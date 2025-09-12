RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.
14 годин в емердженсі в очікуванні, щоб отримати просто знеболюючі і відправитись додому, може пройде а не пройде то знов швидку викличете
Faceless
Модератор
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35

Еміграція, заробітчанство

барабашов написав:Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад
Faceless
Модератор
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:24

  gonchik74 написав:
  барабашов написав:Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?😨

Після того, як сума перетнула тисячу і пішла далі я вже неуважно слухав. Може прибрехав, каюсь)))

Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39

Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.
Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше, якісніше та ефективніше…
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:43

  Faceless написав:
барабашов написав:Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
BIGor
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:12

  BIGor написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро?
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Ваш кеп каже:
На тривалість життя впливають також:
екологія
Стреси
Харчові звички
Шкідливі звички
Підтримка фізичної активності

Медицина більшості людей в нашій країні може бути і не треба- помруть ще до першого звернення в лікарню
Особливо десь в селах, де ветеринар ближче ніж сімейний лікар
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Думаю більше впливають харчові звички. І бухають менше
Загалом окрім стоматології є й інший досвід спілкування з медичною махіною що в Італії що в Гіспанії. І на їх фоні ми виглядаємо ну ду-у-у-у-же непогано
Faceless
Модератор
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:36

  BIGor написав:Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?


Це цікаве питання, яке має просту відповідь.

Я щоденно спілкуюся з одногрупником.
Він одночасно найвідоміший в Україні фахівець з дуже вузьких питань будівництва і садовод.
Він мені щодня розказує, якою отрутою бризкає виноград, якою горіхи, якою груші, якою рози.
Отрути надзвичайно ефективні: завалять і слона, а не те, що гусінь.
Так ось за його порадою я шукав у Франції хоч щось з переліку жахливих унікально-ефективних отрут.
Немає нічого.
Все заборонено для застосування!
Все заборонено для застосування!
Є в продажу якихось два дитячих засоби і все.


Ну і друге, чим всі пишаються.
Свинина. Всі пишаються дешевою свининою.
Ага.
В мене приятель Леонід спочатку торгував на ринку свининою. Яку сам не їв, мені не давав і дітям заповідав не їсти. Звісно і сам тих свиней не вирощував ніколи. Блокнотик: в ньому адреси телефони та імена «хіміків»…
Вся свинина вирощена на хімікатах.
Свиня від хімікатів розбухає до «товарного виду» за 6 місяців. Це при тому, що її треба вирощувати на нормальному харчуванні не менше 1 року.

Торгівля отруєним мʼясом йшла так добре, що відкрив магазин (а раніше мав прилавок).
Потім відкрив парикмахерську: це все інвестиції з свинячої отрути.
Тиждень тому відкрив магазин одягу.

Ну ось вам і «+20» років життя.
Все просто. Якщо людей з дитинства оточував «Дуст» - від чого загинуло все на світі, то які «+20» можна хотіти?
В своєму шкільному дитинстві - будинок майже в центрі міста був - я памʼятаю водилися в маленькій калюжі - типу мікроскопічне озерце - черепахи, виловлювали «Дафнію» для акваріумів, їжаки бігали під ногами, ходили «на балку» збирали гриби - рижики.
Все отруїли….

Ну і на останок: ніде за кордоном ви не купите в аптеці антибіотики. Ні в США, ні в Туреччині, ні у Франції…
Там не даремно застосовано слово «АНТИ».
А «біо» - то все живе.
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Я тоже ем только баранину и телятину
Как завещал мне имам Хабиб в мечети Аль-Хамид в одном известном в узких кругах городе.
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:46

Свинину -ні!

  барабашов написав:Я тоже ем только баранину и телятину
Как завещал мне имам Хабиб в мечети Аль-Хамид в одном известном в узких кругах городе.

Канібалізм - не твоє? 😅
