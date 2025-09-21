RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2953295429552956
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 23:37

$100K за H1B

  rjkz написав:
  flyman написав:розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників


???
Кто на ком стоял?

$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта
viewtopic.php?p=5891797#p5891797
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 01:00

Тот в ж сказали просто та дотепно, знавець ти наш еміграції та заробітчанства…
  rjkz написав:
  flyman написав:розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників

???
Кто на ком стоял?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11297
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4023 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
Профіль
 
5
  #<1 ... 2953295429552956
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9746)
21.09.2025 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.