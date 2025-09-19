Додано: Вів 16 вер, 2025 11:26

житло наші українці з діаспори

News from France"Знав би де впав би - соломки підстелив би..."В еміграції все буває важко, а інколи дуже важко.Доня приятелів з Чернігова вступила як українка з прифронтової зони на безкоштовне навчання в один із французьких університетів.Університет у славетному місті "Metz"В мене не залишилося якихось яскравих вражень - а у нашої студентки - залишиться...Вона з мамою дуже довго - в Чернігові - пакувала речі для студентського життя - та молоденька ж - не допетрала, що треба вчасно подати заявку на гуртожиток.Залишилася БЕЗ місяця в гуртожитку.До 20 вересня їй та мамі надали- приватний будинок - в невеличкому селі - не дуже й далеко від міста, але... але...У Франції залізничне сполучення дуже непогане - швидкісні потяги можуть Вас домчати з Марселя в Тулузу за декілька годин і інколи дуже дешево... Більше того: у деяких департаментах Франції українцям надають картку для безкоштовного проїзду в електричках.А ось автобусне сполучення - ну прямо ніяке... Особливо якщо мова йде про велике місто та невеличкий населений пункт - а таких тут більше - все у минулому маєтки маркізів, які за віки обросли приватними оселями. В такі населенні пункти - а там часто збереглися маєтки/палаци просто як музеї часів кардинала Мазаріні - автобуси взагалі не ходять... дітей в школу возить шкільний автобус...Ну ось: перший день в університеті нашої/французької студентки:- 4 години добиралася до університету;- 6 годин тривало навчання:- 4 години добиралася в звортньому боку до мами...Все як в старовинній пісні - слово в слово - про мученика науки: