Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.
14 годин в емердженсі в очікуванні, щоб отримати просто знеболюючі і відправитись додому, може пройде а не пройде то знов швидку викличете
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35
Еміграція, заробітчанство
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:24
Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39
Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.
Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше, якісніше та ефективніше…
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:43
Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:12
Ваш кеп каже:
На тривалість життя впливають також:
екологія
Стреси
Харчові звички
Шкідливі звички
Підтримка фізичної активності
Медицина більшості людей в нашій країні може бути і не треба- помруть ще до першого звернення в лікарню
Особливо десь в селах, де ветеринар ближче ніж сімейний лікар
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Думаю більше впливають харчові звички. І бухають менше
Загалом окрім стоматології є й інший досвід спілкування з медичною махіною що в Італії що в Гіспанії. І на їх фоні ми виглядаємо ну ду-у-у-у-же непогано
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:36
Це цікаве питання, яке має просту відповідь.
Я щоденно спілкуюся з одногрупником.
Він одночасно найвідоміший в Україні фахівець з дуже вузьких питань будівництва і садовод.
Він мені щодня розказує, якою отрутою бризкає виноград, якою горіхи, якою груші, якою рози.
Отрути надзвичайно ефективні: завалять і слона, а не те, що гусінь.
Так ось за його порадою я шукав у Франції хоч щось з переліку жахливих унікально-ефективних отрут.
Немає нічого.
Все заборонено для застосування!
Є в продажу якихось два дитячих засоби і все.
Ну і друге, чим всі пишаються.
Свинина. Всі пишаються дешевою свининою.
Ага.
В мене приятель Леонід спочатку торгував на ринку свининою. Яку сам не їв, мені не давав і дітям заповідав не їсти. Звісно і сам тих свиней не вирощував ніколи. Блокнотик: в ньому адреси телефони та імена «хіміків»…
Вся свинина вирощена на хімікатах.
Свиня від хімікатів розбухає до «товарного виду» за 6 місяців. Це при тому, що її треба вирощувати на нормальному харчуванні не менше 1 року.
Торгівля отруєним мʼясом йшла так добре, що відкрив магазин (а раніше мав прилавок).
Потім відкрив парикмахерську: це все інвестиції з свинячої отрути.
Тиждень тому відкрив магазин одягу.
Ну ось вам і «+20» років життя.
Все просто. Якщо людей з дитинства оточував «Дуст» - від чого загинуло все на світі, то які «+20» можна хотіти?
В своєму шкільному дитинстві - будинок майже в центрі міста був - я памʼятаю водилися в маленькій калюжі - типу мікроскопічне озерце - черепахи, виловлювали «Дафнію» для акваріумів, їжаки бігали під ногами, ходили «на балку» збирали гриби - рижики.
Все отруїли….
Ну і на останок: ніде за кордоном ви не купите в аптеці антибіотики. Ні в США, ні в Туреччині, ні у Франції…
Там не даремно застосовано слово «АНТИ».
А «біо» - то все живе.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:43
Re: Еміграція, заробітчанство
Я тоже ем только баранину и телятину
Как завещал мне имам Хабиб в мечети Аль-Хамид в одном известном в узких кругах городе.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:46
Свинину -ні!
