парикмахерську: це все інвестиції з свинячої отрути.

Тиждень тому відкрив магазин одягу.



Ну ось вам і «+20» років життя.

Все просто. Якщо людей з дитинства оточував «Дуст» - від чого загинуло все на світі, то які «+20» можна хотіти?

В своєму шкільному дитинстві - будинок майже в центрі міста був - я памʼятаю водилися в маленькій калюжі - типу мікроскопічне озерце - черепахи, виловлювали «Дафнію» для акваріумів, їжаки бігали під ногами, ходили «на балку» збирали гриби - рижики.

Все отруїли….



Ну і на останок: ніде за кордоном ви не купите в аптеці антибіотики. Ні в США, ні в Туреччині, ні у Франції…

Там не даремно застосовано слово «АНТИ».

Я щоденно спілкуюся з одногрупником.

Він одночасно найвідоміший в Україні фахівець з дуже вузьких питань будівництва і садовод.

Він мені щодня розказує, якою отрутою бризкає виноград, якою горіхи, якою груші, якою рози.

Отрути надзвичайно ефективні: завалять і слона, а не те, що гусінь.

Так ось за його порадою я шукав у Франції хоч щось з переліку жахливих унікально-ефективних отрут.

Немає нічого.

Все заборонено для застосування!

Є в продажу якихось два дитячих засоби і все.

Ну і друге, чим всі пишаються.

Свинина. Всі пишаються дешевою свининою.

Ага.

В мене приятель Леонід спочатку торгував на ринку свининою. Яку сам не їв, мені не давав і дітям заповідав не їсти. Звісно і сам тих свиней не вирощував ніколи. Блокнотик: в ньому адреси телефони та імена «хіміків»…

Вся свинина вирощена на хімікатах.

Свиня від хімікатів розбухає до «товарного виду» за 6 місяців. Це при тому, що її треба вирощувати на нормальному харчуванні не менше 1 року.

Торгівля отруєним мʼясом йшла так добре, що відкрив магазин (а раніше мав прилавок).

Потім відкрив парикмахерську: це все інвестиції з свинячої отрути.

Тиждень тому відкрив магазин одягу.

Ну ось вам і «+20» років життя.

Все просто. Якщо людей з дитинства оточував «Дуст» - від чого загинуло все на світі, то які «+20» можна хотіти?

В своєму шкільному дитинстві - будинок майже в центрі міста був - я памʼятаю водилися в маленькій калюжі - типу мікроскопічне озерце - черепахи, виловлювали «Дафнію» для акваріумів, їжаки бігали під ногами, ходили «на балку» збирали гриби - рижики.

Все отруїли….

Ну і на останок: ніде за кордоном ви не купите в аптеці антибіотики. Ні в США, ні в Туреччині, ні у Франції…

Там не даремно застосовано слово «АНТИ».

А «біо» - то все живе.

