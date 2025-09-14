RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2949295029512952>
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:50

  Vadim_ написав:
  The_Rebel написав:А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять

А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём? :?

Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10166
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:27

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Не всі прижилися в Канаді, прибувши за програмою CUAET.
Повертаються в Європу.
Сьогодні обговорювали в нашій діаспорі можливість прибуття у Францію після життя в Канаді.
Можливо. Франція приймає.
На відміну від тих, хто отримував статус «Тимчасовий захист» в Європі - і в цьому випадку треба обовʼязково надавати французам документи про відмову від такого статусу в ЄС - після Канади - яка - зрозуміло - не є членом ЄС - така відмова не є необхідною.
18 вересня в Торонто відбудеться грандіозне шою - концерт Артема Пивоварова. Ціна квитків стартує з цифри 55 C$.
Похресник моєї жінки, який працює в Торонто, вже купив квитки.

Сьогодні на концерт Артема Пивоварова в місті New York мабуть піде учасник нашого форуму пан rjkz.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11277
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4023 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:35

Еміграція, заробітчанство

News from France

Вчора допомагав нашим українцям організувати тимчасове повернення в Україну.
Купили авіаквитки на рейс Ryanair з Тулузи на Краків - за 60 € плюс додаткова валіза 18€.
Цікаво, що на окремі дати є квитки і по 36…40 €.
За таку доволі смішну ціну можна злітати в Краків в гості до наших учасників форуму - скоштувати Журек, попити польськe Warka, або Zubr, Tyskie, Okocim - та повернутися додому.
Вийде не дорожче обіду в ресторані Тулузи…

Але дати польоту визначає термін відпустки.
І так повезло: тиждень тому квитки на необхідну дату були по 75€, а вчора несподівано по 60€.
Домовилися, що я їх вночі привезу в аеропорт - літак о 6 ранку, треба бути в аеропорту о 4…5 ранку.
В Краків літак прибуває зранку і майже відразу можна сісти в автобуси на Львів, Київ, Дніпро.
Я порекомендував купити квиток на автобус не відразу після прибуття (є рейси прямо з аеропорту в Кракові) - наприклад - об 11:00, а краще на 12:30 (PavlukTrans) - нехай буде додатковий час - часи такі тривожні, що поляки змушені закривати аеропорти на певний час…
Квиток до Львова на автобус коштує 25€.
До Києва та Дніпра дорожче - до 50€.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11277
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4023 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:55

akurt не беріть автобуси жодних українських компаній - сервіс і пунктуальність просто на дні - краще flixbus.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10166
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:35

Маєте рацію.
Я в позаминулому році їхав з Бельгії (Ейндховен) в Катовиці і далі на Краків.
З Eйндховена на Дортмунд доїхав на FlixBus - все було за розкладом, але ж кордонів немає.
Але все на так просто: я до опівночі провів в барі, о 01:00 сів у FlixBus. Все ОК, але десь о другій ночі забігла компанія наших українців - я не знаю - можливо спортсмени - їх було 5 чи 6, ну вони спати не давали всьому автобусу, дуже гучно говорили… вийшли раніше Дортмунда…
З Дортмунда на Катовиці легко долетів літаком.
З Катовиць був автобус.

Зараз справа не в автобусах, а в перетині кордонів.
Тут таке: багато жінок вже отримали громадянство інших держав і при перетині кордону показують паспорти громадян Німеччини, або Італії, ато ось які ці жінки - Франції.
Але прикордонна служба України бачить їх як громадянок України і на кордоні виникає проблема, бо в них протерміновані паспорти закордонні.
Останній раз перетинала кордон невістка приятелів.
В руках тримала паспорт громадянки США та внутрішній паспорт України.
Так ось - я сам не очікував і вони не очікували - - прикордонник сказав, що за паспортом США пропустити не може, пропустить по ВНУТРІШНЬОМУ українському паспорту.
В Україні оформили нові закордонні.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11277
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4023 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 18:23

Re: Еміграція, заробітчанство

З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів. Хай це на 500 грн дорожче (точно не скажу, але десь так мабуть), зате без довгих стоянок на кордоні , лежачи зручно. Особливо якщо це після годин 8-10 у літаку також відсидів.
Таможня в більшості потягів (Перемишль виключення) проходиться в самому потягу, без шмона речей , вони навіть з полиць не знімаються.
Зате як згадаєш як поляки (на вʼїзді в Польщу) вимагають сумки з автобуса, все перемацають. Ні, ні за що.
Hotab
 
Повідомлень: 16331
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 18:38

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:
  The_Rebel написав:А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять

А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём? :?

Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!

у нас..., тоесть валить отсюда?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3937
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 18:54

  Hotab написав:З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів.

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.
Ніяких автобусів:
- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;
- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.
Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11277
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4023 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:02

  akurt написав:
  Hotab написав:З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів.

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.
Ніяких автобусів:
- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;
- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.
Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин.

Збоченсі? , ти . ху.ло з яких будеш?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3937
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:09

  akurt написав:
  Hotab написав:З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів.

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.
Ніяких автобусів:
- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;
- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.
Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.

З Відня ж гарне авіасполучення як мінімум до Варшави. Що таки поближче буде потім в Україну , аніж віденським потягом .
Hotab
 
Повідомлень: 16331
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 2949295029512952>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1584)
14.09.2025 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.