Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:50
Vadim_ написав: The_Rebel написав:
А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати,
то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?
Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:27
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Не всі прижилися в Канаді, прибувши за програмою CUAET.
Повертаються в Європу.
Сьогодні обговорювали в нашій діаспорі можливість прибуття у Францію після життя в Канаді.
Можливо. Франція приймає.
На відміну від тих, хто отримував статус «Тимчасовий захист» в Європі - і в цьому випадку треба обовʼязково надавати французам документи про відмову від такого статусу в ЄС - після Канади - яка - зрозуміло - не є членом ЄС - така відмова не є необхідною.
18 вересня в Торонто відбудеться грандіозне шою - концерт Артема Пивоварова. Ціна квитків стартує з цифри 55 C$.
Похресник моєї жінки, який працює в Торонто, вже купив квитки.
Сьогодні на концерт Артема Пивоварова в місті New York мабуть піде учасник нашого форуму пан rjkz.
5
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:35
Еміграція, заробітчанство
News from France
Вчора допомагав нашим українцям організувати тимчасове повернення в Україну.
Купили авіаквитки на рейс Ryanair з Тулузи на Краків - за 60 € плюс додаткова валіза 18€.
Цікаво, що на окремі дати є квитки і по 36…40 €.
За таку доволі смішну ціну можна злітати в Краків в гості до наших учасників форуму - скоштувати Журек, попити польськe Warka, або Zubr, Tyskie, Okocim - та повернутися додому.
Вийде не дорожче обіду в ресторані Тулузи…
Але дати польоту визначає термін відпустки.
І так повезло: тиждень тому квитки на необхідну дату були по 75€, а вчора несподівано по 60€.
Домовилися, що я їх вночі привезу в аеропорт - літак о 6 ранку, треба бути в аеропорту о 4…5 ранку.
В Краків літак прибуває зранку і майже відразу можна сісти в автобуси на Львів, Київ, Дніпро.
Я порекомендував купити квиток на автобус не відразу після прибуття (є рейси прямо з аеропорту в Кракові) - наприклад - об 11:00, а краще на 12:30 (PavlukTrans) - нехай буде додатковий час - часи такі тривожні, що поляки змушені закривати аеропорти на певний час…
Квиток до Львова на автобус коштує 25€.
До Києва та Дніпра дорожче - до 50€.
