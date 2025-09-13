BIGor написав:
Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:53
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:48
Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.
Шутка, но с долей шутки.
В Украине люди не следят за здоровьем.
4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.
Сахар не контролируется, давление не контролируется.
Экология - ни в пень.
Постоянный стресс куда ни ткнись.
Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.
А это - спрос на некачественные продукты питания.
В результате, качественные - надо хорошо искать.
Радиация, смог.
Додано: Суб 13 вер, 2025 05:19
Про «+20» років життя.
Вчора гуляли по Тулузі і зайшли у велетенський собор: грав орган.
Я ходив по собору, слухав та роздивлявся.
На одній із стін: список загиблих мешканців у війнах. На мармуровій дошці великого розміру із словами «Загинули за Францію»:
1914: багато імен та прізвищ хлопців. Напевне 30 або більше імен…
1915: значно менше. Можливо, 10.
1916: так само як 1915.
1917: трохи більше, ніж 1916.
1918: дуже багато, мабуть, як 1914.
Потім 1940: 2 загиблих;
Потім 1942: 1 загиблий.
На останок 1943: 2 загиблих.
Контраст великий. Навчились французи цінувати життя.
P.S. Цинічний приклад на тему дня.
В США загинула українка: обговорює весь світ і навіть Фінансовий форум України.
Позавчора в Україні зарізали ножем двох учнів школи: ніхто не обговорює. Вчора піді Львовом - відразу за окружною дорогою - застрелили двох працівників СТО - ніхто не обговорює. Я дзвонив приятелю Ігорю - він знає те СТО і навіть знав загиблих.
Звичайні речі. Все - серед білого дня.
То які ж тоді «+20»?
