#<1 ... 2951295229532954> Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:30

Лай фак воно роздає…

Точно що “Fack”… From EMINEM:

https://youtu.be/GH4tXoeTRCY?si=agWTLRnDNRyM07W8 Та ти вже поїздив і в «ГТ», і в «ГО», і за «ГТ», і під «Г…О». Все на «ШРТ».Лай фак воно роздає…Точно що “Fack”… From EMINEM: akurt

«Чудны дела твои, господи!» (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 15:3).



Персонаж вище замість того, щоби зробити ремонт в Богом забутій кавалірці, якою планував оточити весь Кийов, та отримувати аж 5000 гривень на місяць (фахівці в ті далекі роки, коли вся Украіна завмерла від нечуваного плану «оточити весь Кийов кавалірками», називали реальну цифру в 3000.).

Замість цього ліпить та ліпить на Фінансовому форумі України чергові відосики із серії «Воспоминание о будущем». (с).

Саме так: «Спогад» але про майбутнє (!).



А люди не ліплять.

Саме цікаве для мене сьогодні - це інформація на «київській гілці» про те, що паркомісця десь там в новому ЖК в Києві розгребти миттєво.

Зрозуміло ж: дешево.

Всього 820 000 гривень.



Вже здають в оренду по 6 000 гривень, що забезпечує - вже порахували - чи 7,5% річних, чи навіть 8,5% річних.



Якось так сталося, що останні років 20 я так живу, що в мене немає гаража для авто.

Навіть зараз маю два авто і жодного гаража.

Для мене це незрозуміла екзотика і взагалі не розумію, навіщо той гараж є потрібним. Хіба що мотлох складати.



Так ось, їдемо далі.

Приятель прибув із Великої Британії, де мешкає вже 4 роки у сина, щоби здати свій гараж в одному обласному центрі України.

Я спитав: по якій ціні здав?

З гордістю він відповів, що 4 000 гривень на місяць.

- Ого! Сказав я. Інший приятель здав паркомісце у Львові (паркомісця розташовані на першому поверсі 8-и поверхового будинка, вʼїзд з електронним ключем) всього за 50$. А тут цілих 100! Круто.

- Так в мене гараж козирний: на в 2 авто, 9 метрів… (я так зрозумів, що в довжину).

- А продати не хотів? Мешкаєш же у Великій Британії, в 3-и поверховому будинку сина і гаража там немає…

- Та є покупець, але що ті 6000$. «Вони нічого не вирішують…» (цитата).



Хм… дійсно, якщо потримати гараж побудови орієнтовно 1985 року ще років 40, то буде дорожче… мабуть…

На сьогодні на відміну від шпеціаліста по «ГТ» та телефонних кодів +90 (країна, де він не був жодного разу, але код країни памʼятає міцно), має:

6000$ - 100%

12*100 - х%.

х=12*100*100/6000=20% річних по валюті.



А знавець «ГТ» зранку до вечора ліпить і ліпить на Фінансовому форумі України відосики…

А знавець «ГТ» зранку до вечора ліпить і ліпить на Фінансовому форумі України відосики…

Реально прикольно…





У нього зараз нове захоплення: виводить на чисту воду тих хто міняв ніки. Малий (54-річний) сталінець.

"Коли собаці нема що робити, він лиже (назву частини тіла пса видалено)..." akurt

Мій дід з Охотничого

Відтепер у США потрібно сплатити $100 тисяч, якщо заявник подається на робочу візу H-1B, за якою з-за кордону приїжджають кваліфіковані працівники в певній галузі.



Особисто знаю наших українців, які попали в США саме з цим типом візи.

Її не так просто було оформити - здається процедура могла тягнутися 1/2 року, але оформляли.

Через три роки роботи в США можна було продовжити свій статус.

За цей час отримати Green card.

Найменший термін про який я реально чув, що людина отримала Green Card, був 18 місяців.

Дуже допомагали юристи працедавця. Так зацікавлені були в робітнику з України.

Робітнику, який здатний думати головОМ, а не ногОМ. Є такі в Україні… і були, і будуть…



Бачив статистику по цих візах - 72,6% індуси (320 тис), 12,5% китайці (55 тис), близько 3% всі інші (12 тис). В амазоні 16 тис таких, когнізант (індуська ІТ контора) 8,6 тис, Тата консалтинг (індуська контора) - 8 тис. Походу азіати вже задовбали Трампа. Якщо чесно - хто працював з ними - той знає.

Не совсем. Для компании, которая приглашает действительно ценного специалиста, сумма неприятна, но посильна.

Я якось говорив з нашими, яких запросили на роботу в Чикаго.

То їм в перший рік платили 90 000$ за рік, при тому, що інші в фірмі отримували 300 000+.

Тобто реально роботодавець може легко ті 100 000$ зекономити.



Мабуть на другий рік ті хлопці отримували вже 300 000$ - бо якось миттєво розлучилися з жінками, яких привезли з України…



P.S. Наші люди в США вже говOрять, що це торкнеться громадян Індії та Китаю.

А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.



Ну от чи всі з них цінні "спеціалісти"? І чи готовий, наприклад, амазон заплатити 1,6 млрд в рік за своїх індусів?

