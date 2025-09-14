|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:50
Vadim_ написав: The_Rebel написав:
А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати,
то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?
Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:27
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Не всі прижилися в Канаді, прибувши за програмою CUAET.
Повертаються в Європу.
Сьогодні обговорювали в нашій діаспорі можливість прибуття у Францію після життя в Канаді.
Можливо. Франція приймає.
На відміну від тих, хто отримував статус «Тимчасовий захист» в Європі - і в цьому випадку треба обовʼязково надавати французам документи про відмову від такого статусу в ЄС - після Канади - яка - зрозуміло - не є членом ЄС - така відмова не є необхідною.
18 вересня в Торонто відбудеться грандіозне шою - концерт Артема Пивоварова. Ціна квитків стартує з цифри 55 C$.
Похресник моєї жінки, який працює в Торонто, вже купив квитки.
Сьогодні на концерт Артема Пивоварова в місті New York мабуть піде учасник нашого форуму пан rjkz.
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:35
Еміграція, заробітчанство
News from France
Вчора допомагав нашим українцям організувати тимчасове повернення в Україну.
Купили авіаквитки на рейс Ryanair з Тулузи на Краків - за 60 € плюс додаткова валіза 18€.
Цікаво, що на окремі дати є квитки і по 36…40 €.
За таку доволі смішну ціну можна злітати в Краків в гості до наших учасників форуму - скоштувати Журек, попити польськe Warka, або Zubr, Tyskie, Okocim - та повернутися додому.
Вийде не дорожче обіду в ресторані Тулузи…
Але дати польоту визначає термін відпустки.
І так повезло: тиждень тому квитки на необхідну дату були по 75€, а вчора несподівано по 60€.
Домовилися, що я їх вночі привезу в аеропорт - літак о 6 ранку, треба бути в аеропорту о 4…5 ранку.
В Краків літак прибуває зранку і майже відразу можна сісти в автобуси на Львів, Київ, Дніпро.
Я порекомендував купити квиток на автобус не відразу після прибуття (є рейси прямо з аеропорту в Кракові) - наприклад - об 11:00, а краще на 12:30 (PavlukTrans) - нехай буде додатковий час - часи такі тривожні, що поляки змушені закривати аеропорти на певний час…
Квиток до Львова на автобус коштує 25€.
До Києва та Дніпра дорожче - до 50€.
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:55
akurt не беріть автобуси жодних українських компаній - сервіс і пунктуальність просто на дні - краще flixbus.
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:35
Маєте рацію.
Я в позаминулому році їхав з Бельгії (Ейндховен) в Катовиці і далі на Краків.
З Eйндховена на Дортмунд доїхав на FlixBus - все було за розкладом, але ж кордонів немає.
Але все на так просто: я до опівночі провів в барі, о 01:00 сів у FlixBus. Все ОК, але десь о другій ночі забігла компанія наших українців - я не знаю - можливо спортсмени - їх було 5 чи 6, ну вони спати не давали всьому автобусу, дуже гучно говорили… вийшли раніше Дортмунда…
З Дортмунда на Катовиці легко долетів літаком.
З Катовиць був автобус.
Зараз справа не в автобусах, а в перетині кордонів.
Тут таке: багато жінок вже отримали громадянство інших держав і при перетині кордону показують паспорти громадян Німеччини, або Італії, ато ось які ці жінки - Франції.
Але прикордонна служба України бачить їх як громадянок України і на кордоні виникає проблема, бо в них протерміновані паспорти закордонні.
Останній раз перетинала кордон невістка приятелів.
В руках тримала паспорт громадянки США та внутрішній паспорт України.
Так ось - я сам не очікував і вони не очікували - - прикордонник сказав, що за паспортом США пропустити не може, пропустить по ВНУТРІШНЬОМУ українському паспорту.
В Україні оформили нові закордонні.
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:23
З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів. Хай це на 500 грн дорожче (точно не скажу, але десь так мабуть), зате без довгих стоянок на кордоні , лежачи зручно. Особливо якщо це після годин 8-10 у літаку також відсидів.
Таможня в більшості потягів (Перемишль виключення) проходиться в самому потягу, без шмона речей , вони навіть з полиць не знімаються.
Зате як згадаєш як поляки (на вʼїзді в Польщу) вимагають сумки з автобуса, все перемацають. Ні, ні за що.
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:38
BIGor написав: Vadim_ написав: The_Rebel написав:
А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати,
то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?
Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас
останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!
у нас..., тоесть валить отсюда?
Hotab написав:
З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів.
Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.
Ніяких автобусів:
- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;
- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.
Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:02
akurt написав: Hotab написав:
З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів.
Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.
Ніяких автобусів:
- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;
- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.
Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин.
Збоченсі? , ти . ху.ло з яких будеш?
akurt написав: Hotab написав:
З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів.
Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.
Ніяких автобусів:
- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;
- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.
Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.
З Відня ж гарне авіасполучення як мінімум до Варшави. Що таки поближче буде потім в Україну , аніж віденським потягом .
