От не розумію що буде заважати вивезти всіх індусів в ту ж Канаду цілим офісом?
Додано: Суб 20 вер, 2025 20:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 20 вер, 2025 20:40
Так майже це і робиться вже не один рік - на прикладі України.
І вивозити нікуди не треба було: співробітники цих та аналогічних компаній отримували 4000…6000$ на місяць (48000…72000 на рік). В Україні.
Для зменшення податків всі співробітники оформлені фальшивими ФОП.
А такі самі співробітники в тих самих компаніях - тільки на території США - отримували і отримують 300 000…500 000 на рік.
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:33
Якщо коротко, без історії, коли у мене тупо відмінили останній потяг TER, а була зима, народу було багатенько, я з іншими 99.9% французів дістався якогось міста, звідки сьгодні більше не ходило жодного потягу до 5 ранку, готелі- йок, усе забито. Вокзал, стільців нема, з собою у мене була пляшка червоного вина, сир та з французської я знав єдину фразу, яку вичитав у знаменитому романі Ільфа та Петрова "Же не манж па сис жур." Був з радістю прийнятий у дружню французську компанію, де був нагодований по повній програмі та відправлений першим потягом за призначенням без усіляких додаткових квитків.
Так ось, припустимо живуть вони у 08300 Rethel, France, дістатись до Metz це або потяги десь біля 4 годин, машина 2 години з копійками. Кожен день їздить туди/взад таку відстань це дуже напряжно. Ще не забуваємо мою історію, там тільки сипне трішки снігу, так ці TER потяги приїхали, тобто великий шанс не дістатись універу, або додому не повернутись. Машину на таку відстань я теж не раджу. Чому можу написать, але основне, при наявності у дівчини водійського посвідчення, це напряг, плюс витрати на автобан, паливо та сервіс.
Шо робить? Шукать у Metz спільне житло, коли студенти знімають одну квартиру на двох або трьох. Це буде дешевше та надійніше усіх інших варіантів дістатись універу. До кінця жовтня знять окреме житло, час покаже. Буває варіант коли є якась черга у общазі, коли хтось з`їхав і буде з якоїсь дати вільне ліжкомісце.
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:35
